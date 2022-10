Kaukaz może znów zapłonąć

O sytuacji w Armenii rozmawiamy z analitykiem polityczno-ekonomicznym z armeńskiego instytutu 1in.am, Hakobem Badalyanem.

Armenia: po 44-dniowej wojnie z Azerbejdżanem o Karabach w roku 2020 znów niespokojnie. Słychać wymianę ognia. Giną ludzie. Tym razem jednak wojska azerskie ostrzelały tereny Armenii, a nie – jak dotychczas – Karabachu.

Rosja, która formalnie jest sojusznikiem Armenii, nie wysłała swoich wojsk w rejon walk. Choć takie zobowiązanie istniało.

A zginęło w tych krwawych incydentach, wedle oficjalnych komunikatów, co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy po obydwu stronach. Ta sytuacja wiecznej niepewności o pokój w regionie odbija się także na gospodarce Armenii.

Jak sytuacja wokół Karabachu wpływa na bezpieczeństwo całego regionu?

- Obecne wydarzenia to zagrożenie pokoju w całym regionie kaukaskim. Azerbejdżan chciałby rozwiązania sytuacji na swoich zasadach.

Głównym punktem sporu pozostaje potencjalne włączenie pod administrację azerską Karabachu. To zbuntowana prowincja, która od początku lat 90. (przy aktywnym militarnym poparciu Armenii) faktycznie uniezależniła się od władz w Baku.

Gdy jednak w ostatnich tygodniach znów rozległy się strzały, grożące destabilizacją kruchej równowagi, zareagował nawet Iran. W Teheranie stwierdzono, że Iran nie dopuści do jakichkolwiek zmian granic w regionie - bo nie chce nowej, geopolitycznej sytuacji na Kaukazie.

Pokojowe apele płyną także z graniczącej z Armenią (podobnie jak Iran) Gruzji.

Iran ogłasza, że nie chce zmiany granic w regionie. To jednak także nie jest jednoznaczne... Bo o jakie granice chodzi? Czy o te z roku 1991 (czyli z Karabachem w granicach Azerbejdżanu), czy też o te z roku 2020?

- Iran w praktyce uznał rezultaty walk z jesieni 2020 roku, łącznie z zajęciem części Karabachu przez siły azerskie.

Nie ma natomiast w Teheranie aprobaty dla kontynuacji konfliktu. Działania wojenne są bowiem utrudnieniem dla rozmów pomiędzy władzami w Teheranie a Zachodem.

Kłopotem dla Iranu są także nasilające się kontakty Azerbejdżanu z Izraelem. Wojna jest jednym z generatorów rozwoju tych relacji . Izrael zaopatruje bowiem w broń armię azerską. Walki z jesieni 2020 roku zakończyły się rozejmem, ale nie ustalono tam jednak żadnych zmian terytorialnych. To doprowadza teraz do wzajemnych oskarżeń o naruszenie ustaleń rozejmowych.

Biznes na Kaukazie znalazł się w kleszczach wielkiej polityki

Jak ta sytuacja niepewności wpływa na ekonomikę regionu?

- Przede wszystkim cały region (a Armenia w szczególności) znów nie może w pełni otworzyć się na inwestycje zagraniczne. Bo nikt nie chce przyjść do kraju, gdzie trwa wojna.

Armenia od 30 lat zmaga się ze statusem regionu prawie zamkniętego. Otwarte są tylko granice z Gruzją i Iranem. Nie można zaś wjechać do Armenii ani z Azerbejdżanu, ani też z Turcji.

Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje w związku z wojną na Ukrainie. Rosja została praktycznie odcięta od rynków zachodnich. W Moskwie więc postawiono na próby ustanowienia szlaków transportowych do Turcji i Iranu przez Azerbejdżan.

Taka sytuacja doprowadza do tego, że Rosja nie wsparła Armenii podczas ostatnich walk na pograniczu armeńsko-azerskim, choć przecież Moskwa jest formalnym sojusznikiem militarnym Erewania. Obecnie zatem to Azerbejdżan stawia warunki Rosji (co do potencjalnych ustępstw rosyjskich) w konflikcie z Armenią.

