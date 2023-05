Kazachskie śledztwo wobec prorosyjskich separatystów

Astana obawia się destabilizacji różnych części kraju - północnych mocno powiązanych z Rosją, i północno-zachodnich, w których wciąż żywe są idee skrajnej ideologii muzułmańskiej.

Od wybuchu wojny w Ukrainie republiki Azji Centralnej stanęły przed poważnym wyzwaniem, jakim jest wypracowanie nowej polityki wobec Rosji, która z jednej strony nie zaostrzyłaby relacji z nieobliczalnym sąsiadem, a z drugiej nie skomplikowała relacji z państwami zachodnimi. Żadna z republik nie poparła rosyjskiej agresji, ale też jednoznacznie jej nie potępiła. Niemniej działania władz w polityce wewnętrznej były ukierunkowane na uniknięcie podziałów społecznych. W republikach zakazano więc używania symboli wskazujących na prorosyjskie sympatie, ale też starano się wygasić antyrosyjskie emocje społeczne.

Kazachstan w trudnym położeniu. Separatyści działają na północy kraju

W szczególnie trudnej sytuacji politycznej znalazł się Kazachstan, który jest wciąż silnie powiązany gospodarczo z Rosją i nie może sobie pozwolić na wejście na jawny kurs kolizyjny z Moskwą. Zwłaszcza, że w rosyjskiej prasie wciąż pojawiają się głosy o „tymczasowym kazachskim zarządzie” terytoriami północnymi. Pozornie nie wydają się one stanowić zagrożenia dla jedności republiki. Znacznie poważniejsze konsekwencje może mieć jednak działalność w północnym Kazachstanie separatystycznej prorosyjskiej grupy, posługującej się nazwą Niepodległej Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

To nielegalne ugrupowanie ogłosiło w internecie swój cel, jakim jest działanie na rzecz „niezależności i niepodległości” oraz „nienaruszalnej terytorialnej i integralności Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej”. To zdarzenie, choć jednostkowe, musi niepokoić Astanę, bowiem północny region kraju jest zamieszkały przez liczną mniejszość rosyjską, która stanowi łącznie ponad 20 proc. mieszkańców republiki. Organizacja, przedstawiająca się jako zgromadzenie mieszkańców Pietropawłowska ogłosiła nawet utworzenie „rady ludowej” oraz podważała prawne podstawy państwowości Kazachstanu, określając republikę jako „korporację”. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie i w połowie kwietnia dokonała aresztowania 3 członków „rady ludowej”. Postawiono im zarzuty nawoływania do separatyzmu, za które grozi do 7 lat więzienia. Jak podaje prokuratura, aresztowania nie kończą śledztwa, które cały czas jest w toku.

Wybory do kazachskiego parlamentu zaktywizowały separatystów

Nielegalne ugrupowanie zaktywizowało swoją działalność w internecie tuż po ogłoszeniu wyników marcowych wyborów do Mażylisu i maslichatów. Wpisy o „nieufności wobec systemu zarządzania [republiką]” poparło kilku kandydatów, którzy nie uzyskali mandatów, podważając przy okazji wyniki wyborów.

Część Kazachów potępiła działalność grupy, jako nawołującą do zakazanego separatyzmu, ale pojawiły się też głosy wspierające dążenie do uniezależnienia od Kazachstanu. Astana ma prawo obawiać się „scenariusza ługańskiego i donieckiego”, co mogłoby skłonić Kreml do wywarcia nacisku na prezydenta Tokajewa, aby uznał jakąś formę niezależności lub szerokiej autonomii regionu. Co prawda podczas wizyty w Astanie we wrześniu 2022, Xi Jinping w sposób jednoznaczny wyraził się na temat gwarancji niepodległości i terytorialnej integralności republiki, Astana obawia się jednak destabilizacji różnych części kraju - północnych mocno powiązanych z Rosją, i północno-zachodnich, w których wciąż żywe są idee skrajnej ideologii muzułmańskiej.

