Katar: Prezydent Duda: mój kraj jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć inwestując w rolnictwo

Mój kraj jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć inwestując w rolnictwo i modernizując sektor rolno-spożywczy - powiedział w stolicy Kataru Ad-Dausze prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył też, że Polska aktywnie wspiera kraje najsłabiej rozwinięte rolniczo i dzieli się z nimi doświadczeniem.

Prezydent RP bierze udział w poniedziałek w panelu dotyczącym rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich na Forum Sektora Prywatnego. W swoim wystąpieniu podkreślał wagę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

"Bezpieczne dostawy zboża, wody pitnej, świeżych artykułów spożywczych, żywności i funkcjonowanie efektywne łańcuchów dostaw między Europą, Afryką a Bliskim Wschodem jest obecnie utrudnione z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainę" - powiedział Duda. "Ważne jest, aby wspierać najsłabiej rozwinięte kraje, jeżeli chodzi o rolnictwo, po to, aby mogły zapewnić sobie bezpieczeństwo żywnościowe tak dalece, jak to jest możliwe" - dodał.

Jak podkreślał prezydent, aby możliwe było wspieranie modernizacji obszarów dotyczących produkcji żywności trzeba stosować nowoczesne technologie, w tym m.in. sztuczną inteligencję czy platformy cyfrowe dla rolników, co może przyczynić się do zwiększenia poziomu przychodu i zmniejszy zły wpływ syntetycznych nawozów na żywność. Takie rozwiązania jak np. mapowanie satelitarne zostało już wprowadzone w Polsce.

Duda ocenił, że Polska jest świadoma, iż najsłabiej rozwinięte kraje nie będą w stanie poradzić sobie same, jeżeli chodzi o wspomniane wcześniej rozwiązania.

"Dlatego Polska jest aktywnie zaangażowana, żeby wspierać przedsiębiorczość w krajach najsłabiej rozwiniętych zwiększając ich wydajność energetyczną, ale robi też wszystko, co w jej mocy, aby polepszyć infrastrukturę wodną, ale też chronić ich bioróżnorodność" - podkreślił. "Jesteśmy gotowi, aby poszerzyć ten pakiet wsparcia dla krajów najsłabiej rozwiniętych, aby podzielić się naszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o sektor rolnictwa" - dodał prezydent.

"Mój kraj jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć inwestując w rolnictwo i modernizując sektor rolno-spożywczy" - mówił Duda. Podkreślał przy tym, że członkostwo w Unii Europejskiej było wielkim wyzwaniem, ale też otworzyło szereg możliwości. "Jesteśmy w stanie przeprowadzić restrukturyzację i zmodernizować wiele zakładów produkujących żywność" - wskazał.

Prezydent zaznaczył, że od czasu, kiedy Polska wstąpiła do UE eksport artykułów spożywczych stał się siłą napędową sektora rolniczego. "Polska skorzystała z faktu, że jest konkurencyjna cenowo, co jest niezwykle istotne w kwestii eksportu" - powiedział. "W ciągu ostatnich dwóch dekad wartość naszego eksportu produktów żywnościowych zwiększyła się prawie siedmiokrotnie" - dodał Duda i poinformował, że polskie produkty w 2021 roku były wysyłane do 198 krajów na świecie.