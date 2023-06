Kardynał Zuppi o ewentualnej podróży do Moskwy: najpierw rozmowa z papieżem

Papieski wysłannik w sprawie Ukrainy kardynał Matteo Zuppi powiedział w środę dziennikarzom, że musi najpierw porozmawiać z papieżem Franciszkiem w kwestii swej ewentualnej podróży do Moskwy. We wtorek przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch zakończył dwudniową misję w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Musimy to rozważyć, musimy porozmawiać z Ojcem Świętym" - tak kardynał Zuppi, który wrócił z Kijowa do Rzymu, odpowiedział na pytanie, czy pojedzie też do Rosji.

"Musimy porozmawiać, przemyśleć to, co usłyszeliśmy i zobaczyć następne kroki" - dodał włoski kardynał. "Musimy porozmawiać z papieżem Franciszkiem czekając na to, aż poczuje się lepiej" - zaznaczył hierarcha. Tak odniósł się do tego, że w środę papież przeszedł operację jamy brzusznej w klinice Gemelli.

Papieski wysłannik dodał wyjaśniając swoją misję w sprawie Ukrainy: "To nie jest mediacja, ale okazanie zainteresowania, bliskości i wysłuchanie po to, by w konflikcie znaleziono drogi pokoju".

"Cała reszta to oczekiwania, jakie mamy wszyscy, w nadziei, że wojna się skończy. Albo spekulacje" - zastrzegł kardynał Zuppi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka