Kanada zaleciła częściowe zawieszenie szczepień AstraZeneca

Kanadyjska komisja doradcza ds. szczepień zaleciła w poniedziałek zawieszenie stosowanie szczepionki AstraZeneca dla osób poniżej 55 roku życia.

National Advisory Committee on Immunization (NACI) wydała w poniedziałek zalecenie, by szczepionki AstraZeneca nie podawano osobom poniżej 55 roku życia. Zalecenie związane jest z raportami o przypadkach zakrzepicy wśród osób, którym w Europie tę szczepionkę podano, głównie wśród kobiet - poinformowali przedstawiciele komisji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Wiceprzewodnicząca NACI dr Shelley Deaks podkreśliła przy tym, że zalecenie jest "środkiem ostrożnościowym" w związku z doniesieniami o wywołanej szczepionką małopłytkowości.

Dr Howard Njoo, który jest zastępcą federalnej naczelnej lekarz kraju dodał, że osoby, u których po szczepionce pojawiają się objawy podobne do występujących podczas udaru powinny natychmiast zgłaszać się do lekarza. Ryzyka nie stwierdza się u osób, u których minęło 20 dni od szczepienia.

Szczepionki AstraZeneca trafiające dotychczas do Kanady pochodziły z Serum Institute of India, zaś we wtorek spodziewana jest dostawa 1,5 mln dawek z USA.

Dotychczas - co podkreślił w poniedziałkowym komunikacie federalny resort zdrowia - w Kanadzie nie zarejestrowano przypadku zakrzepicy po szczepieniu. Ministerstwo poinformowało, że wśród dodatkowych zaleceń znalazło się zobowiązanie AstraZeneca i Pharmaceuticals/Serum Institute of India do przeprowadzenia testów i analiz w Kanadzie pod kątem grup wiekowych i płci. "Ta informacja będzie wspierać prowadzoną obecnie ocenę tych rzadkich przypadków zakrzepicy i pozwoli Health Canada określić, czy są jakieś specyficzne grupy w stosunku do których istnieje wyższe ryzyko" - napisano w komunikacie.

Jak przypomniały media, szczepionki AstraZeneca właściwie nie podawano w Kanadzie osobom poniżej 55 roku życia. Jednak w poniedziałek władze Wyspy Księcia Edwarda wstrzymały podawanie szczepionki AstraZeneca osobom w wieku 18-29 lat, prowincja miała program szczepień dla młodych osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z ludźmi - informował publiczny nadawca CBC w poniedziałek przed południem. Jeszcze przed oficjalnym komunikatem NACI ministerstwo zdrowia prowincji Quebec wydało oświadczenie, że po konsultacjach z innymi prowincjami i NACI "w ramach ostrożnego podejścia" zawieszono podawanie szczepionki AstraZeneca osobom poniżej 55 roku życia, wskazując m.in. na analizy prowadzone przez Europejską Agencję Leków (EMA). "EMA nadal uważa ten produkt za bezpieczny i skuteczny, jednak możliwość związku między szczepionką i problemami z koagulacją i zakrzepami w naczyniach krwionośnych w mózgu nie może być obecnie całkowicie wykluczona" - napisano w komunikacie.

W środę w ub. tyg. kanadyjski resort zdrowia załączył do szczepionki AstraZeneca-Oxford informację o "bardzo rzadkich raportach o zakrzepach krwi powiązanych z niskimi poziomami płytek krwi, w związku ze szczepieniami dokonywanymi szczepionką AstraZeneca".Resort zdrowia rozpoczął wówczas konsultacje z europejskimi regulatorami, by przyjrzeć się informacji medycznej w sprawie i zaktualizował opis produktu. Służbie zdrowia przekazano jakie są potencjalne symptomy problemu, na które należy zwracać uwagę u zaszczepionych, a sytuacja będzie dokładnie monitorowana.

Z Toronto Anna Lach