Armenia należy do euroazjatyckiej unii gospodarczej. Weszła tam pod wyraźną presją Rosji. W wyniku tego kraj, pozbawiony inwestycji zachodnich, wszedł w etap stagnacji gospodarczej.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat bardzo wzrosły wskaźniki korupcji. Związki gospodarcze z Rosją powodują również usankcjonowanie prawne monopolistycznych praktyk. Energetyka, koleje żelazne, przesył gazu są w pełni opanowane przez państwowe firmy rosyjskie.

Ostatnio Gazprom zajął się wytwarzaniem energii elektrycznej w Armenii. Specjalnie w tym celu kupiono jedną z elektrowni wodnych.

Inny rosyjski gigant energetyczny i zarazem państwowy – RAO JES – wykupił też akcje lokalnej sieci handlowej.

Jakiekolwiek zaś inwestycje zachodnie są obecnie opiniowane przez specjalny organ ponadnarodowy Unii Euroazjatyckiej. Oznacza to, iż wszystko ma być i tak ocenione w Moskwie...

Nadzieją inwestycyjną pozostaje natomiast dla Armenii Iran. Przez Erywań bowiem Persowie mogą przyspieszać swoje plany zdjęcia skutków sankcji ekonomicznych nałożonych wcześniej przez Zachód.

Negocjacje Armenii z Turcją na razie nie przyniosły rezultatu

Media europejskie podnosiły, że między Azerbejdżanem i Armenią trwają dyskretne negocjacje odnośnie normalizacji stosunków. Do Erywania i Baku przyjeżdżał też przedstawiciel Unii Europejskiej Charles Michel. Czy te negocjacje mają szanse powodzenia?

- Zachód chce brać w swoje ręce inicjatywy dotyczące potencjalnego rozwiązania konfliktu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Widać w tym jednoznaczną chęć wykluczenia Rosji z tych prób negocjacji. Efektem tego miałoby być osłabienie roli Moskwy w całym regionie kaukaskim.

Problem jednak, że między Armenią i Azerbejdżanem występuje taka różnica poglądów, że trudno tu znaleźć jakiś kompromis. Azerbejdżan twardo obstaje przy oddaniu całego Karabachu pod zarząd Baku. A to jest nie do przyjęcia dla Armenii.

Baku szantażuje zatem władze w Erywaniu swoim potencjałem militarnym. W tej chwili Azerowie mają, z militarnego punktu widzenia, przewagę. To widać było szczególnie podczas działań wojennych w listopadzie 2020 roku.

Zachód, inicjując rozmowy pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, chciałby wykluczyć z wpływów w tym regionie prócz Rosji także Iran. To nie podoba się ani Iranowi, ani Rosji. W interesie więc przede wszystkim Moskwy jest utrzymywanie tego konfliktu na obecnym poziomie... Bez aktywnych działań wojennych, ale z armiami stojącymi naprzeciw siebie.

Na dodatek, z punktu widzenia Zachodu, ważniejszy wydaje się w tej chwili Azerbejdżan, zaopatrujący Europę w ropę i gaz.

Rosjanie, z racji agresji w Ukrainie, muszą zmniejszać swoją obecność militarną w Armenii. Czy nie oznacza to, że faktyczna rola Rosji w tym regionie zmniejsza się?

- Rosja nadal uważa się za czołowego gracza na Kaukazie, ale to już nie jest prawdą. Ale nie czuje się tak słaba, by region Kaukazu porzucić i pozostawić go do rozgrywania Zachodowi.

Szczególnie dużo do powiedzenia ma tu sojusznik Azerbejdżanu – Turcja. Erdogan zdaje sobie sprawę, że wzrost znaczenia jego kraju w regionie może się dokonać tylko kosztem interesów Rosji. Na to stawia prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew.

A Moskwa nie ma już sił, by czymkolwiek zagrozić Azerbejdżanowi... Ostatnie starcia zbrojne wydarzyły się już nie w Karabachu, ale na terytorium Armenii.

Rosja jest sojusznikiem tego kraju, zobowiązanym do jej obrony. Nic jednak takiego się nie stało... Brak reakcji militarnej Moskwy spotkał się z powszechną krytyką w Armenii.

