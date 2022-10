Kazachowie odzyskują stolicę. To będzie kosztować

We wrześniu br. stolica Kazachstanu Nur-Sułtan z powrotem zmieniła nazwę na Astana. Zmiana nazwy ma wymiar nie tylko symboliczny bowiem wpisuje się w przygotowywane przez władze Kazachstanu reformy demokratyczne i społeczne.

W 1994 prezydent Nursułtan Nazarbajew podjął decyzję o przeniesieniu stolicy do Akmoły, jak wówczas nazywała się Astana.

Na fali kultu jednostki, pielęgnowanej przez N. Nazarbajewa, pojawił się pomysł uhonorowania prezydenta nazwaniem stolicy na jego cześć. I tak w 2019 miasto, przy aktywnej roli nowego prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa, ponownie zmieniło nazwę na Nur-Sułtan.

Teraz stolica wraca do nazwy Astana, jednak zmiana będzie długa i kosztowna.

Po styczniowych rozruchach, ujawnieniu ogromnej skali korupcji i nepotyzmu, w których pośrednio i bezpośrednio zaangażowany był były prezydent N. Nazarbajew, Kazachowie otwarcie zaczęli domagać się przywrócenia poprzedniej nazwy stolicy. Pomysł ten chętnie zaakceptował prezydent Tokajew, który dostrzegł w tym okazję do realizacji dwóch celów – pokazania postawy prospołecznego i słuchającego narodu polityka (do czego zobowiązał się w przedstawionym w marcu programie reform Nowy Kazachstan) oraz kolejnej okazji do zdystansowania się od skompromitowanego polityka, który w 2019 namaścił go na swojego następcę.

15 września prezydent Tokajew przedstawił Mażylisowi (niższa izba parlamentu) propozycję zmiany nazwy stolicy, który już następnego dnia przyjął stosowną ustawę i po jej podpisaniu przez prezydenta krótka kariera nazwy stolicy Nur-Sułtan dobiegła końca. Zarazem jest to jednak początek długiego i kosztownego procesu zastępowania starej nazwy nową. Na zmiany czekają teraz instytucje swymi nazwami honorujące pierwszego prezydenta, m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Nursułtana Nazarbajewa czy Uniwersytet Nazarbajewa.

Zawiłe losy stolicy Kazachstanu na przestrzeni 30 lat niepodległości

W 1991 Kazachstan ogłosił niepodległość i ustanowił stolicę w Ałmatach, największym mieście i do dziś głównym centrum finansowym republiki. Wadą tego rozwiązania było położenie miasta przy południowo-wschodniej granicy z Kirgistanem. To stwarzało poważne problemy komunikacyjne ze stolicą w tym ósmym co do wielkości państwie świata. Odległość z głównych miast dynamicznie rozwijającego się i silnie uprzemysłowionego regionu północnego, Astany i Pietropawłowska do Ałmatów to odpowiednio ponad 1200 km i ponad 1700 km, a z nadkaspijskiego Atyrau prawie 2700 km.

W 1994 prezydent Nursułtan Nazarbajew podjął decyzję o przeniesieniu stolicy do Akmoły, jak wówczas nazywała się Astana (od 1961 do 1992 pod nazwą Celinograd). Nowa stolica zaczęła pełnić oficjalnie swoją funkcję w 1997, a w 1998 zmieniono jej nazwę na Astana (w języku kazachskim Stolica). Zmiana była spowodowana niezbyt fortunną nazwą historyczną – w języku kazachskim Akmoła oznacza biały grób (mogiłę). Kazachowie szybko przywykli do nowego, łatwego do zapamiętania miana i wydawało się, że to ostatecznie kończy problem nazewnictwa.

Kazachstan jak Stany Zjednoczone, chciały mieć stolicę na cześć prezydenta

Na fali kultu jednostki, pielęgnowanej przez N. Nazarbajewa, pojawił się pomysł uhonorowania prezydenta nazwaniem stolicy na jego cześć. I tak w 2019 miasto, przy aktywnej roli nowego prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa, ponownie zmieniło nazwę na Nur-Sułtan. Warto wspomnieć, że przy uzasadnianiu tej decyzji powoływano się m.in. na amerykańską stolicę nazwaną na cześć Jerzego Waszyngtona.

