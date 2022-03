Kazachstan chce własnej pierestrojki. Prezydent przedstawi koncepcję

W środę, 16 marca, prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew ma przestawić główne założenia ekonomicznych i społecznych reform w kraju. To odpowiedź na niezadowolenie społeczne, jakie doprowadziło do gwałtownych zamieszek na początku stycznia.

Napięcie wciąż się tli. Potrzebne przyspieszenie

"Nowy Kazachstan" – bez oligarchów w gospodarce?

Władza deklaruje otwarcie na inwestorów

Kazachowie chcą zmian

Zdaniem Aiman Umarowej, przewodniczącej publicznej komisji ds. zbadania wydarzeń styczniowych Aqiqat (Prawda), znanej w świecie obrończyni praw człowieka, zamieszkami kierowały profesjonalnie wyszkolone grupy, w tym członkowie służb specjalnych i przestępcy. Prawniczka twierdzi również, że według jej źródeł i wstępnych ustaleń, przygotowania do wydarzeń styczniowych trwały co najmniej dwa lata.Wydarzenia styczniowe oznaczały zakończenie dwuletniego procesu przekazywania władzy przez pierwszego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa prezydentowi Tokajewowi oraz uświadomiły pilną potrzebę reform gospodarczych, społecznych i politycznych.Po tragicznych wydarzeniach styczniowych Tokajew stanął na czele rządzącej partii Nur Otan (ostatnio przemianowanej na "Amanat", co w języku kazachskim oznacza dziedzictwo), a także sprawuje kontrolę nad Radą Bezpieczeństwa, kluczowym organem decyzyjnym w sprawach bezpieczeństwa narodowego, obrony i polityki zagranicznej. Jednak jak pisze w swojej analizie zajmujący się sytuacją polityczną w środkowej Azji think-tank Instytut Boyma, napięcie w Kazachstanie wciąż się tli . Aktualne społeczne niepokoje wywołuje przede wszystkim powolne działanie władz oraz promowanie skompromitowanych i niepopularnych urzędników. Ważnym powracającym postulatem pozostaje uzyskanie przez mieszkańców realnego wpływu na lokalną administrację, co było jedną z obietnic prezydenta Tokajewa po spacyfikowaniu zamieszek.Czytaj też: Kazachstan chce przeprowadzić reformę samorządności Rozwiązywaniu problemów nie sprzyja wojna w Ukrainie. Po rosyjskiej inwazji Kazachstan stara się zachować pozycję neutralną, Tokajew odmówił wsparcia Rosji, nie uznano Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, władze Kazachstanu nie utrudniały też dużej manifestacji poparcia dla Ukrainy, która odbyła się w miniony weekend w Ałmaty. Kazachskie linie lotnicze skasowały połączenia do Rosji.Jednak silnie powiązany z rublem tenge mocno stracił na wartości. W kraju ogromnych nierówności społecznych, gdzie polowa mieszkańców osiąga dochód nie większy niż 100 euro miesięcznie, ma to niebagatelne znaczenie.Tokajew wie, że nie może czekać – pod groźbą kolejnego społecznego kryzysu. Dlatego w styczniu przyspieszył termin ogłoszenia reform. Pierwotnie planowano zrobić to we wrześniu 2022 roku.Oprócz reform politycznych i społecznych, w tym zapowiadanego wprowadzenia na scenę polityczną i do parlamentu opozycji, oczekiwane są reformy gospodarcze.Almas Ajdarow, wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za politykę przyciągania inwestycji zagranicznych, podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami 22 lutego 2022 roku przyznał, że wydarzenia styczniowe poważnie nadszarpnęły wizerunek Kazachstanu.- Od pierwszych dni niepokojów odbyło się prawie 700 spotkań i rozmów telefonicznych z przedstawicielami zagranicznej dyplomacji i biznesu. Nowi inwestorzy, prowadzący działalność w Kazachstanie, byli szczególnie zaniepokojeni możliwym ryzykiem finansowym i operacyjnym związanym z zamieszkami - powiedział.