To jednak raczej stan psychiczny społeczeństwa, który jeszcze nie wpływa bezpośrednio na jakieś decyzje władz. Bo Rosja nadal ma bardzo dużo elementów nacisku na władze armeńskie. Politycy w Moskwie najchętniej by konflikt zamrozili, ale nie likwidowali jego przyczyn. A potem Rosjanie najchętniej by dogadali się z Baku, gdzie stawką byłyby interesy (i terytoria) Armenii. Bo to pozwala nadal zachować pozycję arbitra. Stawką dla Moskwy są tu też dobre kontakty z Turcją.

Czy nie można sobie wyobrazić, że - prędzej czy później - to jednak Armenia dogada się Turcją, dla której ważne są przecież bezpośrednie kanały komunikacyjne z Azerbejdżanem i krajami zakaspijskimi, gdzie mieszkają narody pochodzenia tureckiego. Można sobie nawet wyobrazić, że to Turcja będzie delikatnie naciskać na Azerbejdżan, by Baku nieco zmiękczyło swoją politykę wobec Armenii.

- Ankara nie próbuje takiego rozwiązania. Erdoganowi bardziej (wedle niego) opłaca się utrzymywać dobre stosunki z Putinem.

Sama Armenia nie jest też jedynym kierunkiem połączenia ze światem tureckojęzycznym w regionie Morza Kaspijskiego. Jest przecież jeszcze Gruzja.

Ponadto na takie rozwiązanie nie naciska jak na razie Waszyngton. Można zatem podsumować, że tak Azerbejdżan, jak i Armenia są tylko drobnymi uczestnikami większej geopolitycznej gry. Uczestniczą w niej Turcja, Rosja i USA.

Komu na Kaukazie jest bliżej do Brukseli, a komu jednak do Moskwy?

Prawdziwą „ironią geopolityczną” jest w tej chwili fakt, że prezydent Azerbejdżanu (kraju uważanego za sojusznika Zachodu) kontaktuje się raczej z Moskwą, a premier (formalnie prorosyjskiej) Armenii z większą ochotą wydzwania do Brukseli. Czy nie jest to jakaś próba zmiany sojuszy przez te dwa kraje?

- Premier Armenii Nikol Paszynian, gdy w roku 2018 przejmował władzę, chciał polepszać stosunki z Zachodem. Potem jednak przyszły realia... A te nakazywały bliższe kontakty z Moskwą.

Teraz Paszynian chyba doszedł do wniosku, że można powolutku wracać do dobrych stosunków z Europą Zachodnią. Tym bardziej że rosyjskie „mechanizmy bezpieczeństwa” praktycznie nie działają. To jednak bardzo dyskretne ruchy. Takie, by nie zadrażniać stosunków z Rosją i stwarzać wrażenie, że wszystko odbywa się za wiedzą i kontrolą Moskwy.

Absolutnie nie sposób sobie wyobrazić, by Armenia wychodziła ze struktur militarnych i gospodarczych organizowanych przez Rosję. Bardziej jest to próba „dywersyfikacji kontaktów” niźli zmiana sojuszy - tak, by nikt w Brukseli nie lokował Armenii jednoznacznie w obozie prorosyjskim.

To też próba nakłonienia Zachodu, by ten wywierał nacisk na Azerbejdżan, w kierunku ustanowienia trwałego pokoju w regionie. Rosja zaś nie może zbytnio protestować przeciw kontaktom Paszyniana z Brukselą, bo przecież obecny kryzys na Kaukazie to efekt między innymi słabości Kremla i jego niewypełniania zobowiązań sojuszniczych.

W Erewaniu ostatnio dochodziło do gwałtownych demonstracji przeciw polityce Paszyniana. Ich tłem były oskarżenia o zdradę wobec Azerbejdżanu interesów narodowych przez premiera. Czy to wyraz frustracji społecznej? A może bardziej chodzi o wyrażanie opinii, iż istnieje jakaś inna droga do rozwiązania kryzysu wokół Karabachu, której władze Armenii miałyby nie realizować?

- To wewnętrzna gra na emocjach społecznych. Opozycja w Armenii ma małe poparcie społeczne. Pozostaje im zatem gra na emocjach - a takie są wyrażane w demonstracjach.

