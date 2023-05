Kanclerz Scholz zaapelował przed szczytem Rady Europy o sporządzenie międzynarodowego rejestru zniszczeń wojennych na Ukrainie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaapelował we wtorek w Reykjaviku przed rozpoczęciem szczytu Rady Europy o sporządzenie międzynarodowego rejestru zniszczeń wojennych na Ukrainie.

"To bardzo ważne, abyśmy utworzyli taki rejestr strat, który pozwoli nam teraz wspólnie dokumentować szkody wyrządzone w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie" - powiedział Scholz, cytowany przez dpa.

Jego zdaniem, stworzy to podstawy do odbudowy Ukrainy oraz "stanie się podstawą do rozmów na szczeblu międzynarodowym".

"Pod tym względem ma to ogromne znaczenie dla przyszłości Ukrainy" - podkreślił kanclerz, przypominając, że Ukraina już od ponad roku broni się przed rosyjską inwazją.

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa, która skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu. Obecnie liczy 46 członków, jej siedzibą jest Strasburg. Organizacja zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności.