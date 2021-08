Kanadyjskie siły specjalne gotowe do ewakuacji ambasady w Kabulu

Siły specjalne Kanady przygotowują się do ewakuacji ambasady Kanady w stolicy Afganistanu Kabulu – podał w czwartek publiczny nadawca CBC, powołując się na źródła wojskowe. Ewakuację zapowiedzieli też Amerykanie, którzy wyślą do Kabulu 3 tys. żołnierzy.

Przygotowania są związane z tym, że w czwartek oddziały talibów zajęły Herat i Kandahar, drugie i trzecie co do wielkości miasta Afganistanu. Kandahar (ponad 650 tys. mieszkańców) był miastem chronionym przez pięć lat przez wojska kanadyjskie.

Ponad 800-tysięcny Herat jest zamieszkiwany głównie przez Tadżyków.

Talibowie opanowali dotychczas 12 stolic afgańskich prowincji spośród wszystkich 34.

Jak podawała telewizja Global News, w budynku ambasady Kanady znajduje się także grupa afgańskich rodzin z dziećmi. Pracownicy ambasady - według źródeł Global News - przygotowują się do ewakuacji, w tym - do zniszczenia tajnych dokumentów.

Global News twierdzi, że w oddziałach, które mają pomagać w ewakuacji ambasady znajdują się specjaliści do walki z terroryzmem i pomocy w sytuacjach z zakładnikami.

Według źródeł CBC, kanadyjskie oddziały mają współpracować z wojskami amerykańskimi i brytyjskimi. USA zdecydowały się wysłać do Afganistanu 3 tys. żołnierzy, a Wielka Brytania - sześciuset.

Jak podkreśliła CBC, decyzja w sprawie ewentualnego zamknięcia i ewakuacji ambasady Kanady w Kabulu będzie podejmowana przez rząd federalny. W czwartek podczas wizyty w Vancouver minister obrony Harjit Sajjan mówił, że jeszcze zanim pojawiła się informacja o zajęciu przez talibów Kandaharu, rozmowy w sprawie ambasady w Kabulu były przez cały czas prowadzone w związku z pogarszającą się sytuacją. "Istnieje plan awaryjny zapewniający, że nasz personel będzie bezpieczny" - stwierdził Sajjan.

W nocy ze środy na czwartek kanadyjskie wojsko przyjęło kolejny rejs samolotu z Afgańczykami na pokładzie. To ludzie, ktorzy pomagali wojskom kanadyjskim podczas ich misji w Afganistanie. Ewakuacja z Afganistanu dotyczy całych rodzin i - jak napisał w czwartek na Twitterze minister obrony - rząd federalny nadal będzie wspierał Afgańczyków, z których pomocy korzystały wojska kanadyjskie.

Pierwszy samolot z ewakuowanymi Afgańczykami przyleciał do Kanady w ub. tygodniu. Jest to specjalny program imigracyjny rządu Kanady i według zapowiedzi ministra imigracji Marco Mendicino, jest on przewidziany dla tysięcy osób.

Według rządowych danych, kanadyjskie wojska były obecne w Afganistanie przez 13 lat. W okresie od 2001 do 2014 r. służyło tam ok. 40 tys. żołnierzy kanadyjskiego kontyngentu wojsk NATO. Zginęło 158 osób. Wycofywanie kanadyjskich wojsk rozpoczęło się w 2014 r.

Z Toronto Anna Lach