Kazachstan głosuje. Stawką przyszłość 9. największego państwa świata

W niedzielę, 5 czerwca, w Kazachstanie odbywa się referendum konstytucyjne, w którym miliony obywateli wypowiedzą się na temat proponowanych przez prezydenta Tokajewa zmian ustrojowych. - To historyczny moment dla kraju - mówią sekretarz stanu Kazachstanu Erlan Karin i wiceminister spraw zagranicznych Roman Vassilenko. Czy kazachstańskie społeczeństwo, które nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w demokracji bezpośredniej, pójdzie do urn? Czy zagłosuje za pakietem reform, które zmieniają prawie 1/3 konstytucji Kazachstanu?

W Kazachstanie w niedzielę, 5 czerwca, odbywa się ogólnopaństwowe referendum, w którym Kazachowie po raz pierwszy od 30 lat osobiście decydują o kierunku zmian w swoim kraju. Pod głosowanie zostały poddane zmiany w konstytucji, dotyczące w sumie 33 artykułów, co stanowi ponad 1/3 ustawy zasadniczej kraju.

- To nie rewolucja, ale ewolucyjna zmiana systemu politycznego z "super-prezydenckiego" w prezydencki z silnym parlamentem - mówił w przededniu referendum sekretarz stanu Kazachstanu Erlan Karin podczas spotkania z dziennikarzami.

Zdaniem administracji prezydenta, tak szeroko zakrojona reforma ustrojowa jest niezbędna do dalszego rozwoju kraju. By jednak proponowane zmiany mogły wejść w życie, poprzeć musi je w głosowaniu społeczeństwo.

Zaledwie sześć miesięcy po styczniowych rozruchach w Kazachstanie, w których zginęło 238 osób, obywatele tego państwa biorą udział w ogólnokrajowym referendum w sprawie zmian w konstytucji. Jest to realizacja ogłoszonego 11 stycznia przez prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa planu fundamentalnej reformy ustrojowej państwa.

Czytaj także: Kazachstan bierze się za rozliczanie styczniowej rewolty

- Razem zbudujemy Nowy Kazachstan - powiedział prezydent tuż po stłumieniu krwawych rozruchów, których rozliczenie trwa do dzisiaj.

Tokajew działał szybko. Już 16 marca przedstawił program politycznych reform, konsultowanych - co jest nowością w Kazachstanie - publicznie. 22 kwietnia zespół ekspertów - prawników i konstytucjonalistów - przedstawił plan szczegółowych zmian w konstytucji. Kilka dni później wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum został przyjęty przez Radę Konstytucyjną.

Czytaj także: Kazachstan stawia na Zachód, ale Rosji nie porzuca

Pakiet zaproponowanych przez prezydenta Tokajewa reform jest bardzo szeroki, dotyczy 33 artykułów konstytucji, czyli prawie 1/3 wszystkich artykułów. Jak podkreślali podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele kazachstańskiej administracji, prace nad reformą trwają od trzech lat a zmiany to efekt tego długiego i zakrojonego na szeroką skalę dialogu publicznego.

5 czerwca w Kazachstanie referendum konstytucyjne. - To historyczny moment w historii kraju - mówili na spotkaniu z dziennikarzami sekretarz stanu @erlankarin i wiceminister spraw zagranicznych @romanvassilenko. @wnppl jest na miejscu pic.twitter.com/jU4AVEU92Z — Aleksandra Helbin (@alekshelbin) June 3, 2022

Reformy mają na celu przede wszystkim zmianę systemu politycznego w Kazachstanie z "super-prezydenckiego" na prezydencki z silnym parlamentem. Oznacza to odebranie części władzy głowie państwa przy jednoczesnym wzmocnieniu uprawnień parlamentu.

Zmiana systemu politycznego

Jako najważniejsze w pakiecie reform administracja prezydenta wskazuje zmiany, mające na celu ukrócenie nepotyzmu w kręgach władzy. Chodzi o zakaz sprawowania przez prezydenta i jego bliską rodzinę funkcji politycznych i zasiadania we władzach publicznych spółek. Ponadto prezydent ma być apolityczny, czyli po objęciu urzędu ma zrzec się legitymacji partyjnej na czas trwania kadencji.

Zmniejszona zostanie także liczba powoływanych przez prezydenta członków Senatu. Obecnie do 49-osobowej izby wyższej kazachstańskiego parlamentu wybieranych jest po 2 senatorów z 17 obwodów, a pozostałych 15 wskazuje prezydent. Teraz głowa państwa będzie powoływać 10 senatorów, z czego połowa ma być rekomendowana przez Zgromadzenie Narodu Kazachstanu (ZNK). To organ działający przy prezydencie złożony z 382 przedstawicieli mniejszości narodowych w republice oraz organizacji etnokulturowych.

