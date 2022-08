Kazachstan: Premier: Chcemy przyjąć międzynarodowe firmy, które wycofały się z Rosji

Kazachstan popiera plany relokacji ponad 250 międzynarodowych firm, które wycofały się z Rosji - poinformował premier Kazachstanu Alichan Smaiłow, cytowany w piątek przez Radio Swoboda.

Premier przekazał, że takie firmy jak Skoda, oddziały medyczne General Electric i Philips oraz Honeywell już przeniosły swoje przedstawicielstwa z Rosji do Kazachstanu albo są w trakcie ich przenoszenia.

W lipcu prezydent Kasym-Żomart Tokajew polecił rządowi, by przygotował korzystne warunki do relokacji do Kazachstanu zagranicznego biznesu, który wycofał się z Rosji po rozpoczęciu przez Moskwę pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Według Tokajewa pozwoli to Kazachstanowi na zwiększenie mocy produkcyjnych i polepszenie klimatu inwestycyjnego - pisze portal Radia Swoboda.