Kazachstan kusi i wabi. Czy przekona inwestorów?

Ostatni rok to w Kazachstanie czas wielkich przemian. Polityczne już prawie się dokonały. Teraz czas na gospodarcze, które mają przekonać i zachęcić inwestorów. Do 2026 r. Astana chce przyciągnąć 25,5 miliarda dolarów zagranicznych inwestycji. Czy to się uda?

Kazachstan, po krwawych rozruchach ze stycznia 2022 r., odbudowuje swój wizerunek atrakcyjnego miejsca dla biznesu. Służyć temu mają szeroko zakrojone reformy systemowe i gospodarcze.

Inwestorów przyciągać ma liberalizacja i dywersyfikacja gospodarki, a rząd - zgodnie z nową polityką inwestycyjną kraju - do 2026 r. chce zwiększyć napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 25,5 mld dol.

Wciąż aktualne pozostają pytania o faktyczną demokratyzację państwa i respektowanie praw obywateli. Biznes jednak zdaje się wierzyć w przemianę Kazachstanu i ściąga z inwestycjami do tego najbogatszego kraju Azji Środkowej.

Kazachstan to najbogatszy kraj Azji Środkowej, który od lat jest najatrakcyjniejszym rynkiem dla zagranicznych inwestorów w tym regionie. Jak wylicza kazachska Izba Handlowa, od 31 lat, czyli od odzyskania niepodległości po rozpadzie ZSRR, Kazachstan przyciągnął blisko 380 mld dol. inwestycji. To 70 proc. całkowitego przepływu inwestycji międzynarodowych do regionu Azji Środkowej w tym czasie.

Jednak w styczniu 2022 r. ta opinia o Kazachstanie, jako atrakcyjnym dla biznesu miejscu, została zachwiana. W krwawych rozruchach, do których doszło w największych miastach kraju zginęło 238 osób, a rząd do uspokojenia sytuacji musiał wezwać OUBZ, czyli Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w którym wiodącą rolę pełni Rosja. To położyło się cieniem na wizerunku Kazachstanu jako niezależnego i stabilnego kraju. Dlatego prezydent Kassym-Żomart Tokajew postanowił działać szybko, ogłaszając pakiet reform ustrojowych, których celem jest transformacja kraju.

Po krwawym styczniu trzeba zbudować Nowy Kazachstan

- Razem zbudujemy Nowy Kazachstan - powiedział prezydent Tokajew tuż po stłumieniu krwawych rozruchów, ogłaszając plan szeroko zakrojonych reform politycznych. Ich głównym celem było wzmocnienie roli parlamentu i odejście od „superprezydenckiego” systemu, ustanowionego jeszcze przez poprzedniego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, a także decentralizacja władzy przez wzmocnienie niezależności władz lokalnych.

W ten sposób prezydent Tokajew zapowiedział otwarcie nowego rozdziału w historii Kazachstanu, który został przez niego nazwany "drugą republiką". Symboliczną zmianą, która miała podkreślić koniec kultu Ełbasy (jak tytułowany był pierwszy prezydent niepodległego Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew) była zmiana nazwy stolicy - z Nur-Sułtan na z powrotem Astanę.

Reformy, przypieczętowane najpierw czerwcowym referendum, w którym większość Kazachów zgodziła się na zmianę prawie 1/3 zapisów konstytucji, a później także przedterminowymi wyborami prezydenckimi, w których wygrał Tokajew, mają dać sygnał inwestorom, że Kazachstan znów jest bezpiecznym i stabilnym politycznie miejscem.

Reformy polityczne mają ułatwić rozwój gospodarczy

Jednak plan Tokajewa budowy nowego Kazachstanu nie ogranicza się tylko do zmian systemu politycznego, ale także zakłada reformy gospodarcze, które mają wzmocnić pozycję tego kraju nie tylko na regionalnej, ale także międzynarodowej scenie. Bo Kazachstan ma duże ambicje, które znacznie wykraczają poza dotychczasową pozycję sojusznika Rosji.

W toku kampanii przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi, które dobyły się 20 listopada, Tokajew deklarował wzmocnienie sektora produkcyjnego w kraju, modernizację infrastruktury oraz budowę nowych mocy energetycznych. Prezydent chce także przyciągać na dużą skalę międzynarodowe inwestycje, które dadzą Kazachstanowi nie tylko kapitał, ale także dostęp do wiedzy i technologii.

