Kazachstan nie chce być drugą Ukrainą

Kazachowie poparli prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa i zaproponowane przez niego reformy konstytucyjne. - Nie chcemy powtórki styczniowej tragedii i nie chcemy sytuacji, w której znajduje się obecnie Ukraina - mówią ci, którzy wzięli udział w referendum. Dla nich głosowanie miało o wiele większe znaczenie, niż same zmiany w konstytucji.

W zakończonym 5 czerwca referendum udział wzięło 68,06 proc. uprawnionych. Za zmianami ustrojowymi opowiedziało się 77,18 proc. z nich, przeciwko było 18,66 proc.

Głosowanie z jednej strony było deklaracją poparcia dla prezydenta Tokajewa i jego polityki. Z drugiej - reakcją na rosnące obawy o bezpieczeństwo w kraju w czasie, gdy północny sąsiad Kazachstanu wywołał wojnę. - Nie chcemy być drugą Ukrainą - mówią Kazachowie.

Reformy wzmacniają rolę parlamentu, jednak proponowane zmiany w dużej mierze pozostawiają gros władzy w rękach prezydenta. Dla Tokajewa, którego kadencja kończy się w 2024 r., wynik referendum na pewno jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi wyborami.

Zgodnie z ogłoszonymi w poniedziałek, 6 czerwca wstępnymi wynikami Kazachowie zdecydowanie poparli zaproponowane przez prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa zmiany konstytucyjne. Za reformami zagłosowało 77,18 proc. głosujących. Referendum zostało uznane za ważne, gdyż udział w nim wzięło 68,06 proc. uprawnionych.

O czym decydowali w referendum Kazachowie? Jak opisywaliśmy w WNP.PL, zaproponowany przez prezydenta Tokajewa pakiet reform, zmieni prawie 1/3 konstytucji Kazachstanu. Reformy mają na celu przede wszystkim przekształcenie obecnego systemu politycznego z "super-prezydenckiego" na prezydencki z silnym parlamentem, co oznacza odebranie części władzy głowie państwa przy jednoczesnym wzmocnieniu uprawnień parlamentu.

Prezydent ma być apolityczny, nie będzie mógł również ingerować w rozporządzenia akimów (przywódców lokalnych samorządów). Ponadto rodzina prezydenta nie będzie mogła zajmować stanowisk politycznych i w państwowych firmach.

Symboliczną zmianą w konstytucji jest także usunięcie wszelkich przywilejów pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, łącznie z pozbawieniem go tytułu "Lidera Narodu" (Elbasy), wprowadzonego przed 12 laty.

Reformy zakładają także znaczne uproszczenie w zakładaniu partii politycznych, co ma pobudzić aktywność polityczną społeczeństwa. Przywrócony zostanie również Trybunał Konstytucyjny, który funkcjonował w Kazachstanie do 1995 r.

Więcej na temat zmian w kazachstańskiej konstytucji tutaj: Kazachstan głosuje. Stawką przyszłość 9. największego państwa świata

Głosowane zmiany dotyczyły zmiany 1/3 konstytucji Kazachstanu

W ten sposób prezydent Tokajew chce otworzyć nowy rozdział w historii Kazachstanu, który został przez niego nazwany drugą republiką.

Głosowane zmiany dotyczyły aż 33 artykułów konstytucji, co stanowi ponad 1/3 ustawy zasadniczej kraju. Mimo prowadzonej przed głosowaniem kampanii informacyjnej zrozumienie wszystkich poprawek było trudne dla społeczeństwa. Dlatego tak naprawdę referendum było wyrazem poparcia dla prezydenta Tokajewa i jego polityki.

- Musimy zaufać prezydentowi, by zmienić ważne dla nas sprawy - mówił po wyjściu z lokalu wyborczego 52-letni Husan, nauczyciel z Nur-Sułtan, który na głosowanie przyszedł z synem.

Jak dodał, w czasie 30-letniej historii Kazachstanu popełniono wiele błędów, ale teraz trzeba się zjednoczyć i bronić przede wszystkim pokoju.

- Nie chcemy takiej sytuacji, jak na Ukrainie - dodał.

Kazachowie głosują, bo chcą pokoju

I właśnie kwestia bezpieczeństwa i zjednoczenia narodu jest dla Kazachów jednym z głównych motywów głosowania w referendum.

Przypomnijmy, że wciąż trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny "Tragicznego Stycznia", gdy podczas zamieszek zginęło 238 osób. Od samego początku prezydent Tokajew stał na stanowisku, że eskalacja przemocy w tych dniach była skutkiem działalności sił zewnętrznych.

Dodatkowo niepokój o bezpieczeństwo kraju podsyca wojna w Ukrainie wywołana przez Rosję. Kazachstan obawia się o bezpieczeństwo przygranicznych, północnych regionów zamieszkałych przez bardzo liczną rosyjską mniejszość.

Obawy nie są bezzasadne. Wystarczy przytoczyć styczniową wypowiedź Giennadija Ziuganowa, komunistycznego deputowanego rosyjskiej Dumy Państwowej, w której stwierdził, że „cały północny Kazachstan w rzeczywistości pozostaje pod wieloma względami rosyjski".

- Kazachowie nie chcą wojny. Nie chcemy powtórki styczniowej tragedii i nie chcemy sytuacji, w której znajduje się obecnie Ukraina - powiedziała WNP.PL Kulpash Konyrova, kazachska dziennikarka, uczestnicząca w wyborach. Jak dodała, poczucie zagrożenia ze strony Rosji jest coraz większe, zwłaszcza gdy coraz więcej Rosjan przyjeżdża do Kazachstanu, by omijać sankcje i prowadzić tu biznes.

Dlatego Kazachowie poparli reformy i chcą mocniej zaangażować się w życie polityczne kraju, by o jego przyszłości nie decydowali inni.

Przyszłość reform w Kazachstanie w rękach polityków

Czy wyniki referendum można uznać za wiarygodne? Dla administracji prezydenta Tokajewa transparentność głosowania była bardzo ważna. Nad jego przebiegiem czuwało 272 międzynarodowych obserwatorów akredytowanych przez Centralną Komisje Referendalną, którzy nie odnotowali żadnych incydentów i zgodnie uznali głosowanie za przeprowadzone poprawnie. Całości przyglądało się wielu zagranicznych dziennikarzy, także z Polski.

Referendum może mieć duże znaczenie dla regionu, wszak Kazachstan jest największą gospodarką Azji Centralnej. Dodatkowo atrakcyjność Kazachstanu jako partnera dla Zachodu rośnie w obliczu rezygnacji z rosyjskich surowców.

Czytaj także: Kazachstan stawia na Zachód, ale Rosji nie porzuca

Jednak to, czy poparte przez kazachskie społeczeństwo reformy nie pozostaną tylko na papierze, zależeć będzie w głównej mierze od polityków. Co prawda reformy wzmacniają rolę parlamentu, jednak proponowane zmiany w dużej mierze pozostawiają gros władzy w rękach prezydenta. Dla Tokajewa, którego kadencja kończy się w 2024 r., wynik referendum na pewno jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi wyborami.

Administracja prezydenta nie kryje, że referendum to dopiero początek.

- To nie koniec zmian, ale baza dla dalszego społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Budujemy "Nowy Kazachstan" - mówił podczas spotkania z dziennikarzami sekretarz stanu Kazachstanu Erlan Karin, nawiązując do nazwy programu prezydenta Tokajewa. Jak podkreślał, to element długotrwałego procesu transformacji kraju, rozłożonego na lata.