Wielu Ormian ciągle myśli, że jakiekolwiek ustępstwa wobec Azerbejdżanu to zdrada narodowa. To następstwo resentymentów z poprzednich kilkudziesięciu lat, gdy wydawało się, że Armenia ma możliwość samodzielnej obrony przed Azerbejdżanem.

Takie wrażenie utrzymywały wszystkie poprzednie ekipy rządzące, nie skrywające przy tym swojej sympatii do Rosji. Nie należy też wykluczać w samych demonstracjach dyskretnej mocy sprawczej ze strony Moskwy. Bo Armenia niespokojna to ułatwienie przy kontrolowaniu kraju przez Rosję.

Rozwiązaniu tego konfliktu sprzyjałoby umniejszenie roli Azerbejdżanu dla Zachodu poprzez porozumienie atomowe z Iranem. Czy Armenia miałaby szansę stać się pośrednikom w rozmowach pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem i Brukselą?

- Takie porozumienie pozwoliłoby zdjąć embargo na zakup irańskiej ropy i gaz. Armenia ma obecnie dobre stosunki z Iranem. Obawiam się jednak, że to zbyt mało do przekonania Teheranu, by ten przyjął warunki Zachodu.

Pozostaje nam zatem co najwyżej kibicować rozmowom irańsko-amerykańskim. Jeśli przyniosłyby one sukces, to i sytuacja międzynarodowa Armenii zdecydowanie by się zmieniła. To jednak chyba nie najbliższa przyszłość. Tym bardziej że przecież ostatnio Iran zaczął współpracować (także militarnie) z Rosją. Oczywiście jest jeszcze argument nastrojów przeciw władzy wewnątrz Iranu. Świadczyłyby o tym ostatnie demonstracje. Tyle że to jest kraj praktycznie zamknięty. Trudno ocenić tam kompleksowo nastroje społeczne...

Wielu Rosjan wybiera Armenię na miejsce swojego stałego zamieszkania

Czy nie jest możliwe dogadanie się Azerbejdżanu i Armenii na zasadzie umów egipsko-izraelskich z lat siedemdziesiątych? Czyli pokój za ziemię. Karabach do Azerbejdżanu, ale z szeroką autonomią. A Armenia z układami zabezpieczającymi jej byt polityczny.

- Trudno sobie to wyobrazić. W Karabachu żyje ponad 100 tysięcy Ormian, którzy nienawidzą chyba nie tylko władz w Baku, ale i Azerów.

W Erywaniu nie mogą sobie pozwolić na tego rodzaju propozycje pokojowe. Ponadto ciągle pozostaje otwarta sprawa eksterytorialnego korytarza z Azerbejdżanu do jego eksklawy – Nachiczewania. Taki korytarz musiałby biec przez Armenię. W ten sposób bylibyśmy odcięci od granicy z Iranem...

Nie widzę możliwości gwarancji międzynarodowych dla takiego rozwiązania konfliktu. Obecnie w świecie zaczął funkcjonować tylko mechanizm siły militarnej. Widać to w agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Na Kaukazie więc sytuacja może się zmienić dopiero po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Wojna ta to także problem „rosyjskich uchodźców”. Armenia jest jednym z krajów, gdzie przybywa ich bardzo dużo.

- Pierwsza fala to byli ci, którzy przyjechali w lutym-marcu tego roku. Teraz, w związku z mobilizacją w Rosji, mamy do czynienia z drugą falą.

Bilet lotniczy z Moskwy do Erywania kosztuje już około 3000 dolarów. Na ulicach stolicy Armenii widać mnóstwo nowo przybyłych z Rosji. Ich liczbę ocenia się na nie mniej, jak 100-150 tysięcy.

Wielu Rosjan potraktowało Armenię jako kraj tranzytowy. To byli przede wszystkim ci, którzy prowadzili w Rosji swoje biznesy, na fundamencie zamówień zachodnich - głównie specjaliści IT. Wielu z tych Rosjan, nie mając możliwości wyjazdu na Zachód, woli mieszkać w Armenii niźli w sąsiedniej Gruzji. Tu bowiem nie ma takich jednoznacznych nastrojów antyrosyjskich, jak na ulicach Tbilisi.

W Erywaniu rozmawiał: Krzysztof Szczepanik