Od czasu uzyskania niepodległości 31 lat temu po rozpadzie ZSSR, gospodarka Kazachstanu opiera się w głównej mierze na ogromnych rezerwach minerałów i węglowodorów, w tym uranu, miedzi, cynku, ropy naftowej i gazu. Teraz celem władz jest dywersyfikacja gospodarki, zwłaszcza w takich sektorach jak transport, farmacja, telekomunikacja i petrochemia.

Ponad 25 mld dol. inwestycji w 3 lata. Ambitny plan Kazachstanu

Inwestorów przyciągać ma dalsza liberalizacja i dywersyfikacja gospodarki, którą zapowiedział premier Alichan Smajyłow. Przyjęty w czerwcu 2022 projekt nowej polityki inwestycyjnej Kazachstanu zakłada zwiększenie do 2026 r. napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 25,5 mld dol. w tym czasie.

- Nasza wizja zakłada zrównoważone podejście do przyciągania inwestycji, uwzględniające wkład poszczególnych branż w rozwój gospodarki. Przemysł wytwórczy stanie się kluczowym motorem wzrostu konkurencyjności – mówił wiceminister gospodarki Timur Żaksylikow.

Nacisk przy tym kładziony ma być na wzrost wydajności pracy, zwiększenie wolumenu i złożoności eksportu, rozwój nowych zakładów produkcyjnych i produkcji o wyższej wartości dodanej.

Kazachstan ma potencjał do wykorzystania, zwłaszcza teraz

Czy ten plan się powiedzie? Gospodarka Kazachstanu dobrze poradziła sobie z pandemicznym kryzysem. W 2021 roku przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do kazachskiej gospodarki odbił się do poziomu sprzed pandemii, osiągając 23,8 mld dolarów i rosnąc o 38,9 procent w porównaniu z rokiem 2020. Tylko w II kwartale 2022 r. kraj przyciągnął 7,58 mld dol. BIZ, co dobrze wróży na tegoroczny wynik.

W wydanym niedawno przez kazachską Izbę Handlową raporcie, przedstawiciele międzynarodowych funduszy zachwalają potencjał kraju i podjęte przez władze działania, które poprawiają klimat inwestycyjny.

- Jest to kraj o ogromnym potencjale napędzanym przez handel międzynarodowy. Jego położenie geograficzne sprawia, że jest on wyjątkowo dobrze przygotowany do pełnego wykorzystania wzrostu handlu z Chinami, ale także szybko rosnącego europejskiego popytu na kluczowe towary, które Kazachstan produkuje - ocenił Roland Nash z VPE Capital.

Mowa o surowcach, którymi kazachska gospodarka wciąż stoi. W kazachskiej ziemi drzemią prawie wszystkie pierwiastki z układu okresowego (99 ze 105). Można tam wydobyć 90 proc. metali ziem rzadkich, które wykorzystywane są w nowoczesnych smartfonach.

Kazachstan jest także największym producentem i eksporterem uranu na świecie i zajmuje drugie miejsce po Australii pod względem ilości zagospodarowanych rezerw uranu. Jest również drugim co do wielkości producentem chromu, którego udział w globalnej produkcji wynosi 16 proc.

Jednak to, co obecnie przyciąga uwagę zachodniego świata, to przede wszystkim bogate złoża surowców energetycznych - ropy, gazu i węgla, po które w obliczu rezygnacji z rosyjskich dostaw chętnie sięgnąłby Zachód. Polska również.

Doceniali to - i zwłaszcza teraz ten potencjał doceniają - zagraniczni inwestorzy. - Kazachstan zawsze był w czołówce zmian w regionie, przyjazny i otwarty na inwestycje zagraniczne i wyjątkowo dobrze radził sobie z przyciąganiem inwestycji m.in. z Europy, Stanów Zjednoczonych, Indii i Korei. To wyróżniało ten kraj wśród państw z Azji Środkowej - stwierdził Nash.

Faktycznie, w Kazachstanie obecne są nie tylko globalne koncerny surowcowe, takie jak Chevron, Eni, British Gas, czy CNPC, ale także firmy z branż nowych technologii, takie jak brytyjski operator satelitarny OneWeb czy amerykański HoneyWell.

