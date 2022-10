Kazachstan coraz dalej od Rosji

Rosyjska agresja na Ukrainę mocno skomplikowała geopolityczną sytuację Kazachstanu. Największa republika regionu, będąca od lat gospodarczym jego liderem, stanęła wobec poważnego wyzwania przemodelowania relacji z Moskwą.

Kazachstan dzieli z Rosją najdłuższą na świecie lądową granicę, liczącą ponad 6000 km, a bilateralne powiązania - niekoniecznie przez Kazachstan pożądane - sięgają rządów carów.

Kalkulacja zysków i strat z popierania Rosji lub odcięcia się od jej polityki nie spowodowała gwałtownego zwrotu w politycznej postawie Astany, która wróciła w tym roku do swej nazwy po kilku latach bycia “Nur-Sułtanem”.

Wobec awanturniczej i destabilizującej świat polityki Kremla w stołecznej Astanie panuje przekonanie, że Rosja stała się „kulą u nogi”, której jednak nie ma jak się pozbyć.

Postępująca degradacja ekonomiczna i polityczna izolacja Rosji uderza pośrednio w kazachską gospodarkę. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdecydowanie dąży do przeprowadzenia reform społecznych i politycznych, by zbliżyć system wewnętrzny do zachodniego modelu demokratycznego. Jednocześnie priorytetem działań w sferze gospodarczej jest ożywienie i utrzymanie rozwoju.

Niepokorny Kazachstan zacieśnia relacje z Chinami, nawiązuje dialog z Turcją, USA i Unią Europejską

Nikt, kto choć trochę zna sytuację geopolityczną Azji Centralnej, nie ma wątpliwości, że nie jest możliwe szybkie odcięcie się którejkolwiek z pięciu republik tego regionu od Rosji. Uniemożliwiają to przede wszystkim głębokie i dość złożone zależności gospodarcze, a w przypadku Kazachstanu wspomniana granica i ponad 20-procentowy udział ludności rosyjskojęzycznej w całkowitej liczbie obywateli republiki. To ostatnie to właśnie jedna z przyczyn, dla której w 2014 w Kazachstanie zapanowała nerwowa atmosfera wynikająca z obawy o powtórkę „krymskiego scenariusza”.

Trzeba jednak zauważyć istotną dychotomię w działaniach Kremla. O ile wobec Europy prezydent Putin pielęgnował wizerunek „niegrzecznego chłopca”, o tyle wobec „miękkiego podbrzusza” - jak określa się Azję Centralną - odgrywał rolę „dobrego wujka”, obiecując bezpieczeństwo za pośrednictwem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i ekonomiczny dobrobyt, do którego miała doprowadzić Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG).

Pod naciskiem Kremla Kazachstan wstąpił do obu powyższych organizacji. Nie oznacza to jednak, że całkowicie dał się porwać nurtowi moskiewskiej polityki. Wręcz przeciwnie, po oddaniu władzy przez Nursułtana Nazarbajewa prezydentowi Kassym-Żomart Tokajewowi w 2019 r. dla Kazachstanu nastał nowy rozdział przemian wewnętrznych oraz dynamicznego rozwijania wielowektorowej polityki zagranicznej. Coraz częściej też władze krytykowały politykę EUG, zarzucając Rosji dążenie do jej upolitycznienia, zamiast dalszego, obiecywanego pogłębiania integracji gospodarczej.

Głosom płynącym z Nur-Sułtan - jak wówczas zwała się stolica - uważnie przysłuchiwał się Uzbekistan, kuszony przez Kreml korzyściami z członkostwa. Dla Rosji sytuacja stawała się więc mało komfortowa, zwłaszcza że Kazachstan zacieśniał relacje z Chinami oraz nawiązał dialog z Turcją, USA i Unią Europejską. Oficjalnie jednak relacje obu państw wciąż były serdeczne, przyjazne i pełne wzajemnego zrozumienia.

Dylemat prezydenta Tokajewa. Astana (Nur-Sułtan) nie popiera, ale i nie potępia

Pierwszym, wydawałoby się przełomowym momentem dla relacji rosyjsko-kazachskich, były styczniowe rozruchy w republice, które wiązały się z interwencją sił OUBZ. Pomijając wciąż niejednoznaczną prawnie decyzję prezydenta Tokajewa o wezwaniu zagranicznej pomocy militarnej, ta pierwsza, sprawnie przeprowadzona operacja kierowanych przez Rosję sił powinna znacząco wzmocnić pozycję Kremla.

