Kasjerka z Kijowa: nasza praca jest ważna; nie opuściłam miasta, zostanę w nim do zwycięstwa

Na początku napaści Rosji na Ukrainę w naszym sklepie ustawiały się długie kolejki, nie nadążaliśmy z pracą, później wszystkiego brakowało, teraz nasz sklep jest dużo lepiej zaopatrzony - mówi w rozmowie z PAP Ludmiła, kijowianka, kasjerka w sklepie spożywczym. Podkreśla, że nie opuściła miasta i pozostanie w Kijowie do zwycięstwa Ukrainy nad Rosją.

24 lutego obudził mnie mąż i powiedział, że zaczęła się wojna - opowiada 48-letnia kijowianka. Mąż dzwonił do kolegów, z którymi był w wojsku, by omówić plan działania, ja - po rozmowie z kierownictwem naszego sklepu - zaczęłam się zbierać do pracy, a nasz dwudziestoletni syn ubrał się i od razu poszedł do najbliższej komendy wojskowej, by stanąć w tworzącej się od rana kolejce chętnych do przystąpienia do obrony terytorialnej - wspomina Ludmiła. Dodaje, że teraz jej syn broni Kijowa, a mąż jest na froncie.

Ja pozostaję w Kijowie i codziennie (z wyjątkiem dni, w które obowiązywała wydłużona godzina policyjna) chodzę do pracy - zaznacza. Teraz moja praca jest niezwykle ważna i widzę, jak ludzie doceniają to, że jestem i że mogą kupić jedzenie - podkreśla rozmówczyni PAP. Dodaje, że bardzo często dostaję kwiaty, słodycze i drobne upominki od klientów, którzy w ten sposób chcą jej podziękować za pracę. Czasem ani oni, ani ja nie możemy powstrzymać łez podczas rozmowy - mówi Ludmiła.

Jak wspomina, na początku wojny w jej sklepie ustawiały się długie kolejki, a koledzy nie nadążali z wynoszeniem towarów z zaplecza. Najbardziej dramatyczna sytuacja panowała po zakończeniu pierwszej wydłużonej godziny policyjnej pod koniec lutego - brakowało absolutnie wszystkiego, nawet pieczywa - relacjonuje kasjerka. Dodaje, że teraz sytuacja jest już dużo lepsza, a kliencie mogą wybierać między różnymi towarami, co było niemożliwe na początku marca.

Tylko dwie osoby z załogi naszego sklepu wyjechało - pozostali zostali w Kijowie i codziennie jesteśmy w pracy - opowiada Ludmiła. "Wojna jeszcze bardziej nas zbliżyła. Dzielimy się swoimi przeżyciami. Każdy ma kogoś na froncie, a tu jest nasz własny front i pozostaniemy na nim do końca, to znaczy do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją" - podkreśla kijowska kasjerka.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska