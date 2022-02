Kanadyjska szefowa dyplomacji odwołała wizytę we Francji ze względu na sytuację na Ukrainie

Melanie Joly, kanadyjska minister spraw zagranicznych oświadczyła w niedzielę na Twitterze, że zdecydowała się przełożyć swoją wizytę we Francji ze względu na "narastające napięcie" na Ukrainie.

Joly przebywała przez weekend w Niemczech, gdzie uczestniczyła w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jak przekazała, zamierza "niezwłocznie wrócić" do Kanady. "Nie przestaniemy poszukiwać dyplomatycznego rozwiązania. Rosja wciąż ma czas, by wybrać ścieżkę deeskalacji i dialogu" - napisała, odnosząc się do zagrożenia rosyjską inwazją na Ukrainę.