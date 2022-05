Kanclerz Niemiec: wcześniej czy później będzie embargo na rosyjską ropę

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest przekonany, że "wcześniej czy później" uda się osiągnąć konsensus wśród przywódców państw UE w sprawie embarga na rosyjską ropę. Powiedział to w poniedziałek przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, na którym jednym z tematów będzie szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji.

"Wszystko, co słyszę, brzmi tak, jakby mogło dojść do konsensusu - i prędzej czy później to nastąpi" - powiedział dziennikarzom Scholz, wyrażając nadzieję, że UE nadal będzie zjednoczona w swojej reakcji wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zgodnie z najnowszym projektem konkluzji szczytu UE, Rada Europejska ma zgodzić się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami.