Kardynał Parolin: stanowiska Watykanu i USA w sprawie Chin są rozbieżne

Stanowiska Watykanu i USA pozostają rozbieżne - przyznał w czwartek sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Mikiem Pompeo. Wcześniej informowano, że tematem ich rozmowy były relacje z Chinami.

Pompeo przybył do Rzymu kilka dni po tym, gdy ostro skrytykował Watykan za zamiar przedłużenia porozumienia z Chinami sprzed dwóch lat, dotyczącego między innymi delikatnej i kluczowej w relacjach kwestii mianowania biskupów.

Szef dyplomacji USA wyraził opinię, że "odnowienie umowy zagraża autorytetowi moralnemu Watykanu". W środę stwierdził w Wiecznym Mieście, że "nigdzie wolność religijna nie jest bardziej atakowana niż w Chinach". Podkreślał, że "chińska partia komunistyczna walczyła z każdą wspólnotą religijną w Chinach".

Kilka godzin po rozmowie z Pompeo kardynał Parolin powiedział dziennikarzom, że była ona "serdeczna", ale stanowiska z obecną administracją USA "pozostają rozbieżne".

"Wszyscy dążymy do tego samego, do wolności religijnej. Różni nas jednak metoda. My ze swej strony rościmy sobie prawo do przemyślanego wyboru, którego dokonał papież" - oświadczył watykański sekretarz stanu.