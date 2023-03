Kazachstan nie przystąpi do antyrosyjskiej koalicji, ale Putinowi też nie pomoże

Terytorium Kazachstanu nie jest i nie będzie wykorzystywane do omijania sankcji - zapewniają przedstawiciele rządu Kazachstanu. Jednak kraj ten nie zamierza stawać po stronie Zachodu, przeciw Rosji.

10 pakietów unijnych sankcji, limity cenowe, restrykcje Stanów Zjednoczonych wprowadzane wspólnie z G7… Zachód nie ustaje w wysiłkach, by ukarać Rosję za napaść na Ukrainę. Jednak by odciąć Moskwę od środków pozwalających jej na finansowanie wojny, konieczne jest poszerzenie koalicji państw antyputinowskich. Przykładem może być ostatnia wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Antony’ego Blinkena w Kazachstanie, gdzie spotkał się także ze swoimi odpowiednikami z Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu.

Jednak poszerzenie koalicji antyputinowskiej nie jest łatwe, zwłaszcza w Azji Centralnej. Kraje tego regionu, poprzez swoją historię, położenie i gospodarcze więzi, nie chcą zrywać relacji z Moskwą. Tak jest w przypadku Kazachstanu, który jednoznacznie i otwarcie potępia wojnę.

Kazachstan jest przeciwko wojnie, ale zrywać z Moskwą nie chce

- Ta wojna nie jest dla nas odległa, bo oba narody – Ukraina i Rosja – są nam bliskie. Musimy mieć jednak świadomość relacji, które łączą nas z sąsiadem - mówił podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami w Astanie wiceminister spraw zagranicznych Roman Wasilenko i wyliczał argumenty.

Po pierwsze, Rosję i Kazachstan łączy najdłuższa na świecie granica przekraczająca 7,5 tys. km. Po drugie, Rosja to największy partner gospodarczy i handlowy, prawie 60 tys. firm z rosyjskim kapitałem działa w Kazachstanie. Po trzecie z prawie 20 milionów obywateli Kazachstanu prawie 3,5 mln to mieszkańcy rosyjskiego pochodzenia. Dodatkowo milion etnicznych Kazachów żyje obecnie w Rosji. I wreszcie oba kraje łączy członkostwo w licznych międzynarodowych organizacjach, takich jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

- Mając to na względzie Kazachstan podtrzymuje relacje z Rosją, utrzymując stosunki z Ukrainą. Prezydent Tokajew ma regularny kontakt z prezydentem Zelenskym - zapewnił Roman Wasilenko.

Jak przypomniał, to element obowiązującej wielowektorowej polityki zagranicznej Kazachstanu, która teraz dodatkowo nabrała na znaczeniu.

- Jednocześnie kategorycznie potępiamy wojnę, bo nie akceptujemy naruszania integralności terytorialnej żadnego państwa. Nawołujemy do rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej - podsumował Wasilenko.

Kazachstan nie jest i nie będzie narzędziem do obchodzenia sankcji

Zachód ma obawy, czy taka postawa nie jest wykorzystywana przez Rosję do obchodzenia sankcji przy wykorzystaniu partnera handlowego, jakim jest dla Moskwy Kazachstan. Przemawiają za tym dane na temat eksportu na Wschód.

W jednym ze swoich ostatnich badań Bank Santander zwrócił uwagę na skokowy wręcz wzrost polskiego eksportu w IV kwartale roku 2022 roku do 6 byłych republik ZSRR - Armenii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Gruzji, Białorusi. I choć szukanie nowych rynku zbytu po zamknięciu handlu z Rosją, wydaje się czymś naturalnym, to podejrzenia ekonomistów budzi nagły wzrost zapotrzebowania na importowane z Polski towary w byłych republikach ZSRR. Ekonomiści wskazują, że wyjaśnieniem tych wzrostów może być dalszy reeksport na rynek rosyjski.

Jednak przedstawiciele kazachskiego rządu kategorycznie odrzucają takie podejrzenia.

- Od początku podkreślamy, że Kazachstan i jego terytorium nie pomaga w obchodzeniu sankcji - zapewnił podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami w Astanie minister gospodarki narodowej Kazachstanu Alibek Kuantyrow.

Jednocześnie rozwiał wątpliwości odnośnie przyłączenia się Astany do zachodnich sankcji.

- Rosja to nasz największy partner handlowy. Z drugiej strony 40 proc. naszego eksportu trafia do Unii Europejskiej. Jesteśmy wyciśnięci między dwie strony konfliktu, dlatego pozostajemy krajem neutralnym. Kwestia przyłączenia się Kazachstanu do zachodnich sankcji na Rosję nie jest na agendzie rządu - wyjaśnił, dodając, że Kazachstan będzie kontynuował dyplomację ekonomiczną nawołując do zakończenia tego konfliktu.