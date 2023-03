Kazachstan musi postawić się Chinom, bo wysycha

Choć władze Kazachstanu i Uzbekistanu od kilku lat aktywnie działają na rzecz ograniczenia i zracjonalizowania wykorzystania zasobów wodnych, to może być na to już po prostu za późno. Tym bardziej że w tle narasta nowy konflikt pomiędzy Kazachstanem a Chinami.

Z roku na rok Azja Centralna coraz dotkliwiej odczuwa niedobór wody pitnej.

Sytuację determinuje przede wszystkim zmiana klimatu, która postępuje znacznie szybciej, niż przewidywały to naukowe raporty z ostatnich lat.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak bezpośrednia działalność człowieka, głównie brak zrównoważonej, a więc uwzględniającej wpływ na naturę gospodarki rolnej, urbanizacja i rozwój przemysłu.

Czy Bałchasz podzieli los Jeziora Aralskiego?

Przypadek Jeziora Aralskiego w Kazachstanie i Uzbekistanie chyba w najbardziej bolesny sposób uświadamia ludziom, jak bardzo zgubna dla środowiska naturalnego może być nieprzemyślana ingerencja człowieka w naturę. Jeszcze w 1960 r. powierzchnia zbiornika wynosiła 68 tys. km² (prawie 22 proc. powierzchni Polski), by po 50 latach zmniejszyć się do nieco ponad 14 tys. km² (powierzchnia 13. co do wielkości województwa lubuskiego).

Przyczyną umierania jeziora było przede wszystkim nadmierne eksploatowanie wód dwóch głównych dopływów, Syr-darii i Amu-darii. Na skutek nieracjonalnej gospodarki rolnej i niekontrolowanego rozwoju przemysłu aż 79 proc. pozyskiwanej wody było jednak marnowane z powodu nadmiernego jej zużycia i przestarzałego systemu irygacji. Po jeziorze pozostała słona pustynia o powierzchni 5,5 mln ha, na której powstają gwałtowne i szkodliwe dla upraw i ludzi burze solne.

Choć od 20 lat władze podejmują wysiłki na rzecz zahamowania procesu zanikania jeziora i stopniowego zwiększania jego powierzchni, to mimo ogromnych nakładów (m.in. na budowę 13-kilometrowej tamy Kokarał dzielącej jezioro na dwie strefy) udało się odzyskać zaledwie 1000 km².

Obecnie władze Kazachstanu stanęły przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest zabezpieczenie największego aktualnie zbiornika wody słodkiej - jeziora Bałchasz o powierzchni prawie 17 tys. km². Jego wody już od lat ulegają coraz większemu nasyceniu związkami soli na skutek nadmiernego używania nawozów, które są spłukiwane przez deszcze z pól do zbiornika.

Teraz do tego problemu dołączył inny – malejący strumień wody w dolnym biegu rzeki Ili, zasilającej jezioro z topniejących lodowców w górach Tienszan. Rzeka ma swój początek w Chinach, które w coraz większym stopniu czerpią z jej zasobów, powodując pogłębiający się niedobór wody w dolnym biegu, czyli po stronie kazachskiej. Jeśli proces ten nie zostanie zahamowany, to za kilkanaście lat Bałchasz może podzielić los Jeziora Aralskiego, a Kazachstan zostanie pozbawiony głównego zbiornika wody słodkiej w południowo-wschodniej rolniczej części kraju.

Chiny nie widzą problemu i forsują Inicjatywę Pasa i Szlaku

Astana, nauczona doświadczeniem Jeziora Aralskiego, ma podstawy, by obawiać się „czarnego scenariusza”. Dlatego też kazachskie władze nie pozostały bierne i zwróciły uwagę na problem Chinom.

Pekin zdaje się jednak nie dostrzegać zagrożenia, mając na wszystkie zastrzeżenia jedną odpowiedź: Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI). Ten monumentalny projekt ma w teorii zapewnić bezprecedensowy rozwój gospodarczy zaangażowanym w niego państwom, w tym przede wszystkim Kazachstanowi, który w chińskich planach odgrywa kluczową rolę w systemie dystrybucji do Europy. Pekin oczywiście nie omieszkał o tym przypomnieć Astanie. Tymczasem rozbudowa infrastruktury i postępująca urbanizacja po stronie chińskiej pozbawia Kazachów wody.

