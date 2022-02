Kazachska obrończyni praw człowieka: Nazarbajew powinien być osądzony

Aiman Umarowa, kazachska obrończyni praw człowieka, adwokatka w sprawach politycznych, w 2018 roku uznana za Najodważniejszą Kobietę Świata (International Woman of Courage Award), a od niedawna także szefowa niezależnej komisji prawnej do wyjaśnienia przyczyn gwałtownych demonstracji z początku stycznia uważa, że za wydarzeniami stali ludzie powiązani z Nursułtanem Nazarbajewem. Jej zdaniem były prezydent i twórca niezależnego państwa powinien być aresztowany. Nie wierzy jednak, by w tym momencie była na to szansa.

"Nowy Kazachstan"

"Powiązania są jasne"

Kazachstan wyczekuje

Dembajew ubolewa nad tym, że protesty społeczne zostały wykorzystane do przeprowadzenia tych ataków przez jedno dowództwo, które zamierzało „przejąć władzę nad gospodarką i społeczeństwem i pokazało swoją zdolność do zablokowania dystrybucji energii lub środków transportu”.Sekretarz stanu Kazachstanu Erlan Karin, ściśle współpracujący z urzędującym od ponad dwóch lata prezydentem Kassymem-Żomartem Tokajewem zapewnia, że do połowy marca zostaną przedstawione wstępne wyniki otwartego śledztwa w tej sprawie. Zdradza, że znaleziono już dowody na powiązania agresywnych grup z grupami ekstremistów islamskich m.in. w Syrii - mieli oni otrzymać na telefony komórkowe wezwanie do jihadu. Dlatego władze na kilka dni odcięły w Kazachstanie dostęp do internetu.Wśród innych informacji przedstawianych na tym etapie przez rząd jest też ta o powiązaniach wydarzeń z mieszkającym we Francji Mukhtarem Abljazowem i założonym przez niego ruchem QDK (Demokratyczny Wybór Kazachstanu).Połowa marca to termin, w którym obiecany przez Tokajewa plan radykalnej reformy państwa ma być zaprezentowany społeczeństwu. Część reform prezydent wdrożył w ostatnich miesiącach – to m.in. zgoda na pokojowe demonstracje, do ochrony których nie są wysyłani uzbrojeni policjanci (to jeden z powodów, dla którego wielu z nich ucierpiało, a 19 zginęło ). Inne zmiany to zniesienie kary śmierci i wprowadzenie wolnych wyborów lokalnych we wsiach i małych miastach, co ma być preludium do powszechnych wyborów samorządowych (w pozostałych samorządach jeszcze prezydent powoduje włodarzy, a zatwierdza ich niższa izba parlamentu).Tokajew przejął też pod koniec 2021 roku przywództwo w rządzącej partii Nur Otan i zapowiedział, że będzie prowadził kraj w stronę systemu wielopartyjnego.Czytaj też: Czy w Kazachstanie dalej można robić biznes? Dlatego wielu komentatorów uważa, że związani z poprzednim prezydentem ludzie skupieni wokół służb bezpieczeństwa chcieli powstrzymać te plany. Zdaniem Aiman Umarowej tak właśnie było.„W tym kraju nie ma wolnych mediów, dziennikarze są zależni od swoich szefów, którzy są oligarchami, nie ma też realnej pozycji. Jest za to coraz większe niezadowolenie, a także radykalizacja nastrojów w kierunku poparcia dla światowych organizacji terrorystycznych." - mówi. Według niej rozwój wydarzeń w czasie demonstracji jednoznacznie wskazuje na powiązanie radykałów z ludźmi ze służb specjalnych. Jak mówi, przejęcie władzy przez Tokajewa, a potem wprowadzanie reform i zapowiedź innych zmian spotkało się z oporem uprzywilejowanych elit (choć Tokajew przez lata do tych elit należał, był jednym z ludzi Nazarbajewa).Umarowa mówi, że Tokajew i Nazarbajew spotkali się 28 grudnia 2021 roku w Petersburgu, nie wiadomo do jakich rozmów tam doszło, dość, że zaraz potem 2 stycznia rozpoczęły się pierwsze masowe demonstracje, które szybko rozlały się na cały kraj.Jej zdaniem jednak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ani służby bezpieczeństwa (choć już pod nowymi szefami) nie są w stanie przeprowadzić rzetelnego śledztwa. "Kryminaliści mieli ich wsparcie. Dlaczego służby bezpieczeństwa opuściły zajmowane przez siebie budynki zanim uzbrojeni demonstranci nadjechali?" – pyta retorycznie.Pytana jednak, czy wierzy w tzw. Nowy Kazachstan ogłoszony przez Tokajewa, obrończyni praw człowiek odpowiada: „Nie mamy innej drogi, musimy mu zaufać, ludzie chcą żyć, Tokajew też chce żyć. To jest nasza szansa – jedyne wyjście w tej sytuacji…”.Czy były prezydent Nazarbajew powinien zostać aresztowany i odpowiedzieć przed sądem? Tak, mówi prawniczka, zaraz jednak dodaje: ale kto to zrobi?...Inaczej jednak na sprawę patrzą Erlan Karin, sekretarz stanu: "Oddzielmy to, co dobre od tego, co złe w dokonaniach Nazarbajewa, mówi. Posłanka partii rządzącej Nur Otan Aigul Kuspan optuje za szybkich wprowadzeniem reform w kierunku pluralizmu i demokratyzacji życia, ale docenia wkład prezydenta Nazarbajewa w budowę państwa od 1991 roku, jego stabilnej polityki zagranicznej oraz pozycji gospodarczej w Azji Środkowej. Spotkana na ulicy 67-letnia Bibigul, która znajdowała się w centrum zamieszek, dodaje: "To był szok, tyle lat wierzyliśmy i popieraliśmy Nazarbajewa, a potem okazało się, że wszystko robił tylko dla siebie i swoich ludzi."Kazachstan jest pełen wyczekiwania na to co przyniesie połowa marca. Pełen nadziei na zmianę. Już po styczniowych wydarzeniach Tokajew pozbawił Nazarbajewa stanowiska przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, w ten sposób kończąc tzn. system podwójnej prezydentury w państwie. Póki o jednak stolica kraju nadal nosi nazwę przyjętą przez 3 laty. Na cześć Nazarbajewa brzmi ona tak jak jego imię: Nur Sułtan.