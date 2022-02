Kanclerz RFN: Kreml ma świadomość, że w razie wojny reakcja Unii będzie szybka i zdecydowana

Na Kreml dotarła świadomość, że w razie inwazji na Ukrainę, Unia Europejska zareaguje w sposób natychmiastowy i zdecydowany - oświadczył w czwartek w Brukseli kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

"Jeśli dojdzie do militarnej agresji na Ukrainę, to będzie to miało konsekwencje. Jesteśmy przygotowani, by zareagować przy pomocy sankcji. Jednocześnie, chcemy wykorzystać wszystkie możliwości dyplomatyczne, które mamy do dyspozycji" - powiedział w krótkim oświadczeniu dla mediów Scholz po zakończeniu nieformalnego spotkania unijnych przywódców poświęconemu sytuacji na Ukrainie.

"Jednocześnie, widzimy, że duża liczba żołnierzy (...) jest zgromadzona wzdłuż granicy z Ukrainą. Sytuacja jest wciąż trudna, niebezpieczna i nie powinniśmy być naiwni" - dodał.

Dopytywany przez jedną z niemieckich dziennikarek, czy Unia Europejska może sobie pozwolić na sankcje wobec kraju, który jest ważnym dostawcą surowców, Scholz zapewnił, że UE jest jednomyślna w tej sprawie.

"W ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach przygotowywaliśmy się skrupulatnie na ewentualność agresji militarnej (na Ukrainę - PAP). Możemy działać szybko i zdecydowanie. I jest to przesłanie, które chyba zostało zrozumiane na Kremlu" - podkreślił Niemiec.

Z rezerwą odniósł się do sugestii zawartej w innym pytaniu, że sygnały płynące z Moskwy dają powody do optymizmu i odetchnięcia z ulgą.

"Przyjęliśmy do wiadomości, że pojawiły się sygnały o gotowości do zaangażowania się w procesy dyplomatyczne. (...) Jednocześnie pozostajemy bardzo ostrożni. Nie da się nie zauważyć, że potencjał militarny zgromadzony wzdłuż granicy z Ukrainą i na Białorusi oraz od strony morza jest wystarczający do przeprowadzenia inwazji. Dopóki to się nie zmieni, musimy być ostrożni i mówić jednym głosem" - zaznaczył Olaf Scholz.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz