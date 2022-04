Kanclerz Austrii: płatności za gaz z Rosji wyłącznie w euro, przestrzegamy sankcji unijnych

Austria nadal płaci za rosyjski gaz wyłącznie w euro – informuje w środę agencja APA, powołując się na wypowiedź kanclerza Karla Nehammera. Szef austriackiego rządu określił mianem fake newsa informację podaną przez rosyjskie agencje prasowe (m.in. Tass), jakoby Austria zgodziła się na płatność w rublach.

"Austria szczegółowo przestrzega wspólnie uzgodnionych przez Unię Europejską sankcji" - potwierdził Nehammer w środę podczas spotkania rządowego, na którym omawiano warunki płatności między austriackim koncernem energetycznym OMV a rosyjskim dostawcą gazu Gazpromem.

"Austria chce powiększyć swoje strategiczne rezerwy gazu. Na ten cel przeznaczone zostanie do 6,6 mld euro" - przekazał również Nehammer wraz z minister energetyki Leonore Gewessler. Jak wyjaśniono, pozwoli to na zapełnienie zbiorników gazu do zimy na poziomie 80 procent.

Obecnie Rosja, mimo wstrzymania dostaw gazu do Polski i Bułgarii, nadal dostarcza gaz do Austrii. Austria dzięki dostawom z Rosji pokrywa ok. 80 proc. swojego zapotrzebowania na gaz.