Spór pomiędzy oboma państwami przypomina przysłowiowe starcie Dawida z Goliatem. Kazachstan nie ma w zasadzie żadnych możliwości pozyskania zagranicznego wsparcia, które mogłoby wywrzeć naciski na Pekin. Tym bardziej że ChRL odmówiła podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Cieków Wodnych, co wykluczyło międzynarodowy arbitraż w tej kwestii.

Dodatkowo Kazachstan jest pod presją gospodarczą i polityczną Chin z rosyjską agresją na Ukrainę w tle. Działania i słowa płynące z Astany muszą więc być wyważone, by nie doprowadzić do konfliktu z Pekinem. Nie należy się więc dziwić, że w oficjalnych wypowiedziach prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa o zagrożeniu dla jeziora Bałchasz próżno szukać bezpośredniego nawiązania do Chin. Kazachski przywódca zdecydowanie dba, by nie narazić na szwank potrzebnych republice dobrych relacji bilateralnych.

Czy Bałchasz zostanie poświęcony na ołtarzu politycznej poprawności?

Wydaje się, że wobec takiej dysproporcji sił, wpływów i zależności los jeziora Bałchasz jest przesądzony. Faktem jest bowiem, że kwestie racjonalnego podziału dostępu do wód były wielokrotnie poruszane w ciągu ostatnich 10 lat podczas spotkań przywódców obu państw. Jak dotąd nie przyniosły one żadnych rezultatów, a do Chin przylgnęła etykieta „hydrohegemona”. Podejście prezydenta Tokajewa do problemu jest pragmatyczne – nie należy zaczynać wojny, której nie można wygrać.

Po cichu Astana może liczyć na większą koncyliacyjność Chin, jeśli nie przesadzi z nagłaśnianiem problemu, a już na pewno jeśli nie obwini Pekinu o spowodowanie katastrofy. Wszystko zależy od tego, jak władze kazachskie rozegrają kwestię swojego znaczenia dla realizacji BRI. Xi Jinping niejednokrotnie podkreślał kluczową rolę republiki w tym planie. Ile w tym było kurtuazji, a ile wizji przyszłej rzeczywistości, zweryfikuje gotowość Pekinu do kompromisu w spornych kwestiach (drugi, podobny spór dotyczy rzeki Irtysz).

Wbrew pozorom Kazachstan nie jest skazany wyłącznie na podległość wobec potężnego sąsiada. Astanie zależy na politycznym wsparciu Chin, które stały się gwarantem integralności terytorialnej republiki w świetle agresywnej polityki Moskwy. Jednak to Państwo Środka korzysta coraz mocniej na dobrosąsiedzkich relacjach, przejawiających się m.in. w rosnącym imporcie kazachskiej żywności. Według danych kazachskiego ministerstwa rolnictwa udział republiki w chińskim imporcie tej grupy produktów jest wciąż marginalny i wynosi zaledwie 0,1 proc., co przekłada się na ok. 120 mln dolarów.

Niemniej dzięki podpisanym umowom będzie się systematycznie zwiększał, zwłaszcza dostawy wołowiny i baraniny, których ceny w Chinach są 2-3-krotnie wyższe niż w Kazachstanie. Hodowla wymaga jednak zapewnienia dostępu do zasobów słodkiej wody i to może być jeden z elementów, na których Astana powinna budować swoją strategię „wodną”.

Dodatkowo władze kazachskie mogą wykorzystać chińskie inwestycje w BRI do usprawnienia swojego wciąż mało wydajnego systemu irygacyjnego, a także wsparcia dla zmiany struktury upraw w kierunku zwiększania areału tych roślin, które nie są tak wodochłonne jak np. zboża. Wszystkie te działania mogą jednak przyjść zbyt późno i być realizowane zbyt wolno, by Bałchasz uniknął wydanego na niego wyroku.