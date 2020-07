Kanadyjskie miasta zobowiązują mieszkańców do noszenia maseczek

Prowincje Kanady łagodzą ograniczenia związane z pandemią Covid-19, jednak miasta zaczęły wprowadzać obowiązek noszenia maseczek dla mieszkańców. W Toronto maseczki w autobusach, metrze i tramwajach są obowiązkowe od czwartku.

Radni największego kanadyjskiego miasta wprowadzili też z rekomendacji lekarzy nakaz noszenia niemedycznych maseczek w zamkniętych miejscach publicznych, gdzie przebywa wiele osób. Miejskie zarządzenie zacznie obowiązywać po weekendzie.

Burmistrz Toronto John Tory podkreślał na konferencji prasowej, że decyzja o maseczkach ma przyczynić się do jak najsprawniejszego powrotu "do prawie normalnego trybu życia". Dodał, że miasto będzie chciało raczej edukować niż karać, jednak - jak podały media - władze miasta oczekują, że w skrajnych przypadkach sądy mogą wymierzać grzywny w wysokości od 750 do 1000 CAD. Miejskie nowe przepisy będą obowiązywać przynajmniej do końca września.

Obowiązek maseczek dla pasażerów transportu publicznego i w miejscach przebywania wielu osób wprowadzono m.in. w Ottawie, Hamilton i Guelph. Cote Saint-Luc pod Montrealem, gdzie odnotowano wyjątkowo liczne przypadki zakażeń koronawirusem, od 1 lipca nakazało noszenie maseczek.

Montreal maseczkami rozwiązuje problem w autobusach szkolnych. Jeszcze w połowie czerwca nakazano dzieciom zachowanie odległości jednego metra, co oznaczało wykorzystanie autobusów w połowie. Jak podawał dziennik "La Presse", ograniczenie zniesiono, ale młodszym dzieciom zaleca się noszenie maseczek, starszym - narzuca się ten obowiązek. Do rodziców zaś zwrócono się, by dzieci odwozić samochodem, a najlepiej - odprowadzać.

Przy tym kanadyjskie miasta przyjmują zasadę, że maseczki nie są obowiązkowe dla najmłodszych dzieci i osób z problemami zdrowotnymi.

W Kanadzie rzadko spotkać się można z osobami, które twierdzą, jak to często jest relacjonowane w korespondencjach z USA, że nakaz noszenia maseczek "narusza ich wolności". Natomiast Kanadyjskie Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich (CCLA) ostrzegło kilka dni temu, że np. nakaz noszenia maseczek może prowadzić do dyskryminacji osób o ciemnym kolorze skóry, które mogą nieświadomie być traktowane jako zagrożenie. W komunikacie CCLA podkreślono, że "lekcje z poprzednich kryzysów zdrowotnych wskazują, iż stosowanie strategii ochronnych jest najskuteczniejsze, gdy odwołuje się do dobrej woli i edukacji, a nie nadzoru, grzywien i aresztów". Także podczas obecnej pandemii, wskazało CCLA, najskuteczniej "spłaszczyły krzywą zachorowań" te prowincje, które stosowały przede wszystkim działania edukacyjne.

W miniony poniedziałek federalna naczelna lekarz kraju Theresa Tam mówiła, że dane epidemiologiczne wskazują, iż rozprzestrzenianie się Covid-19 w Kanadzie jest w dużej mierze pod kontrolą. Jednak jej zastępca Howard Njoo dodał, że gdyby doszło do zaledwie twóch - trzech tygodni osłabionego przestrzegania zasad, należałoby się spodziewać nowej fali zachorowań.

Dwa tygodnie temu grupa lekarzy napisała otwarty list wzywający do wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek poza domem, szczególnie na terenach gęsto zaludnionych. Lekarze podkreślili, że dopiero 60-80 proc. stosujących maseczki zwiększa bezpieczeństwo. Jednocześnie zwrócono się o działania bardziej edukacyjne niż ostre egzekwowanie nakazu.

Przy tym lekarze podkreślają, że maseczki służą przede wszystkim ograniczeniu roznoszenia koronawirusa przez osoby, które są zarażone wirusem, ale jeszcze nie mają wyraźnych objawów choroby.

Opublikowana na początku czerwca br. analiza badań z 16 krajów przeprowadzona na Uniwersytecie McMaster potwierdziła skuteczność maseczek, przede wszystkim medycznych N95, i wykazała, że utrzymywanie odległości 2 metrów lepiej zapobiega zarażeniu niż odległość 1 metra.

Z opublikowanego w ostatnich dniach sondażu firmy Leger wynika jednak, że Kanadyjczycy mniej chętnie wkładają maseczki niż Amerykanie. 56 proc. Kanadyjczyków (81 proc. Amerykanów) wkłada maseczkę, idąc na zakupy. 58 proc. Kanadyjczyków (70 proc. Amerykanów) uważa, że maseczki powinny być obowiązkowe.

Jednak w Kanadzie do czwartku zanotowano niespełna 105 tys. przypadków koronawirusa na 38 mln mieszkańców. W około dziesięć razy większych ludnościowo USA zanotowano 2,74 mln przypadków, czyli 26 razy więcej.

Z Toronto Anna Lach