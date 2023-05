Kardynał Parolin: wysłannik papieża jedynym rozmówcą prezydentów Ukrainy i Rosji

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi, któremu papież Franciszek powierzył misję na rzecz pokoju na Ukrainie, jest "jedynym rozmówcą dwóch szefów państw: ukraińskiego prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego i rosyjskiego (Władimira) Putina" - oświadczył w piątek watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

Sekretarz stanu zapytany przez dziennikarzy, czy kardynał Zuppi prosi o spotkanie z obu przywódcami, odparł: "Tak, taka jest prośba, by spotkać się z dwoma szefami państw".

Kardynał Parolin dodał: "Jesteśmy zadowoleni dowiadując się o gotowości ze strony Moskwy, by przyjąć wysłannika papieża, ale to niczego nie zmienia, jeśli chodzi o istotę misji". Watykański hierarcha odniósł się w ten sposób do sygnałów, jakie napływają z Rosji.

Przyznał zarazem, że "Kijów nie jest gotów na mediację w ścisłym znaczeniu tego słowa".

Kardynał Parolin potwierdził tym samym opinię papieża z wywiadu dla hiszpańskojęzycznej telewizji, w którym powiedział, że Ukraińcy "nie marzą tak bardzo o mediacji, bo blok proukraiński jest naprawdę bardzo silny".

Misja kardynała Zuppiego "nie ma na celu natychmiastowej mediacji, ale to, by stworzyć sprzyjający klimat i pomóc iść w stronę pokojowego rozwiązania" - wyjaśnił kardynał Parolin. "Moskwa i Kijów będą rozmówcami; na razie, potem zobaczymy" - dodał.