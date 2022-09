Kazachstan: Papież weźmie udział w kongresie religii i odprawi mszę w stolicy

Papież Franciszek w drugim dniu wizyty w stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtanie, weźmie udział w otwarciu VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Odprawi też mszę, na którą przybędą wierni z całego kraju oraz sąsiednich państw w Azji Środkowej.

W środę przed godziną 6 czasu polskiego papież pojedzie do Pałacu Niepodległości na centralnym placu miasta. To w tym monumentalnym, nowoczesnym gmachu, którego architektura nawiązuje do konstrukcji jurty, odbywać się będzie wielkie dwudniowe spotkanie zwierzchników i delegacji religii oraz wyznań z całego świata.

Kongres odbywa się co trzy lata począwszy od 2003 roku, a z jego inicjatywą wystąpił ówczesny prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, który uczestniczył we wszystkich jego edycjach. W ten sposób przywódca kraju, który stał na jego czele 28 lat, postanowił odpowiedzieć na apel św. Jana Pawła II. Po spotkaniu międzyreligijnym w Asyżu w 2002 roku, kilka miesięcy po zamachach terrorystycznych w USA, św. Jan Paweł II wezwał, by organizować kongresy różnych religii na rzecz pokoju. Potem polski papież uznał, że Kazachstan jest dobrym miejscem na takie spotkania.

Obecny kongres poświęcony będzie roli liderów religijnych w rozwoju duchowym i społecznym ludzkości w okresie po pandemii Covid-19. Siódma edycja została przełożona o rok właśnie z powodu globalnego kryzysu sanitarnego.

W VII Kongresie udział weźmie ponad 100 delegacji z 60 państw. Będą one reprezentować islam, chrześcijaństwo, judaizm, szintoizm, buddyzm, zoroastryzm, hinduizm i inne religie oraz wyznania.

Obecny będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Przybędzie wielki imam Al-Azhar z Kairu Ahmed Mohamed Ahmed El-Tayeb, wielki mufti Rosji Rawił Gajnutdin, zwierzchnik prawosławnego patriarchatu Jerozolimy patriarcha Teofil III, aszkenazyjski naczelny rabin Izraela Dawid Lau i rabin sefardyjski Icchak Josef.

W ramach obrad odbędą się cztery sesje. Ich tematy to: rola religii w promocji wartości duchowych i moralnych, edukacja na rzecz poprawy koegzystencji religii i kultur, sprawiedliwości i pokoju, dialog międzyreligijny i odrzucenie ekstremizmu, radykalizmu i terroryzmu oraz wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.

"Kongres łączy tych, którzy nigdzie indziej nie zasiedliby przy jednym stole" - tak inicjatywę tę podsumował koordynator spotkania Bułat Sarsenbajew, szef Ośrodka Rozwoju Dialogu Międzyreligijnego i Międzycywilizacyjnego.

Spotkanie rozpocznie modlitwa liderów religijnych w milczeniu. Następnie przemówienia wygłoszą prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew i papież. W dalszej części kongresu przewidziane są prywatne spotkania Franciszka z niektórymi przywódcami.

O godzinie 16 miejscowego czasu, czyli w południe w Polsce, rozpocznie się msza pod przewodnictwem papieża na terenie, na którym w 2017 roku odbyła się światowa wystawa Expo; jej tematem była energia przyszłości.

Na placu przygotowano miejsca dla około 10 tys. osób. Na mszy będą wierni z całego Kazachstanu, w tym także Polacy oraz pielgrzymi z innych krajów - Rosji, Mongolii, Tadżykistanu, Uzbekistanu.

Na zakończenie słowa pozdrowień skieruje do papieża arcybiskup metropolita stołecznej archidiecezji Najświętszej Maryi Panny Tomasz Peta.

Z Nur-Sułtanu Sylwia Wysocka