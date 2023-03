Kazachstan i Uzbekistan powołują wspólne przedsiębiorstwo handlu zagranicznego

Kazachskie Centrum Rozwoju Polityki Handlowej QazTrade i uzbecki UzTrade w marcu 2023 r. założyły spółkę handlu zagranicznego UzKazTrade.

Nowy podmiot ma m.in. prowadzić badania rynkowe, optymalizować i koordynować wzajemny handel, wspomagać przedsiębiorców w certyfikacji i promocji produktów na eksport a także w dostawach części zamiennych, komponentów, surowców i materiałów produkowanych w Uzbekistanie i Kazachstanie w celu zastąpienia importu z krajów trzecich.

Podmiot obiecuje wspierać przedsiębiorstwa obu krajów w zakresie poszukiwaniu nowych odbiorców ich produkcji. W początkowym stadium działania firmy UzKazTrade Kazachowie chcą od Uzbeków zakupić owoce i warzywa.

Jeżeli chodzi o podmioty założycielskie to Spółka Akcyjna „Centrum Rozwoju Polityki Handlowej” QazTrade jest firmą w pełni należącą do Ministerstwa Handlu i Integracji Republiki Kazachstanu. Zajmuje się analizą krajowego systemu handlowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji polityki handlowej Kazachstanu. UzTrade należy natomiast do Agencji Wspierania Eksportu Ministerstwa Inwestycji, Przemysłu i Handlu Republiki Uzbekistanu. Główną działalnością UzTrade jest promowanie eksportu z Uzbekistanu, pomoc w certyfikacji produktów oraz świadczenie usług marketingowych, informacyjnych oraz doradczych.

Bliskie rynki pozwalają zapanować nad kosztami logistyki

Wybuch wojny w Ukrainie stał się jednym z czynników wywołujących wzrost inflacji w regionie, co jest dotkliwie odczuwalne m.in. na rynku produktów żywnościowych. W tym kontekście nie dziwi więc, że władze kazachskie i uzbeckie dążą do zwiększania importu z kraju sąsiedniego, ograniczając tym samym koszty związane z transportem z rynków bardziej od nich oddalonych.

Kwestie logistyczne stają się coraz ważniejszym obszarem współpracy Kazachstanu i Uzbekistanu. W ostatniej dekadzie grudnia 2022 r. prezydenci Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew i Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew uczestniczyli w oficjalnej ceremonii inauguracji projektu budowy centrum transportowo-logistycznego pod Taszkentem.

Największe państwa Azji Centralnej mogą zwiększyć wymianę handlowa

Powstanie nowego przedsiębiorstwa może być więc postrzegane jako element, który przyczyni się do ożywienia relacji handlowych, które dotychczas były poniżej potencjału dwóch największych państw Azji Centralnej.

Wedle wstępnych danych opublikowanych w styczniu przez Agencji Statystyki przy Prezydencie Uzbekistanu, w okresie styczeń-grudzień 2022 r. obroty handlowe tego kraju z Kazachstanem wyniosły ponad 4,6 mld USD. Tym samym południowy sąsiad znalazł się dopiero na trzecim miejscu po Rosji (prawie 9,3 mld USD obrotów) i Chinach (ponad 8,9 mld USD). Wedle danych opublikowanych przez Biuro Statystyki Narodowej Agencji Planowania Strategicznego i Reform Republiki Kazachstanu w okresie styczeń-grudzień 2022 r. największymi partnerami handlowymi Kazachstanu były Rosja (ponad 26 mld USD obrotów) oraz Chiny (ponad 24 mld USD). Udział Uzbekistanu w obrotach handlowych Kazachstanu był mniejszy także od Włoch, Turcji, Korei Południowej, Holandii.

