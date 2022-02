Kanadyjskie prowincje łagodzą część obostrzeń covidowych

Kanadyjskie prowincje Ontario, Quebec i Wyspa Księcia Edwarda złagodziły od poniedziałku część obostrzeń związanych z Covid-19. W ciągu ostatniej doby w Kanadzie odnotowano 8541 nowych zakażeń, a z powodu Covid-19 zmarło 75 osób.

Od początku epidemii koronawirusem zakaziło sie 3,03 mln osób, a liczba wszystkich zgonów wynosi 33 722.

W największej kanadyjskiej prowincji, Ontario, od poniedziałku sklepy mogą wpuszczać tylu klientów, ile wynosi połowa dopuszczalnej liczby; również kluby sportowe, sale koncertowe, teatry i kina mogły otworzyć się dla gości do połowy limitu, a prywatne spotkania zamkniętych pomieszczeniach mogą gromadzić do 10 osób, a nie jak w minionych tygodniach - pięć. Nadal obowiązuje konieczność pokazania zaświadczenia o szczepieniu w miejscach takich, jak restauracje.

Dalsze łagodzenie obostrzeń planowane jest na 21 lutego br.

Odsetek osób, które otrzymały przynajmniej jedną szczepionkę wynosił w poniedziałek dla Ontario 88,9 proc. - dla osób powyżej 5 roku życia - według danych portalu Covid19tracker.ca, gromadzącego wszystkie oficjalne dane o pandemii w Kanadzie

Ontario, które na początku stycznia br. nagle wprowadziło ponowne obostrzenia, opóźniając powrót uczniów do szkół, zamykając restauracje, muzea, kluby sportowe i ograniczając liczbę klientów w sklepach, salonach kosmetycznych oraz fryzjerskich, planowało utrzymanie tych restrykcji do końca stycznia. Było to związane z prognozami specjalistów, że ok. połowy stycznia br. "liczba przyjęć do szpitali w związku z Covid-19 przekroczy możliwości służby zdrowia". Pierwszy przypadek wariantu omikron w Ontario odnotowano pod koniec listopada ub.r., a już w połowie grudnia naukowy panel doradczy wezwał rząd Ontario do "włączenia bezpieczników".

W drugiej co wielkości prowincji Kanady, Quebec, również od poniedziałku złagodzono część ograniczeń, wprowadzonych pod koniec grudnia ub.r., by zahamować szybko rosnącą liczbę zakażeń. Otwarto w poniedziałek m.in. restauracje, które mogą przyjmować w tym samym czasie połowę dopuszczalnej liczby klientów, ale z takim ograniczeniem, że przy stole mogą siedzieć maksymalnie cztery osoby lub też mogą to być dwie rodziny.

Również od poniedziałku w Quebecu powróciły zajęcia pozalekcyjne, ale uczestnicy powyżej 13. roku życia muszą pokazać zaświadczenie o szczepieniu. Za tydzień będą mogły zostać otwarte kina, teatry i miejsca kultu. Na razie nie ma informacji o terminie ponownego otwarcia siłowni.

Quebec, przywracając ograniczenia w Sylwestra, początkowo nawet wprowadził godzinę policyjną od godz. 22 do godz. 5 rano. Zakazane były spotkania towarzyskie z osobami spoza własnego ogniska domowego. Do 23 stycznia zamknięte w niedzielę były sklepy z towarami innymi niż podstawowe.

Od 18 stycznia osoby, które w Quebec chcą zrobić zakupy w sklepach z alkoholem i sklepach z marihuaną, muszą okazać zaświadczenie o szczepieniu. Od tygodnia w quebeckich supermarketach o powierzchni ponad 1500 m. kw. obowiązuje okazywanie zaświadczenia o szczepieniu, a niezaszczepieni klienci, którzy chcą przejść np. do apteki na terenie supermarketu są tam odprowadzani przez jednego z pracowników. Obowiązek ten nie obowiązuje w supermarketach spożywczych i aptekach. W lutym do parlamentu Quebec ma wpłynąć projekt ustawy, zapowiedzianej w styczniu przez premiera prowincji Francois Legault, wprowadzającej specjalną "składkę" od osób, które nie zostały zaszczepione bez przeciwskazań medycznych.

W Quebec według stanu z poniedziałku ponad 90,7 proc. osób powyżej 5 roku życia otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki.

Obostrzenia zostały też złagodzone od poniedziałku na Wyspie Księcia Edwarda, gdzie restauracje i siłownie mogą obsługiwać obecnie połowę dopuszczalnej liczby klientów. Na Wyspie Księcia Edwarda jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 94 proc. osób powyżej 5 roku życia.

Premier Kanady Justin Trudeau podkreślał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że "Kanadyjczycy podjęli decyzję o zaszczepieniu w skali szerszej niż większość innych krajów" i dodał, że walka z epidemią zostanie wygrana właśnie dzięki szczepieniom. Trudeau, który otrzymał dwie dawki szczepionki, a w styczniu tzw. booster, czyli dozę przypominającą, poinformował w poniedziałek, że dwoje z jego dzieci jest zarażonych Covid-19, a on sam otrzymał w poniedziałek rano pozytywny wynik testu, jednak nie ma żadnych objawów i pracuje w domu.

Z Toronto Anna Lach