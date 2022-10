Kanadyjscy parlamentarzyści z wizytą na Tajwanie; Chiny: to mieszanie się do naszych spraw

Kanadyjscy parlamentarzyści przebywają w tym tygodniu z wizytą na Tajwanie, rozmawiają m.in. o wymianie handlowej. Chiny skrytykowały wizytę.

"Kanada i Tajwan mają wiele wspólnych zainteresowań dotyczących wymiany kulturalnej, handlu i mamy nadzieję, że pojawi się więcej takich możliwości" - napisała na Twitterze przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. handlu międzynarodowego Judy Sgro, która w sierpniu br. zapowiedziała tę wizytę. W minionych dniach pięcioro kanadyjskich parlamentarzystów z grupy przyjaźni kanadyjsko - tajwańskiej spotkało się z prezydent Tajwanu Tsai Ing-Wen, premierem Su Tseng-chang, przewodniczącym parlamentu You Si-Kun, kanadyjskimi inwestorami na Tajwanie.

"Na początku 2022 r. Tajwan i Kanada wspólnie ogłosiły rozpoczęcie rozmów nt. umowy o ochronie i promocji zagranicznych inwestycji (…) z zainteresowaniem oczekujemy pozytywnego rozwoju tego tematu" - powiedziała cytowana w komunikacie prezydent Tsai.

Telewizja Global News cytowała w piątek komentarze ze strony chińskiego rządu, że wizyta kanadyjskich parlamentarzystów "jawnie narusza zasadę jednych Chin" i "poważnie miesza się" do spraw wewnętrznych Chin. Latem br. wizyta przewodniczącej amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie spotkała się z ostrą reakcją Chin.

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly, która w tym tygodniu składała wizytę w Japonii i Korei Południowej, powiedziała w czwartek w wywiadzie dla Bloomberga, że "powiększanie wojskowych i gospodarczych związków Kanady z demokracjami w Azji jest jednym z priorytetów". Dodała, że Kanada chce wykorzystać dostęp do swoich surowców, by pomóc azjatyckim sojusznikom zmniejszyć zależność od krajów autorytarnych takich jak Rosja i Chiny, tak jak planuje to zrobić wspólnie z krajami Europy.

Z Toronto Anna Lach