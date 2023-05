Kanclerz Scholz na szczycie Rady Europy: wojna Rosji z Ukrainą nie zakończy się zwycięstwem imperializmu Putina

„Wojna Rosji z Ukrainą kiedyś się skończy. I jedno jest pewne: nie zakończy się ona zwycięstwem imperializmu Putina” - powiedział we wtorek wieczorem kanclerz Niemiec Olaf Scholz na inauguracji szczytu Rady Europy w Reykjaviku. „Ze stolicy Islandii wysyłany jest sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy” – podkreśla portal dziennika „Bild”.

Scholz w swoim wystąpieniu powtórzył, że należy wspierać Ukrainę, dopóki nie zostanie osiągnięty "sprawiedliwy pokój".

"Do tego czasu, jako Rada Europy, powinniśmy utrzymywać pomosty z przedstawicielami innej Rosji, innej Białorusi i tym samym zachować otwartą perspektywę demokratycznej, pokojowej przyszłości dla obu tych krajów bez względu na to, jak nieprawdopodobne może się to nam dziś wydawać" - stwierdził kanclerz.

"Patrząc na Rosję i Białoruś może się to dziś wydawać nie do pomyślenia. Ale w pewnym momencie wojna Rosji z Ukrainą się skończy" - stwierdził Scholz, cytowany przez "Bilda".

"Najwyraźniej Scholz zdaje sobie sprawę, że jego apel może spotkać się ze sprzeciwem, szczególnie w Europie Wschodniej. Dlatego uzasadnił swoją inicjatywę: +Odpowiada to naszemu roszczeniu o zapewnienie pokoju i wolności wszędzie na naszym kontynencie - dla każdego obywatela+" - skomentował portal gazety.

Kanclerz domagał się "konsekwentnego karania rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie i systematycznego rejestrowania zniszczeń wojennych, wyrządzanych każdego dnia przez Rosję", w czym ważną rolę mogłaby odegrać Rada Europy.

Scholz podczas swego wystąpienia zapewnił, że nadal będzie popierać przystąpienie Ukrainy do UE, podobnie jak państw Bałkanów Zachodnich, Mołdawii, a w przyszłości Gruzji. Podkreślił też, że Rada Europy to instytucja, której rola dziś, w obliczu wojny w Ukrainie, jest "prawdopodobnie ważniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej".

Rada Europy została założona w 1949 roku, by stać na straży demokracji, praw człowieka i praworządności w Europie. Po inwazji na Ukrainę z Rady Europy została wykluczona Rosja, a Białoruś została zawieszona i jest reprezentowana na szczycie w roli obserwatora. Ukraina natomiast jest członkiem Rady Europy od połowy lat 90. - przypomina dpa. Obecny szczyt odbywa się dopiero po raz czwarty w ponad 70-letniej historii Rady Europy.