- Tej kwestii oczywiście nie da się rozwiązać samymi słowami, ale chcemy zapewnić światową społeczność inwestycyjną i dyplomatyczną, że nasze obietnice zostaną uzasadnione działaniami i zmianami w gospodarce naszego kraju. Koncepcja koncentruje się na przyciąganiu inwestycji w rozwój nowych technologii, zieloną i odnawialną energię, produkcję, rolnictwo, farmaceutyki i inne priorytetowe gałęzie przemysłu - dodał Ajdarow.Czytaj też: Atom i legalizacja kryptowalut - oto pomysł na energetykę w Kazachstanie Jaki ma być zakres planowanych zmian? Z dotychczas ujawnionych informacji wynika, że chodzi m.in. o utrzymanie inflacji w przedziale od 4 do 6 proc. w 2022 r. i do 4 proc. w 2025 r. Ta zapowiedź w obliczu trwającej wojny w Ukrainie wydaje się już teraz trudna do spełnienia.Kolejne zapowiedzi to: przegląd struktury i działalności sektora quasipublicznego - chodzi o powiązane z kazachskimi oligarchami spółki. Celem tego ma być redystrybucja bogactwa, związana z "odoligarchizowaniem gospodarki". Wśród zapowiedzi jest też zmniejszenie biurokracji oraz przegląd procesów prywatyzacji majątku państwowego.W ramach nowej polityki gospodarczej określanej nazwą "Nowy Kazachstan" określono kilka strategicznych zmian.- Rewidujemy podejście do przemysłu wytwórczego, rewidujemy główne podejścia, wprowadzając mechanizm rynkowy. Teraz cena surowców dla producentów krajowych będzie korzystniejsza o ponad 5 proc. od wartości notowanej na Londyńskiej Giełdzie Metali. Ich ilość będzie wystarczająca dla producentów. Takie dziedziny jak budownictwo, infrastruktura transportowa i logistyczna, głębokie przetwarzanie gazu, komunikacja, energia elektryczna i inne dziedziny, które wcześniej były częściowo ograniczone dla inwestycji zagranicznych, staną się otwarte - zapewnił Almas Ajdarow.Wszystkie niewykorzystane lub nieczynne złoża mineralne mają być poddane kontroli pod kątem możliwości ich dalszego zagospodarowania z udziałem inwestorów zagranicznych i lokalnych. Na pierwszym planie znajdzie się tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.Wiceminister przyznał, że niepokoi go niedostępność kredytów bankowych dla sektora produkcyjnego oraz bierność banków w kwestii wykorzystania nadwyżki płynnych aktywów o wartości prawie 28 mld dolarów. To także ma się zmienić.Ajdarow zauważył, że w Kazachstanie istnieje wiele opłacalnych i atrakcyjnych projektów związanych z przetwórstwem i wydobyciem gazu, ale dostęp do niego w kraju zawsze był ograniczony do wąskiego grona osób. - Ta praktyka powinna się skończyć, zapraszamy inwestorów zagranicznych do produkcji "czystego" gazu, energii odnawialnej i "zielonej" w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - podkreślał.Warto zauważyć, że przez ostatnie pandemiczne lata Kazachstanowi udało się zachować pozycję kraju przyciągającego inwestorów z zagranicy. Do końca 2020 roku Kazachstan wykazał największy wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto spośród 17 gospodarek przejściowych (czyli przechodzącej od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej), wszystkich krajów WNP i 34 krajów bez dostępu do morza. Wyniósł on 35 proc., tj. 4,3 mld dolarów. Inwestycje realizowano w takich branżach jak produkcja, transport, IT, działalność finansowa, energetyka, górnictwo.Rocznie kończonych jest około 40 projektów inwestycyjnych z udziałem zagranicznym. Tylko w 2021 r. powstało dzięki nim prawie 7 tys. miejsc pracy.Co z zapowiadanych reform przybierze charakter realnych rozwiązań, dowiemy się w środę 16 marca. Czy spotkają się one z pozytywnym przyjęciem mieszkańców? Odpowiedź przyniosą zapewne nadchodzące tygodnie. Na elity polityczne wywierana jest duża presja, aby urzeczywistnić żądania zmian. Kazachowie mówią: "Chcemy tu prawdziwej pierestrojki".