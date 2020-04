Kanadyjczycy oddali hołd ofiarom strzelaniny w Nowej Szkocji

Gubernator generalna Kanady Julie Payette, premier Justin Trudeau, lokalni politycy, artyści i przedstawiciele lokalnej społeczności złożyli w piątek wieczorem hołd 22 ofiarom niedzielnej strzelaniny w Nowej Szkocji podczas uroczystości żałobnej transmitowanej w telewizji i w internecie.

W nocy z 18 na 19 kwietnia samotny napastnik, zidentyfikowany jako 51-letni Gabriel Wortman, w ciągu około 12 godzin zastrzelił lub w inny sposób odebrał życie 22 osobom i ranił trzy.

Wirtualne czuwanie ku czci ofiar z hashtagiem #NovaScotiaRemembers ("Nowa Szkocja pamięta") przygotowała społeczność hrabstwa Colchester wobec braku możliwości zorganizowania tradycyjnej uroczystości w czasie pandemii Covid-19.

Kondolencje polityków przeplatane były występami artystów pochodzących z Nowej Szkocji oraz przesłaniami od liderów dotkniętej tragedią społeczności, przywódców duchowych, dziennikarzy, sportowców. Wśród Kanadyjczyków uczestniczących w czuwaniu na Twitterze szczególne wzruszenie wywołał występ skrzypaczki Natalie MacMaster, która zagrała na żywo, towarzysząc odtworzonemu nagraniu występu jednej z ofiar, 17-letniej Emily Tuck.

W drugiej części czuwania wspomnieniami o ofiarach dzielili się ich bliscy, sąsiedzi, współpracownicy.

W piątek policja przedstawiła rekonstrukcję tragicznych wydarzeń zgodnie z obecnym stanem wiedzy. Jak powiedział nadinspektor Darren Campbell, kilka osób zginęło, ponieważ próbowali pomóc innym. "Ci ludzie to prawdziwi bohaterowie" - stwierdził.

Jak poinformowała policja, kluczowym świadkiem, który pomógł w złapaniu podejrzanego, była jego partnerka, która została przez niego zaatakowana jako pierwsza w sobotę wieczorem, ale uciekła i ukrywała się w lesie do ok. 6.30 rano w niedzielę. Po wyjściu z ukrycia kobieta poinformowała policję, że podejrzany posiada kilka replik wozów policyjnych, mundur i broń.

Rekonstrukcja wydarzeń wykazała trzy główne "skupiska" ataków. Pierwsza strzelanina miała miejsce w sobotę, 18 kwietnia, przed północą w Portapique. Po przybyciu na miejsce zgłoszenia, policja znalazła kilka ofiar przy drodze oraz w płonących domach. W rejonie Portapique odnaleziono 13 zwłok w siedmiu różnych miejscach.

Kolejna strzelanina miała miejsce ok. 40 km na północ, w okolicy miejscowości Wentworth, a trzecia ok. 100 km na południe od Wentworth, w okolicy Shubenacadie i Enfield. Ostatecznie podejrzany został zastrzelony przez policję w niedzielę przed południem na stacji benzynowej w Enfield, gdzie zatrzymał się, by uzupełnić paliwo.

Przedstawiono też okoliczności śmierci policjantki Heidi Stevenson, która prowadziła pościg za Wortmanem. Doszło do czołowej kolizji, po czym Stevenson próbowała pojmać podejrzanego, ale została przez niego zastrzelona. Napastnik wziął jej broń, a oba samochody podpalił. Następnie zabił osobę, która zatrzymała się, by pomóc, i ukradł jej samochód.

Śledztwo wykazało, że mężczyzna posługiwał się zarówno bronią krótką jak i długą, na którą nie posiadał licencji. Policja ustaliła, że jeden z pistoletów był zarejestrowany w Kanadzie, a reszta broni prawdopodobnie pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Pozyskanie dowodów w sprawie jest utrudnione, ponieważ dom podejrzanego, jego garaże i samochody zostały doszczętnie spalone.

Nadal nie ustalono motywu zbrodni. W trakcie konferencji padła hipoteza, że katalizatorem całego łańcuchu wydarzeń mógł być atak na partnerkę, ale niewykluczone, że sprawca działał z premedytacją.

Policja musi też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ciągu ok. 13-godzinnego pościgu nie użyto publicznego systemu alarmowania, by ostrzec mieszkańców rejonu, by pozostali w domach. Zamiast tego, posługiwano się Twitterem.

W piątek po południu niepokój wywołał alert o strzałach w stolicy Nowej Szkocji Halifax, ale po sprawdzeniu przez policję doniesienia okazały się niepotwierdzone.

Z Toronto Alicja Minda