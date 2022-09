Kazachstan przyjął już 100 tysięcy Rosjan uciekających przed mobilizacją

Według ustaleń rządu Kazachstanu do tego kraju trafiło około 100 tysięcy obywateli Rosji chroniących się przed przymusową mobilizacją i wysłaniem na wojnę w Ukrainie.

Dla wielu Rosjan Kazachstan stał się najbardziej osiągalnym państwem, do którego można uciec przed mobilizacją. Granica tego środkowo-azjatyckiego kraju na odcinku rosyjskim ma aż 6846 km długości a obywatele Rosji mogą ją przekraczać jedynie z dowodem osobistym i nie potrzebują paszportu międzynarodowego ani wizy. Ponadto w Kazachstanie zamieszkuje duża społeczność etnicznych Rosjan.

Kasym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanie, mimo bliskiej współpracy z Rosją w ramach unii celnej oraz przynależności do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nie poparł rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie.

Ponadto Tokajew stwierdził: „że ludzie, którzy przybyli do Kazachstanu zostali do tego zmuszeni i państwo powinno zapewnić im bezpieczeństwo. To jest polityczna i humanitarna kwestia”.

Wow. Video from #Russia - #Kazakhstan border in last 24 hrs with dizzying line of cars as Russians try to escape Putin’s mobilization order. Kazakh authorities already received 98,000 Russians (AP) : pic.twitter.com/k2tjnuTG71