Tymczasem w toku dalszego rozwoju sytuacji trudno dostrzec jakiekolwiek przejawy „zmiękczenia” polityki Nur-Sułtan wobec Rosji. Wyraźnie widać to w treści ogłoszonego w marcu przez prezydenta programu Nowy Kazachstan, w którym północny sąsiad nie jest w ogóle uwzględniany w kontekście kierunków polityki gospodarczej i zagranicznej.

Jeśli więc pomoc OUBZ nie zdołała przesunąć środka ciężkości polityki Nur-Sułtan w stronę Moskwy, to mógł tego dokonać atak Rosji na Ukrainę. Oczywiście nie z powodu potencjalnych korzyści, ale obaw o oderwanie północnych regionów republiki, zamieszkiwanych w większości przez ludność na co dzień porozumiewającą się po rosyjsku.

Prezydent Tokajew stanął więc przed poważnym dylematem. Jeśli poprze działania Kremla, to republika zostanie objęta sankcjami, a cały misternie budowany system pozytywnych relacji z państwami zachodnimi będzie zrujnowany. Z kolei jednoznaczne potępienie agresji narazi republikę na wrogie działania Moskwy w sferze militarnej, społecznej i gospodarczej. Jedynym rozwiązaniem było więc zdystansowanie się od konfliktu i zachowanie neutralności. Podobnie postąpiły też sąsiednie republiki Uzbekistan i Kirgistan.

To chyba wówczas w Nur-Sułtan dojrzała doktryna polityczno-gospodarcza, w której republice z Rosją było „nie po drodze”. Wychodząca z kryzysu pandemicznego kazachska gospodarka, silnie powiązana z rosyjską poprzez EUG, została uderzona pośrednimi skutkami konfliktu. Załamał się kurs rubla, a więc i kazachskiego tenge. Nadwerężone zostały szlaki dystrybucyjne między Azją a Europą, w których Kazachstan odgrywał kluczową rolę. Pod znakiem zapytania stanęły dostawy surowców energetycznych do Europy, transportowanych rurociągami biegnącymi przez Rosję. Zamiast obiecywanego rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa, Rosja stworzyła Kazachstanowi bariery rozwojowe i poczucie zagrożenia.

W obliczu wojny Kazachstan koryguje dotychczasowy kurs wobec Rosji

Kalkulacja zysków i strat z popierania Rosji lub odcięcia się od jej polityki nie spowodowała gwałtownego zwrotu w politycznej postawie Astany, która wróciła w tym roku do swej nazwy po kilku latach bycia “Nur-Sułtanem”. Skutkowała jednak wzmożeniem działań przykrych dla Rosji, wedle zasady „nie mówimy o tym głośno, ale potępiamy działania Kremla”.

To oczywiście musiało zostać zauważone nie tylko w Brukseli, Kijowie, Pekinie czy Waszyngtonie, ale również w Moskwie. Niemniej prezydent Tokajew podjął ryzyko: odwetowe działania ze strony Kremla są realne. Ale póki co prezydent Putin jest zbyt zajęty wojną w Ukrainie, wzmacnianiem swojej zachwianej pozycji na Kremlu, by otwierać kolejny front.

Trzeba też dodać, że oficjalne wystąpienia prezydenta Tokajewa w ostatnim czasie, m.in. na forum ONZ, są coraz silniej nacechowane słabo maskowaną niechęcią do rosyjskiej polityki i obawami o eskalację konfliktu, w tym o użycie broni nuklearnej. Rosja w perspektywie Kazachstanu słabnie, staje się mniej atrakcyjna, ale to nie znaczy, iż mniej groźna.

Pomimo oficjalnie neutralnej polityki, władze kazachskie jednoznacznie odrzuciły uznanie „niepodległości” samozwańczych „republik” ługańskiej i donieckiej. Podobny komunikat wydała Astana wobec wyników najnowszego „referendum” w sprawie ich włączenia do Rosji. Postawa Kazachstanu jest zapewne po części podyktowana wciąż żywymi obawami, że podobny scenariusz Kreml może próbować zrealizować w północnych regionach republiki. Równolegle władze kazachskie oficjalnie firmują pomoc humanitarną dla Ukrainy, w postaci dostaw żywności, leków i środków pierwszej pomocy.

