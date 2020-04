Kanadyjska Wielkanoc przenosi się do cyberprzestrzeni

Kanadyjskie świątynie wszystkich wyznań pozostają zamknięte w związku z COVID-19, a obchodzone w tych dniach żydowskie święto Pesach i chrześcijańska Wielkanoc przenoszą się do świata wirtualnego.

Kanadyjskie świątynie od marca zaczęły przenosić uroczystości religijne do Internetu, wykorzystując dostępne aplikacje, telefony i inne środki komunikacji.

Kardynał Thomas Collins, katolicki arcybiskup Toronto, mówił w środę w CityNews TV, że wszyscy modlą się o to, by obecna sytuacja jak najszybciej się skończyła, ale "skończy się szybciej, jeśli będziemy stosować się do zasad".

Wskazywał też na alternatywne metody kontaktowania się między kapłanami a wiernymi, dodał, że sam otrzymuje wiadomości i pytania nie tylko na skypie, także maile i smsy. "Ten czas warto spędzić myśląc o tym, co naprawdę ważne, możemy być jak mnisi, możemy zmarnować ten czas, ale może on przynieść owoce" - podkreślał.

Archidiecezja Toronto transmituje msze na żywo z kościołów, w których znajdują się tylko kapłan i celebransi, zamieszcza też linki do mszy w różnych językach, także po polsku z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Mississauga, na swojej stronie internetowej. Katolicka telewizja Sel et Lumiere (sól i światło) udostępnia msze w języku francuskim, zarówno w stronie internetowej telewizji, jak i na Facebooku i You Tube.

"Rozesłaliśmy zaproszenia na sederową wieczerzę, różnica będzie taka, że to wirtualny seder, przez Zoom" - powiedziała PAP Gale, która w środę wieczorem obchodzić będzie z rodziną początek święta Pesach. Jej córka przesłała do wszystkich uczestników plik z tekstem Hagady czytanej podczas sederu, przypisując każdemu wirtualnemu biesiadnikowi fragment tekstu do przeczytania, a siostra dołączyła listę przepisów na potrawy, które muszą się znaleźć na sederowym stole, od gorzkich ziół po charoset, czyli słodkiej mieszanki owoców z orzechami, której wygląd ma przypominać glinę używaną do wyrobu cegieł w czasach egipskiej niewoli.

United Church, który jest największym Kościołem protestanckim w Kanadzie, i drugim co do wielkości chrześcijańskim zgromadzeniem po Kościele katolickim, zamknął swoje świątynie w połowie marca, a wiernym zaleca stosowanie się do obowiązujących reguł ochrony zdrowia. Pastor Jessica McCrae z Humbercrest United Church w zachodniej części Toronto przypomniała w ostatnich dniach parafianom, że podczas uroczystości Niedzieli Palmowej - dostępnych przez Zoom - "zastanawialiśmy się jak świętować w grupie, kiedy nie możemy być z innymi ludźmi". Zaś na wielkanocną niedzielę, podczas której w nabożeństwie będzie można uczestniczyć znów wirtualnie, pani pastor zachęca, by przygotować swój własny kielich i chleb. "Ale nie chcę, by ktokolwiek specjalnie wybierał się po sok winogronowy czy bochenek chleba, więc bądźcie kreatywni" - dodała.

W nabożeństwach w Humbercrest United Church można brać udział zarówno łącząc się z wykorzystaniem aplikacji Zoom przez internet, jak przez telefon.

"Do czasu wynalezienia szczepionki, a to może zająć wiele miesięcy, jeśli nie rok, będziemy bardzo ostrożnie dopasowywać swoje zachowania, jako kraj, społeczeństwo, gospodarka, by dostosować się do istnienia i uporczywości COVID-19" - mówił w środę premier Kanady Justin Trudeau.

Kanadyjskie kościoły i zgromadzenia przystosowują się do nowej rzeczywistości. Jeszcze pod koniec marca br. ponad 80 przedstawicieli różnych wyznań i kościołów w Kanadzie podpisało wspólny list, przypominając, że podczas obecnego kryzysu niezbędna jest tak ludzka solidarność jak i przestrzeganie zaleceń medycznych.

"Dobre uczynki zbliżają nas do siebie, pomimo wymogów zachowywania fizycznej odległości" podkreślono w liście, który podpisali duchowni chrześcijańskich Kościołów, rabini, imamowie, buddyjscy opaci, przedstawiciele organizacji religijnych i ekumenicznych.

z Toronto Anna Lach