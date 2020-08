Kanadyjskie prowincje i różne plany powrotu dzieci do szkół

Kanadyjskie prowincje przedstawiły plany powrotu dzieci do szkół. W największej prowincji, Ontario, we wrześniu do szkół wrócą 2 mln dzieci. W Kolumbii Brytyjskiej zaplanowano utworzenie "grup nauczania", ograniczając kontakty między nimi.

Rząd Ontario zastrzegł w czwartek, że nie chce narażać dzieci na ryzyko, niemniej w szkołach podstawowych niewiele się zmieni w porównaniu z czasami sprzed pandemii: dzieci będą razem w klasach, na przerwach i na lunchu, nie zmniejszy się liczebność klas i lekcje mają być prowadzone tak, by realizować program. Zmiany będą dotyczyć szkół średnich w rejonach, gdzie jest wielu uczniów. Klasy będą podzielone na grupy nie większe niż 15 osób, a zajęcia będą odbywały się na zmianę w budynkach szkół i online.

Uczniowie od klasy czwartej do końca szkoły średniej będą jednak obowiązani nosić maseczki lub w inny sposób zakrywać twarz. Nauczyciele i pracownicy szkół mają otrzymać maski medyczne, a ci, którzy nie będą chcieli uczyć w klasie, będą mogli prowadzić zajęcia online. Zwiększone zostaną wymogi higieny, odkażania, ruch w szkołach ma zostać tak zorganizowany, by dzieci mogły zachowywać odległości. Dodatkowo określono zasady monitoringu, w którym będzie pomagać 500 dodatkowych pracowników służby zdrowia. Zatrudnionych zostanie dodatkowo 1200 woźnych i strażników. Zmienione będą zasady przewozu dzieci szkolnymi busami tak, by zminimalizować kontakty między dziećmi z różnych rodzin.

Razem z dziećmi do szkół powróci 140 tys. nauczycieli w prowincji. Związki zawodowe nauczycieli już zaprotstowały, że nie prowadzono z nimi konsultacji. Łącznie rząd oblicza dodatkowe koszty otwarcia szkół na 309 mln CAD.

Media porównują zalecenia rządu z rekomendacjami przygotowanymi w najważniejszym szpitalu dla dzieci w Ontario, torontońskim SickKids, we współpracy z lekarzami w prowincji. Opublikowane w środę, wskazują na konieczność dostosowania zasad bezpieczeństwa do wieku, rozwoju emocjonalnego dzieci i sytuacji epidemiologicznej w danej społeczności. Np. zalecenia dotyczące maseczek są odmienne od rządowych: lekarze rekomendują maseczki głównie dla uczniów szkół średnich, uczniowie starszych klas szkół podstawowych powinni nosić maseczki tylko, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości, a ponad 60 proc. lekarzy uważa, że takiego wymogu nie należy narzucać najmłodszym dzieciom.

W założeniach powrotu do szkoły w Ontario uwzględniono dla rodziców możliwość wycofania dzieci z nauki w budynkach szkolnych.

Szkolnictwo w Kanadzie jest w gestii prowincji, więc plany powrotu do szkół i przedszkoli zależą od rządów poszczególnych prowincji.

Np. w Kolumbii Brytyjskiej, zgodnie z planem ogłoszonym w środę, dzieci wrócą do szkół we wrześniu, ale tam zaplanowano "grupy nauczania", ograniczając kontakty między tymi grupami, liczącymi do 60 dzieci w szkołach podstawowych i do 120 - w szkołach średnich. Dzieci z danej grupy nie muszą być w tej samej sali, natomiast mogą się kontaktować.

W Quebecu przyjęto, że dzieci w przedszkolach i aż do 1 klasy szkoły średniej wrócą do szkół na zasadach sprzed pandemii, jednak w klasach zostaną utworzone niewielkie, sześcioosobowe grupy, w których nie trzeba będzie zachowywać odległości. Uczniowie będą przebywać w wyznaczonych salach, nauczyciele będą do nich przychodzić na lekcje. Starsi uczniowie mogą przychodzić do szkoły codziennie lub wybrać wersję hybrydową: co drugi dzień zajęcia w szkole na zmianę z lekcjami online.

Z kolei w planie Alberty ogłoszonym w czwartek zrezygnowano z maseczek, ale zarządzono usunięcie z klas wszystkich przedmiotów, które nie są niezbędne. Dzieci będą pilnowane, by myły często ręce. Zaś rodzice będą musieli codziennie, według specjalnego kwestionariusza, oceniać stan zdrowia dziecka.

Opublikowane w tym tygodniu badania kanadyjskiej opinii publicznej przeprowadzone przez Leger dla Towarzystwa Badań Kanadyjskich (ACS) wskazują, że 20 proc. rodziców zatrzyma dzieci w domu na czas nieokreślony, gdyby w klasie inny uczeń lub nauczyciel miałby pozytywne wyniki testu na COVID-19. 30 proc. deklaruje dwutygodniową kwarantannę, 45 proc. postąpi zgodnie z zaleceniami szkoły.

Opublikowane również w tym tygodniu wyniki badania kanadyjskiego urzędu statystycznego wskazują, że 26,8 proc. rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nie zaprowadzi we wrześniu dzieci do przedszkoli. Łącznie 34,3 proc. rodziców młodszych dzieci, poniżej 14 roku życia, zamierza wysłać dzieci do szkół i przedszkoli.

Z Toronto Anna Lach