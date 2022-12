Kazachstan prowadzi handel w ramach różnych porządków międzynarodowych

Kazachstan jest państwem, które funkcjonuje w dwóch reżimach handlowych. Od 2015 roku Astana jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), jednocześnie funkcjonuje w reżimie taryfowym Eurazjatyckiej Unii Celnej.

W Kazachstanie obowiązują przepisy celne w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG).

40 proc. taryf celnych nadal nie jest zharmonizowane w ramach EUG.

Międzynarodowi inwestorzy mogą uniknąć regulacji EUG, jeśli inwestują w specjalnych strefach ekonomicznych.

1 stycznia 2010 r. Kazachstan przyjął ujednolicone taryfy celne i przepisy pozataryfowe Rosji, Białorusi i Kazachstanu tworząc Unię Celną, działającą w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej EUG. W lipcu 2011 r. Unia Celna wdrożyła nowy wspólny kodeks celny i zniosła wewnętrzne granice celne.

Cła dotyczą towarów importowanych do krajów Unii Celnej z krajów trzecich. Stawki celne ustalane są na podstawie wartości procentowej (na ogół od 0 do 40 proc., dla niektórych towarów obowiązują wyższe stawki) wartości celnej towarów lub w wartościach bezwzględnych w euro bądź dolarach (USD). Z kolei towary z krajów Unii Celnej powinny być generalnie zwolnione z ceł Kazachstanu.

Gospodarka Kazachstanu funkcjonuje w różnych reżimach handlowych, by umożliwiać przedsiębiorcom korzystanie z zasad WTO, które bywają sprzeczne z funkcjonowaniem Unii Celnej w ramach EUG

Gdy zagraniczny przedsiębiorca jest pewien, że produkt będzie używany tylko na terenie Kazachstanu, istnieje możliwość odprawy celnej towaru według stawek WTO. W sytuacji, gdy towar będzie eksportowany z terytorium Kazachstanu do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), konieczna jest odprawa celna towaru według stawki Unii Celnej. Ponadto Kazachstan wynegocjował bardziej preferencyjne taryfy celne w ramach WTO, niż istniejące w pozostałych państwach EUG, co sprawia, że w ramach Unii Celnej 40 proc. ceł nie jest zharmonizowane w ramach współpracy gospodarczej państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Zgodnie z ustawodawstwem celnym EUG i Kazachstanu, w zależności od zastosowanej procedury celnej, zgłoszenie celne wiąże się z uiszczeniem jednej z następujących opłat: opłaty celne określone przez ustawodawstwo krajowe Kazachstanu; należności celne przywozowe określone uchwałami Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej; cła wywozowe na niektóre towary, w tym produkty ropopochodne, które są określone w ustawodawstwie krajowym; podatek akcyzowy na niektóre rodzaje towarów zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Kazachstanu oraz 12-proc. VAT importowy.

Poza tym prawo EUG zawiera przepisy dotyczące ceł specjalnych, antydumpingowych i ochronnych na niektóre rodzaje towarów.

Opłaty celne i podatki wpłacane są do budżetu państwa w trakcie procedury zgłoszenia celnego.

Rząd Kazachstanu wprowadza ulgi dla inwestycji w ważnych sektorach dla gospodarki państwa

Kazachstan będący największą gospodarką w Azji Centralnej prowadzi działania nakierowane na wejście do 30 najbardziej uprzemysłowionych gospodarek na świecie do 2050 roku. Jednym z elementów planowania napływu inwestycji do tego środkowoazjatyckiego państwa jest utworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

W 12 wyspecjalizowanych sektorowo strefach ekonomicznych przedsiębiorcy międzynarodowi, niepochodzący z państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, mogą liczyć na ulgi takie, jak zwolnienie z opłat celnych, preferencje podatkowe, jak np. zerowy podatek od gruntów, dochodowy czy zwolnienie z podatku VAT. Ponadto bezpłatne udostępnienie działki na cały okres pobytu w specjalnej strefie ekonomicznej czy uproszczona procedura zatrudniania zagranicznych pracowników.

Wśród tych priorytetowych sektorów dla gospodarki Kazachstanu można wyróżnić: przemysł metalurgiczny, chemiczny, petrochemiczny i gazowy, mechaniczny (w tym budowa maszyn rolniczych), kompleks rolno-spożywczy i turystyka w wymiarze tworzenia produktów na rozwijające się rynki krajów sąsiedzkich. Wybrane sektory gospodarki oraz równomierne rozlokowanie ich na terytorium Kazachstanu mają umożliwić temu państwu długotrwały rozwój oparty o rozwinięte technologie dostarczane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, którym wejście na rynek Kazachstanu poprzez specjalne strefy ekonomiczne umożliwia również bezcłowy eksport na inne rynki Unii Celnej.