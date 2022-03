Kanadyjska policja będzie zbierać dowody rosyjskich zbrodni wojennych

Specjaliści dochodzeniowi kanadyjskiej policji federalnej będą pomagać Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze (MTK) w zbieraniu dowodów zbrodni wojennych na Ukrainie – poinformował we wtorek minister bezpieczeństwa publicznego Kanady Marco Mendicino.

"Kanada wysyła zespół RCMP (Royal Canadian Mounted Police) do pomocy w dochodzeniu prowadzonym przez MTK w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Widzimy jak rośnie liczba ofiar i powiększa się skala kryzysu humanitarnego i jest szczególnie ważne, by ci, którzy popełniają te okrucieństwa, zostali pociągnięci do odpowiedzialności" - napisał we wtorek Mendicino na Twitterze.

Zespół śledczych wysyłany na prośbę MTK będzie pomagał w zbieraniu dowodów rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Informacje mogą być wykorzystane przeciw odpowiedzialnym za zbrodnie Rosjanom. RCMP będzie też gromadzić dowody, których dostarczą ukraińscy uchodźcy w Kanadzie - poinformował Mendicino w wywiadzie dla dziennika "The Globe and Mail".

Telewizja Global News podała we wtorek, że przedstawiciele Ukrainy podczas rozmów pokojowych prowadzonych we wtorek w Turcji wskazali Kanadę obok Polski, Turcji i Izraela, jako potencjalnego gwaranta bezpieczeństwa dla swojego neutralnego statusu w przyszłości.

Z Toronto Anna Lach