Kraj z wielkim potencjałem i trudnymi uwarunkowaniami

Czy Kazachstan wykorzysta swój potencjał i zrealizuje swoje ambitne plany gospodarcze?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo wciąż przed Kazachstanem wiele wyzwań. Pierwszym i chyba największym z perspektywy międzynarodowej, jest wyjaśnienie styczniowych wydarzeń, w których zginęło 238 osób, rannych zostało co najmniej 1151 obywateli i 3998 funkcjonariuszy. Zniszczenia, spowodowane rozruchami w całym kraju szacowane są na 100 miliardów tenge (216,1 miliona dol.).

Kazachski rząd od roku prowadzi szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Z ostatnich informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kraju wynika, że śledczy przeprowadzili prawie 45 000 czynności śledczych i przesłuchali ponad 16 000 obywateli. Dotychczas skazano 579 osób, z czego 462 skazano na kary niepolegające na pozbawieniu wolności. Sto siedemnaście osób, które popełniły ciężkie i szczególnie ciężkie przestępstwa, zostało skazanych na karę pozbawienia wolności.

Wciąż jednak brakuje jasnej i klarownej odpowiedzi dla międzynarodowej opinii, kto stał za eskalacją styczniowych wydarzeń i dlaczego życie w rozruchach straciło kilkaset osób.

Ostatnie, listopadowe wybory prezydenckie również stawiają pytania o faktyczne przemiany demokratyczne w Kazachstanie. O ile sam przebieg głosowania, nadzorowany przez międzynarodowych obserwatorów, nie budzi zastrzeżeń, to pojawiły się głosy o braku pluralizmu na kazachskiej scenie politycznej. ODIHR, czyli Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, działające przy OBWE, miało zastrzeżenia co do równoprawnej konkurencyjności kandydatów, czy do ograniczania wolności słowa i dostępu do informacji.

Problemem, na co zwracają uwagę międzynarodowi inwestorzy, pozostaje też kwestia lokalnych powiązań.

- Dla inwestorów zagranicznych wykorzystanie w pełni potencjału Kazachstanu stanowi niekiedy wyzwanie. Muszą oni zmagać się z konkurencją ze strony miejscowych graczy, którzy często są lepiej zorientowani w lokalnych zawiłościach i mogą pochwalić się odpowiednimi kontaktami, nie wspominając już o ich faworyzowaniu - ocenił w raporcie kazachskiej Izby Handlowej Roland Nash z VPE Capital, wskazując jednocześnie, że reformy prezydent Tokajewa odbierane są jako ruch we właściwym kierunku.

Nie bez znaczenia są też wciąż silne powiązania z Rosją. Kazachstan ma najdłuższą ze wszystkich sąsiadów granicę z Rosją - 7500 km, jest też członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EEU) i ma liczne i skomplikowane stosunki handlowe i gospodarcze z swoim wielkim sąsiadem. Nawet cała infrastruktura surowcowa, pozwalająca na eksport ropy czy gazu jest kontrolowana przez Rosję. To również wpływa na oceny międzynarodowych inwestorów.

- Pozytywnie oceniamy fakt, że prezydent Tokajew zbliża się obecnie z Zachodem, otwarcie nie popierając wojny na Ukrainie. Jednak Kazachstan pod względem eksportu ropy wciąż jest zależny od Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego, należącego w 80 proc. do Rosjan. Jako potencjalne ryzyko postrzegamy możliwość odcięcia tego rurociągu, a w zależności od dynamiki politycznej ewentualne alternatywne trasy wymagałyby ogromnych nakładów inwestycyjnych i czasu na budowę - ocenił Roland Nash z VPE Capital.

Wyzwań jest sporo, ale i gra toczy się o niezwykle atrakcyjny rynek. Dlatego oczy niemalże całego świata skierowane są właśnie teraz na Kazachstan.

- Podstawy makroekonomiczne i ostatnio ogłoszone reformy zdecydowanie skierowały kraj na właściwą drogę i stworzyły mocne podstawy do inwestowania w Kazachstanie. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do proponowanych reform, ale musimy zobaczyć ich wdrożenie i utrzymanie przez kolejne lata - podsumował Marius Dan z Franklin Templeton.