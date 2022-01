Kazachstan: Prezydent zwolnił ministra obrony za brak inicjatywy i słabe przywództwo

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zwolnił w środę ministra obrony Murata Bektanowa, zarzucając mu brak inicjatywy i słabe przywództwo podczas fali zamieszek, które na początku stycznia przetoczyły się przez państwo.

"Podczas wydarzeń styczniowych siły zbrojne nie były w stanie z godnością wypełniać powierzonych im zadań, ponieważ ich dowództwo było niepewne i pozbawione inicjatywy" - powiedział Tokajew.

Obowiązki Bektanowa przejmie Rusłan Żaksyłykow, który dotychczas sprawował funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i dowódcy gwardii narodowej. Tokajew zapowiedział, że siły zbrojne muszą przejść gruntowną modernizację i rozwinąć wywiad, by "dostarczać kierownictwu państwa aktualne i wiarygodne informacje o zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeniach".

To ostatni etap czystki w służbach mundurowych kraju, która pozwoli Tokajewowi na konsolidację i przejęcie pełni władzy - komentuje agencja Reutera. Wcześniej prezydent odsunął od obowiązków Nursułtana Nazarbajewa, byłego prezydenta, który rządził krajem od uzyskania niepodległości w 1991 r. do 2019 r., gdy przekazał władzę Tokajewowi, zachowując jednak szerokie wpływy i kierując Radą Bezpieczeństwa.

Protesty w Kazachstanie wybuchły 2 stycznia i początkowo były związane z dwukrotną podwyżką cen gazu LPG, lecz z czasem rozszerzyły się i nabrały charakteru politycznego. W Ałmaty i na południu kraju doszło do masowych aktów agresji i wandalizmu, demonstracje przerodziły się w starcia ze służbami mundurowymi. Władze ogłosiły, że doszło do próby zamachu stanu z udziałem "uzbrojonych bojowników". Wprowadzono stan wyjątkowy, a policji i wojsku rozkazano strzelać do manifestantów bez ostrzeżenia. Po kilku dniach władze ogłosiły, że w kraju przywrócono spokój.

Na prośbę Tokajewa do Kazachstanu 6 stycznia przybył ponad dwutysięczny kontyngent wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), składający się głównie z żołnierzy rosyjskich, ale także armeńskich, białoruskich, kirgiskich i tadżyckich. Ich zadaniem była ochrona kluczowych obiektów administracyjnych i wojskowych. W środę ostatni żołnierze rosyjscy działający w ramach ODKB opuścili Kazachstan.