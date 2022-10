Kanadyjski Kongres Ukraiński wzywa do uznania Rosji za państwo terrorystyczne

Kanadyjski Kongres Ukraiński wezwał we wtorek rząd Kanady i jej sojuszników do uznania Rosji za państwo terrorystyczne w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na ukraińskie miasta i cywilną infrastrukturę.

"Rosja celowo kieruje ataki na dzielnice mieszkalne, parki, place zabaw, szpitale i uniwersytety (…) Rosja przegrywa swoją wojnę na polu bitwy, a jednak kieruje terrorystyczne uderzenia przeciw ukraińskim cywilom" - napisano we wtorkowym komunikacie Kanadyjskiego Kongresu Ukraińskiego (Ukrainian Canadian Congress - UCC).

Cytowana w komunikacie przewodnicząca UCC Aleksandra Chyczij podkreśliła, że jest "rzeczą niewytłumaczalną", dlaczego Kanada i państwa sojusznicze nie wpisują Rosji na listę państw terrorystycznych.

Według sondażu Abacus Data z końca września br., 80 proc. Kanadyjczyków uważa, że rząd powinien cały czas wspierać Ukrainę, a 71 proc. sądzi, że rząd federalny powinien zaostrzyć stanowisko wobec Rosji. 84 proc. Kanadyjczyków popiera lub akceptuje przekazywanie Ukrainie większej ilości uzbrojenia.

Liderzy państw G7 spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na wtorkowym posiedzeniu online, a we wspólnym stanowisku podkreślili, że "Rosja otwarcie pogwałciła zasady wpisane w Kartę ONZ. Zasady te nie mogą i nie dają Rosji prawnych podstaw do zmiany granic Ukrainy" - napisano we wspólnym komunikacie, w którym zapewniono też, że kraje G7 planują kolejne sankcje wobec Rosji.

Z Toronto Anna Lach

