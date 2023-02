Kazachstan ogranicza migrację wojenną

Kazachstan ma dość wzmożonej migracji Rosjan. Po wybuchu wojny w Ukrainie i ogłoszeniu mobilizacji przez Kreml, do tego kraju wjechać mogło już nawet pół miliona Rosjan.

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował masowe wyjazdy obywateli rosyjskich do Kazachstanu i Uzbekistanu. Już w maju Astana szacowała liczbę imigrantów na 200 tys. osób.

Dynamika tego eksodusu wzrosła po ogłoszeniu przez Kreml mobilizacji na jesieni zeszłego roku i obecnie nieoficjalne szacunki określają liczbę obywateli rosyjskich na terenie Kazachstanu na pół miliona osób.

W styczniu władze Kazachstanu podjęły kroki, by tę migrację dość gwałtownie ograniczyć.

Dla Rosji jest to poważny cios wizerunkowy i ekonomiczny, bowiem kraj opuszczają głównie ludzie młodzi i wykształceni, tworzący klasę średnią. Kreml ogłosił co prawda, że uciekinierzy w wieku poborowym zostaną cofnięci na terytorium Rosji przez władze kazachskie, ale Astana natychmiast zdementowała ten komunikat.

W zeszłym roku przepisy zezwalały na dowolnie długi czas pobytu obywateli rosyjskich w Kazachstanie. Jednak obowiązywała rejestracja, jeśli wyjazd był dłuższy niż 30 dni. Dodatkowo do uzyskania ważnej rok wizy wystarczał odpowiednik dowodu osobistego.

Według oficjalnych danych tylko 146 tys. obywateli rosyjskich zarejestrowało swój pobyt do końca 2022, w tym 36 tys. uzyskało prawo stałego pobytu. To niewielki procent spośród 2,9 mln przekroczeń granicy z Rosji. W tej liczbie mieści się też wielokrotne przechodzenie tych samych osób oraz ruch tranzytowy.

Kazachstan kończy z liberalną polityką imigracyjną

Początek roku przyniósł zmianę tej liberalnej polityki migracyjnej Kazachstanu. Władze ogłosiły 16 stycznia, że obywatele z obszaru Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) będą mogli przebywać na terytorium republiki maksymalnie 90 dni w ciągu półrocznego okresu. Obostrzenie to dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Kirgistanu i Rosji, ale oczywiście chodzi tu głównie o niesłabnący eksodus mieszkańców tego ostatniego państwa. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 27 stycznia.

Wprowadzono też obowiązek posiadania paszportu. Od listopada trwają też prace nad regulacjami wprowadzającymi obligatoryjną znajomość języka kazachskiego, historii republiki i podstaw prawnych dla osób ubiegających się o prawo stałego pobytu.

Astana prowadzi grę polityczną. W perspektywie wybory parlamentarne

Trudno podejrzewać, aby Astana nagle uległa presji Moskwy, z którą relacje od wybuchu wojny ma dość chłodne, pomimo wizyty prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa w Moskwie po wyborach prezydenckich z listopada 2022 r.

Zaostrzenie przepisów jest raczej spowodowane rosnącym zaniepokojeniem Kazachów coraz większą liczbą migrantów, co skutkuje rosnącymi kosztami życia, zwłaszcza w dużych miastach. Nie bez znaczenia jest też obawa o możliwość podjęcia wrogich działań przez Kreml poprzez posłużenie się niektórymi przybyłymi, w celu destabilizacji politycznej i gospodarczej republiki. Zwłaszcza, że ponad 20 proc. obywateli republiki stanowią osoby rosyjskojęzyczne.

Nagłe wprowadzenie obostrzeń może być też elementem gry politycznej o pozyskanie przychylności społecznej przed zapowiedzianymi na 19 marca wyborami parlamentarnymi.

Astana ma jednocześnie świadomość, że nadmierne utrudnienia dla imigrantów spowodują ich przepływ do sąsiedniego Uzbekistanu, który stosuje istotne ułatwienia dla rosyjskiej klasy średniej. To z kolei znajdzie swoje przełożenie w dynamice rozwoju republiki, szczególnie w dziedzinie nowych technologii (IT), medycynie czy elektrotechnice, bowiem znaczny procent imigrantów rosyjskich stanowią specjaliści z tych właśnie dziedzin deficytowych w Azji Centralnej.

