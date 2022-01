Kazachstan: Protesty przeciw wzrostowi cen gazu

W dwóch miastach Kazachstanu setki protestujących przeciw ostremu wzrostowi cen paliw spędziły noc z poniedziałku na wtorek na placach – poinformował kazachski odział Radia Swoboda.

W Aktau na zachodzie kraju, dokąd ściągnęli także mieszkańcy sąsiednich regionów, demonstranci postawili namiot i jurtę. Początkowo domagali się obniżenia cen gazu ciekłego, ale później ich żądania rozszerzyły się na wyplenienie korupcji i kumoterstwa oraz zmniejszenie bezrobocia, aż wreszcie wysunęli postulat ustąpienia rządu.

W poniedziałek w Aktau protestowało kilka tysięcy osób. Przybył do nich szef władz regionalnych, ale nie udało mu się skłonić ich do rozejścia. Wcześniej prezydent kraju Kasym-Żomart Tokajew poinformował na Twitterze, że w Aktau rozpoczęła pracę komisja rządowa, a demonstranci "powinni wykazać się odpowiedzialnością i gotowością do dialogu".

Protesty rozpoczęły się kilka dni temu w naftowym mieście Żangaozen na zachodzie po ostrej podwyżce cen gazu ciekłego, którym w regionie tankuje się większość samochodów.

Według lokalnych mieszkańców we wtorek rano na głównym placu miasta przebywało około 2 tys. osób. W nocy odbył się wiec, na którym występujący podkreślali, że to niesprawiedliwe, by ludzie musieli domagać się dostępu do gazu w bogatym w surowce kraju.

Akcje protestacyjne w Żangaozen i Aktau poparła ludność innych miast. W Ałmatach (południowy wschód kraju) zatrzymano około 20 osób, w Szymkencie (na południu) 10, a trzy w Nur-Sułtanie (na północy). Demonstrowano także w innych miastach.

W styczniu cena gazu ciekłego wzrosła w Kazachstanie do 120 tenge (1,12 zł) za litr, podczas gdy jeszcze na początku zeszłego roku wynosiła 38 tenge (35 gr) za litr.