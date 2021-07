Kanadyjscy ekstremiści aktywni podczas pandemii i pod silnym wpływem amerykańskiej skrajnej prawicy

Kanadyjskie ugrupowania skrajnej prawicy stały się bardzo aktywne w sieci podczas pandemii, a ich działalność jest głównym motorem dezinformacji na temat Covid-19 – wynika z najnowszego raportu.

Hipoteza przyjęta przez badaczy zakłada, że wzrost aktywności na platformach internetowych był powodowany wpływem restrykcji powiązanych z Covid-19 i związanym z tym wzrostem liczby godzin spędzanych przez wiele osób w sieci - wskazuje pierwsza z konkluzji opublikowanego we wtorek raportu brytyjskiego Institut for Strategic Dialogue (ISD) przygotowanego we współpracy z Ontaryjskim Uniwersytetem Technicznym, Uniwersytetem Nowego Brunszwiku oraz amerykańskim Michigan State University. Raport ostrzegł też, że ekstremistyczne postawy mogą przybrać na sile, gdy zostaną zniesione ograniczenia z czasu pandemii.

Ugrupowania kanadyjskie, wskazał raport, są pod silnym wpływem amerykańskiej skrajnej prawicy, zaś wpływ jest ten tak duży, że kanadyjscy ekstremiści częściej wymieniali się opiniami nt. USA niż Kanady. Stąd obawy przed inspiracją kanadyjskich ruchów przez ideologię ugrupowań z USA.

Jeśli natomiast kanadyjscy ekstremiści zajmowali się kanadyjską polityką, to głównie premierem Justinem Trudeau, którego oceniali negatywnie. Podobnie zresztą jak w 2019 r, gdy opinie te były negatywne i powiązane z teoriami spiskowymi. Jednak liberałowie, których liderem jest premier Kanady, byli dopiero na szóstym miejscu w dyskusjach o partiach politycznych, tak jakby negatywnych opinii o premierze nie wiązano z partią.

Badacze przyjrzeli się też dezinformacji, którą powielali prawicowi ekstremiści. Fałszywe dane, które przekazywali nt. Covid-19 były już wcześniej określane przez kanadyjskich specjalistów jako "zagrożenie dla zdrowia publicznego". Zagrożenie łatwości powielania dezinformacji było widoczne m.in. w analizach amerykańskiego Center for Countering Digital Hate, które w maju br. zidentyfikowało, że za 65 proc. kłamstw nt. szczepionek w mediach społecznościowych odpowiada zaledwie 12 użytkowników.

Wśród rozpowszechnianych przez kanadyjską skrajną prawicę kłamstw były np. teorie o przygotowywanej przez Kanadę inwazji na USA w razie wygranej wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa. Dlatego też autorzy raportu uznali, że "polityczne rozwiązania dotyczące ekstremistów powinny być zsynchronizowane z przeciwdziałaniem dezinformacji i manipulacji w mediach".

W lutym br. Kanada jako pierwszy kraj na świecie wpisał założoną przez Kanadyjczyka skrajnie prawicową "Proud Boys" na listę organizacji terrorystycznych, razem z 12 innymi organizacjami neonazistowskimi i islamistycznymi, w tym amerykańską Atomwaffen Division, the Base i mającym siedzibę w St. Petersburgu Russian Imperial Movement. Minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair mówił wówczas, że kanadyjskie służby specjalne zauważały "eskalację w stronę przemocy" przez wiele miesięcy, w tym np. próby zwiększonego kupowania broni. Jak jednak pisał magazyn Macleans, cytując kanadyjskich specjalistów obserwujących grupy ekstremistyczne, działania takie jak wpisanie na listę ugrupowań terrorystycznych oznaczają tylko tyle, że dana grupa oficjalnie się rozwiąże, a potem zmieni nazwę i pojawi się na nowo.

W 2019 r. reporter Winnipeg Free Press Ryan Thorpe opisał swoje spostrzeżenia z działalności neonazistowskiej grupy the Base. Udało mu się bez budzenia podejrzeń przez miesiąc być członkiem tej grupy po tym, gdy zaczął sprawdzać, kto w Winnipeg rozwiesza plakaty skierowane do zainteresowanych białymi nacjonalistami. Okazało się m.in. że grupa jest uzbrojona i prowadzi rekrutację także wśród wojskowych. Dowództwo kanadyjskich sił zbrojnych potwierdziło potem, że ma dowody świadczące o infiltracji wojska przez skrajną prawicę.

Raport ISD analizował ponad 3 mln wpisów i komunikatów zamieszczonych przez ponad 2,4 kanadyjskich grup i kanałów komunikacyjnych używanych przez kanadyjską skrajną prawicę. Dla potrzeb analizy badacze użyli szerokiej definicji skrajnej prawicy jako "luźno zorganizowanego ruchu, charakteryzującego się nacjonalizmem definiowanym przez rasę, narodowość i określenia dotyczące orientacji seksualnej; taki nacjonalizm często wpisuje się w ramy "białej siły", jest zakorzeniony w ksenofobicznym i wykluczającym rozumieniu zagrożeń postrzeganych jako reprezentowane przez takie grupy jak osoby o innym kolorze skóry, Żydzi, imigranci, społeczność LGBTQ i feministki".

Z Toronto Anna Lach