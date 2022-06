Kanada zawiesza obowiązek zaszczepienia się przeciw Covid-19 dla podróżnych

Rząd Kanady zawiesza od 20 czerwca przepisy o obowiązku zaszczepienia się przeciw Covid-19 dla osób wylatujących za granicę, a także dla podróżnych na krajowych liniach lotniczych i w pociągach – poinformował we wtorek minister transportu Omar Alghabra.

Podkreślając, że rząd "nie zawaha się dokonać poprawek" w razie powrotu zagrożenia epidemicznego, Alghabra oznajmił, że od najbliższego poniedziałku rząd zawiesza wymóg posiadania zaświadczeń o szczepieniu przez podróżnych w samolotach oraz w pociągach.

Dodał przy tym, że wiele państw nadal wymaga posiadania zaświadczenia o szczepieniu, więc podróżni muszą sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, do którego się udają. Nie ma zmian w wymogach dla osób przylatujących do Kanady. Pozostał też obowiązek wkładania maseczki w samolotach i pociągach.

"Nie żałujemy, że działaliśmy ostrożnie" - mówił podczas konferencji prasowej minister relacji międzyrządowych Dominic LeBlanc. Zwrócił uwagę, że działania władz łagodzące wymogi nie oznaczają skrócenia czasu oczekiwania na niektórych lotniskach. Jest to jeden z ważnych tematów w mediach kanadyjskich i LeBlanc wskazał, że problemy na lotniskach są związane z niedoborem personelu.

Również od 20 czerwca rząd zawiesza obowiązek zaszczepienia się przeciw Covid-19 dla pracowników federalnych - poinformowała minister administracji rządowej Mona Fortier.

Obowiązek posiadania dokumentu o wykonanym szczepieniu przez podróżnych został wprowadzony w Kanadzie w końcu października 2021 roku. We wrześniu ubiegłego roku wprowadzono wymóg posiadania ważnego szczepienia dla turystów i podróżnych przybywających do Kanady. W minionych miesiącach część wymogów łagodzono, a od ostatniej soboty zawieszono testowanie na obecność koronawirusa losowo wybranych zaszczepionych osób przylatujących do Kanady.

Według danych kanadyjskiego ministerstwa zdrowia wśród Kanadyjczyków w wieku powyżej 5 lat 89,3 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, dwie dawki - 85,94 proc. Trzy dawki otrzymało 55,5 proc. osób w wieku powyżej 12 lat.