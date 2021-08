Kazachstan: Dymisja ministra obrony po eksplozjach w składzie amunicji

Minister obrony Kazachstanu Nurłan Jermekbajew podał się we wtorek do dymisji - poinformowało biuro prezydenta kraju Kasym-Żomarta Tokajewa. Do rezygnacji ministra doszło po tym jak liczba ofiar śmiertelnych pożaru i eksplozji w wojskowym składzie amunicji wzrosła do 15.

Do serii wybuchów w składzie z amunicją jednostki wojskowej w obwodzie żambylskim na południu Kazachstanu doszło 26 sierpnia. Początkowo informowano o 60 rannych, jednak w kolejnych dniach rosnąć zaczęła liczba ofiar śmiertelnych.

Przyczyna pojawienia się ognia, który doprowadził do wybuchów, wciąż nie jest znana.

W niedzielę lokalne władze podały, że w składzie amunicji doszło do kolejnej eksplozji, ale tym razem obyło się bez ofiar.

Jak pisze agencja Reutera, zdarzenia doprowadziły do protestów w obwodzie żambylskim z powodu informacji, że materiały wybuchowe, które eksplodowały, zostały przetransportowane ze składu w mieście Arys w obwodzie turkiestańskim, gdzie doszło do podobnych eksplozji w 2019 roku. Wtedy życie straciły cztery osoby.