Ta ostatnia zmiana spowoduje wzmocnienie roli parlamentu, czemu służyć ma także szereg innych reform. Wśród nich są m.in. odebranie senatowi prawa zatwierdzania lub odrzucania ustaw zgłoszonych przez izbę niższą - Mażylis. Zgodnie z nowym mechanizmem to Mażylis będzie przyjmować ustawy, a senat będzie jedynie konsultował ich treść.

Ważną zmianą jest także zmiana samego systemu wyborczego. 70 proc. deputowanych do Mażylisu ma być wybieranych na zasadach proporcjonalnych, a 30 proc. w okręgach jednomandatowych.

Ponadto Senat będzie zatwierdzać prezydenckie nominacje do Trybunału Konstytucyjnego.

Wzmocniona ma zostać także kontrola parlamentu nad wykonaniem budżetu. W miejsce dotychczasowej Komisji Obrachunkowej powołana zostanie Najwyższa Izba Audytorska.

- Główne struktury państwowe pozostają, zmienia się jedynie układ sił - przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami sekretarz stanu Kazachstanu Erlan Karin.

Decentralizacja władzy

Zmianami w konstytucji wzmocniona ma być także niezależność regionów od władzy centralnej. Prezydent nie będzie już mógł samodzielnie odwoływać akimów, czyli lokalnych przywódców. Ograniczenie to co prawda nie dotyczy miast o znaczeniu ogólnopaństwowym, takich jak Nur-Sułtan, Szymkent czy Ałmaty. Jednak prezydent nie będzie mógł w tych największych miastach zmieniać czy zawieszać aktów prawnych ustanowionych przez akimów.

Jak tłumaczył sekretarz stanu, elementem decentralizacji będzie także reforma podatkowa, dzięki której w ręce akimów trafią środki, pozwalające na samodzielne prowadzenie lokalnej polityki.

Aktywizacja społeczeństwa

Reformy zakładają także znaczne uproszczenie w zakładaniu partii politycznych, co ma pobudzić aktywność polityczną społeczeństwa. Czterokrotnie niższa będzie wymagana liczba podpisów niezbędnych do założenia partii. Obecnie wymaganych jest 20 tys., po zmianach będzie to 5 tys. podpisów.

Reformy sądownictwa

Wzorem państw zachodnich Kazachstan chce w ramach reformy konstytucji przywrócić instytucję Trybunału Konstytucyjnego. Prokurator generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich będą mieli prawo - obok prezydenta i parlamentu - wnosić sprawy do niego. W ramach zmian w systemie sądownictwa zniesiona zostanie także ostatecznie kara śmierci w Kazachstanie.

Swobody obywatelskie i wolność mediów

Demokratyzacji państwa służyć mają także inne reformy, mające chociażby na celu odbiurokratyzowanie sektora publicznego, zwiększenie udziału w tworzeniu prawa pozarządowych organizacji publicznych czy zwiększenie niezależności mediów. Zakładana jest także prywatyzacja ziemi i zasobów wodnych.

Jak widać, zakres proponowanych reform jest ogromny, wymagać będzie zmiany 1/3 konstytucji. Jednak prezydencka administracja jest zdeterminowana i chce przeprowadzić cały proces, wymagający oprócz zmiany ustawy zasadniczej, przyjęcie co najmniej 20 innych aktów prawnych, jeszcze w tym roku.

- Mamy świadomość, że referendum i reforma konstytucji to dopiero początek zmian. To element długotrwałego procesu transformacji całego kraju - mówił Erlan Karin w przededniu głosowania, podkreślając, że przed władzami, ale także społeczeństwem jeszcze wiele pracy. Kształtowanie kultury politycznej w społeczeństwie, które praktycznie nie zna procedur bezpośredniej demokracji, potrwa.

Historyczne głosowanie

Zanim jednak administracja prezydenta Tokajewa będzie mogła ogłosić sukces, kazachstańskie społeczeństwo musi wyrazić swoją opinię na temat proponowanych reform w drugim w historii Kazachstanu ogólnopaństwowym referendum. Poprzednie miało miejsce przy uchwalaniu konstytucji w 1992 r.

Referendum rozpoczęło się w Kazachstanie o godzinie 7:00 (godz. 4:00 czasu polskiego) Uprawionych do głosowania jest 11 722 536 obywateli, którzy w lokalach wyborczych będą musieli oddać głos za lub przeciw proponowanym reformom.

Nad przebiegiem całego referendum czuwa 272 międzynarodowych obserwatorów akredytowanych przez Centralną Komisje Referendalną.

Do stolicy Kazachstanu zaproszeni zostali również dziennikarze z całego świata, którzy relacjonują przebieg historycznego głosowania.

Czy uda się zmobilizować kazachstańskie społeczeństwo, które nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w tego typu demokratycznych procedurach?

By referendum zostało uznane za ważne, frekwencja musi przekroczyć 50 proc. Oznacza to, że do urn musi pójść ponad 5,8 mln obywateli Kazachstanu. By zmiany mogły wejść w życie, za ich przyjęciem musi opowiedzieć się 2/3 regionów.