Jednym z pierwszych kroków Kazachstanu w sferze gospodarczej wymierzonych w rosyjską machinę wojenną było zablokowanie eksportu surowców dla przemysłu ciężkiego. Przykładem jest wstrzymanie w kwietniu dostaw rud żelaza dla syberyjskich hut, co zmusiło je do sprowadzania surowca z odległych o ponad 2 tys. km rodzimych kopalni. To z kolei generuje olbrzymie dodatkowe koszty, ponieważ kazachski eksport pokrywał 70 proc. ich zapotrzebowania. Dotkliwa dla Moskwy, gospodarczo i wizerunkowo, jest też decyzja o zablokowaniu rosyjskiego systemu płatniczego Mir przez Hałyk Bank, największą instytucję finansową republiki. Sąsiedni Uzbekistan całkowicie zablokował ten system płatniczy. Można się spodziewać, że kolejne działania wymierzone w rosyjską gospodarkę są tylko kwestią czasu.

Od początku wojny Kazachstan i Uzbekistan stały się miejscami masowej emigracji Rosjan uciekających przed kryzysem, brakiem perspektyw, a od paru dni przed mobilizacją. Dla Rosji jest to szczególnie dotkliwy cios, emigrantami są bowiem w przeważającej większości specjaliści z różnych branż (głównie IT) i przedstawiciele klasy średniej. Do czerwca ich liczba – wedle oficjalnych danych – wyniosła ponad 130 tys., a obecnie szacowana jest na co najmniej 300 tys. i wciąż rośnie. Rosyjski MSZ wydał oficjalny komunikat, że władze kazachskie wydadzą wszystkich obywateli rosyjskich w wieku poborowym, co spotkało się z natychmiastowym dementi strony kazachskiej.

Z kim w dalszą drogę? Chłodne kalkulacje prezydenta Tokajewa

W obecnej sytuacji Rosja nie ma w zasadzie niczego do zaoferowania Kazachstanowi ani politycznie, ani gospodarczo, a jej wpływy w coraz większym stopniu opierają się na ugruntowanych powiązaniach oraz podsycaniu obaw i niepokojów. Ten mechanizm podtrzymywania wpływów przestaje jednak działać, co potwierdzają antyrosyjskie działania Astany (Nur-Sułtan). Bez wątpienia obecna polityka prezydenta Tokajewa jest wynikiem chłodnych kalkulacji – musi mieć oparcie ze strony innych globalnych graczy.

Kluczową rolę odgrywa zapewne Pekin. Taki wniosek można wysnuć z niedawnej wizyty Xi Jinpinga w Kazachstanie przed szczytem Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW). Chiński przywódca zapewnił prezydenta Tokajewa o dalszym pogłębianiu współpracy gospodarczej i włączeniu Kazachstanu w budowany nowy szlak dystrybucji, który będzie omijał Rosję. Wydaje się, że republika staje się obszarem polityczno-gospodarczej konkurencji między oboma mocarstwami, które na zewnątrz demonstrują głęboką przyjaźń. I choć rosną nastroje antychińskie wśród Kazachów, to władze są zdeterminowane, by te relacje pogłębiać.

Równolegle Stany Zjednoczone również uspokajały, że zrobią wszystko, by sankcje nakładane na Rosję były jak najmniej odczuwalne przez Kazachstan. Ta zapowiedź to wyraźny sygnał dla Astany, że antyrosyjska polityka będzie się opłacać. Prezydent Tokajew intensyfikuje też budowanie relacji z UE, których podstawą mają być dostawy surowców energetycznych, wypełniające lukę po rosyjskim imporcie. Coraz aktywniejsza jest też polityka Turcji, której ofensywa dyplomatyczna i gospodarcza stają się kolejną barierą dla rosyjskich wpływów. Być może to właśnie Ankara w najbliższej przyszłości zostanie głównym partnerem Kazachstanu i w największym stopniu przyczyni się do degradacji pozycji Rosji oraz marginalizacji jej powiązań w regionie.

