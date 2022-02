Kanadyjczycy płacą już własnym zdrowiem za zmiany klimatu

Kanadyjczycy już doświadczają problemów ze zdrowiem wywołanych zmianami klimatu, a rząd omówił je w specjalnym raporcie, dołączając opis możliwych działań zalecanych przez ekspertów.

Raport podsumował najnowsze ustalenia naukowców, a jego zadaniem jest pomoc w informowaniu Kanadyjczyków, jak zmiany klimatu wpływają na zdrowie. W jego opracowaniu uczestniczyło ponad 80 ekspertów i jest to pierwszy tak przekrojowy raport w Kanadzie od 2008 r. Raport cytuje udokumentowane skutki zmian, nie tylko w kontekście podstawowych problemów jak coraz częstsze gwałtowne zjawiska pogodowe, ale odnosi się do kontekstu kultury i reguł społecznych ważnych dla mieszkańców Kanady.

"Zmiany klimatu odbijają się negatywnie na zdrowiu i samopoczuciu Kanadyjczyków, a wiemy, że niektóre społeczności są bardziej narażone niż inne" - podkreślał cytowany w rządowymi komunikacie minister zdrowia Jean-Yves Duclos. Minister ds. zdrowia psychicznego Carolyn Bennett wskazywała, że ponad 7,5 mln Kanadyjczyków co roku doświadcza problemów psychicznych, a zmiany klimatu powiększają stres. "Zmiany klimatu to nie tylko sprawa środowiska, dodatkowo powiększają istniejące nierówności i podatność na problemy w społecznościach rdzennych mieszkańców. Wpływ zmian klimatu ma nieproporcjonalnie duży wpływ na rdzennych mieszkańców Kanady" - mówiła minister ds. usług dla rdzennych mieszkańców Patty Hajdu.

Raport omawia wynikające ze zmian klimatu nowe zagrożenia dla zdrowia, w tym ryzyka związane z jakością wody i bezpieczeństwem żywnościowym, ale także ryzyka wynikające z dotychczas relatywnie rzadko pojawiających się chorób, takich jak borelioza czy wirus Nilu Zachodniego. Znaczną część raportu poświęcono też wpływowi zmian klimatu na zdrowie psychiczne. "Zagrożenia dla zdrowia będą się powiększać w miarę ocieplania klimatu, a im większy wzrost temperatur tym większe zagrożenia dla zdrowia" - podkreślono w raporcie.

Raport zajmuje się też coraz częściej występującymi zjawiskami ekstremalnymi, takimi jak powodzie, sztormy i jednocześnie susze i pożary. Kolejna część raportu to możliwości adaptacji, takie jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale także niezbędne dostosowania w systemie opieki zdrowotnej. To np. przegląd odporności placówek służby zdrowia na zjawiska ekstremalne, zaczynając od szkoleń personelu do dostosowań architektonicznych i zamówień niezbędnych leków. Według raportu tylko 9 proc. respondentów dokonało takiej oceny odporności, choć istnieje specjalny formularz ułatwiający jej przeprowadzenie.

Raport omawia wiele zmian widocznych szczególnie wyraźnie w odniesieniu do rdzennych mieszkańców Kanady. Tylko w Kanadzie jest ponad 600 społeczności Indian, Inuitów i Metysów, używających ponad 60 języków. Pięć lat temu spis powszechny zarejestrował prawie 1,7 mln osób deklarujących się jako rdzenni mieszkańcy. W ciągu 10 lat o 42,5 proc. wzrosła liczba osób mówiących o swoim rdzennym pochodzeniu. Dodatkowo ta grupa ludności Kanady jest średnio o 10 lat młodsza od innych grup (32 lata to średni wiek).

Jednak ze względu na kolonialną przeszłość Kanady wiele struktur społecznych, zwyczajów i praktyk, zostało zaburzonych. Dodatkowo zmiany klimatu przyczyniają się do jeszcze większych zmian kulturowych. Na przykład na północnych terenach Kanady takie czynności jak zbieranie jagód, przygotowywanie jedzenia czy ubrań tradycyjnie należało do inuickich kobiet, ale zmiany klimatu powodują, że pokrywa lodowa jest coraz cieńsza. W tych warunkach trudno mówić o przekazywaniu umiejętności polowania czy o wiedzy o rolach społecznych. "Dla indiańskich, inuickich i metyskich kobiet częścią tożsamości jest specjalny związek z wodą, w tym odpowiedzialność za opiekę i ochronę wody. Zmiany klimatu mogą mieć wpływ na dostępność i jakość świeżej wody, a to z kolei może mieć znaczący wpływ na zdrowie emocjonalne, psychiczne i duchowe" - cytuje raport jedną z prac naukowych.

Według opublikowanego w minionym tygodniu sondażu Politico i Morning Consult, Kanadyjczycy zapytani, kto ma największy wpływ na walkę ze zmianami klimatu odpowiedzieli, że rząd federalny (21 proc.) i prywatne korporacje (19 proc.). 20 proc. nie wie, a 15 proc. wskazało na działania obywateli.

Z Toronto Anna Lach