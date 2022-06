Kazachstan stawia na Zachód, ale Rosji nie porzuca

Znajdujący się w orbicie wpływów Rosji Kazachstan znalazł się teraz w centrum zainteresowania Zachodu. To największe państwo Azji Centralnej nie tylko ma strategiczne położenie, ale także przechodzi obecnie bezprecedensową transformację ustrojową. Jego zasobność w pożądane surowce energetyczne sprawia, że Nur-Sułtan jest kierunkiem wypraw zachodnich polityków i biznesmenów, którzy widzą w Kazachstanie atrakcyjnego partnera.

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wyraźnego ożywienia relacji między Nur-Sułtan a Warszawą. Rozmowy toczyły się na szczeblu prezydenckim, Kazachstan odwiedził minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, a także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zasobny w energetyczne surowce Kazachstan jest wyjątkowo atrakcyjnym obecnie partnerem. Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika, że importem surowców, zwłaszcza węgla, z tego kraju interesuje się obecnie więcej firm, niż miało to miejsce przed wojną.

Podobny wzrost zainteresowania tym krajem widać w Stanach Zjednoczonych, które szukają w Azji Centralnej sojusznika. Kazachstan wyraźnie stara się jednak znaleźć swój "złoty środek", nie zrywając odwiecznych więzów z Rosją, ale nawiązując partnerstwo z Zachodem.

Polsko-kazachskie ożywienie

Dwudniową wizytę w stolicy Kazachstanu zakończył właśnie polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego OBWE. Co prawda oficjalnym celem podróży do Azji Centralnej jest umacnianie związków państw regionu z tą organizacją, jednak nie zabrakło wśród tematów wątków polsko-kazachstańskich relacji.

Podczas wizyty w Nur-Sułtan minister Rau spotkał się z prezydentem Kasym-Żomartem Tokajewem, który podkreślał, że Polska jest ważnym partnerem Kazachstanu w Europie Centralnej.

- Wymiana handlowa między naszymi krajami wzrosła do 12 proc., sięgając 760 mln zł. Myślę, że przed nami szanse na wzmocnienie tych więzów - mówił prezydent Kazachstanu.

Podczas wizyty w Nur-Sułtanie min. @RauZbigniew, jako Przewodniczący #OBWE, spotkał się z Prezydentem Kazachstanu @TokayevKZ.



Głównym tematem dyskusji były założenia 🇰🇿 programu reform systemu władzy. Omówiono też zagadnienia z zakresu 🇵🇱🇰🇿 relacji dwustronnych.

#OSCE2022POL pic.twitter.com/iKTAzGR6Xr — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) June 2, 2022

Kilka dni wcześniej, 27 maja, z prezydentem Kazachstanu rozmawiał także prezydent Andrzej Duda. Jak poinformowała WNP.PL Kancelaria Prezydenta, rozmowa dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa w Europie w związku z rosyjską agresją na Ukrainie. Prezydenci omówili także tematy współpracy dwustronnej - tak politycznej, jak i gospodarczej, w tym wspólnych inwestycji i współpracy w sektorze energetycznym.

Nic dziwnego. Kazachstan jest krajem niezwykle bogatym w zasoby naturalne. Prawie wszystkie pierwiastki z układu okresowego (99 ze 105) można znaleźć w kazachstańskiej ziemi. Można tam wydobyć 90 proc. metali ziem rzadkich, które można znaleźć w nowoczesnych smartfonach.

Kazachstan jest także największym producentem i eksporterem uranu na świecie i zajmuje drugie miejsce po Australii pod względem ilości zagospodarowanych rezerw uranu. Jest również drugim co do wielkości producentem chromu, którego udział w globalnej produkcji wynosi 16 proc.

Pożądane surowce

Jednak to, co obecnie przyciąga uwagę zachodniego świata, to przede wszystkim bogate złoża surowców energetycznych - ropy, gazu i węgla, po które w obliczu rezygnacji z rosyjskich dostaw chętnie sięgnąłby Zachód. Polska również.

W tym celu z prezesem kazachskiego KazMunayGas spotkał się niedawno prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

JSC National Company "KazMunayGas" (KMG) to kazachska spółka naftowo-gazowa założona w 2002 roku. KMG kontroluje cały cykl produkcyjny, począwszy od poszukiwania i wydobycia węglowodorów po transport, rafinację i świadczenie usług serwisowych.

Spółka odpowiada za 25 proc. krajowej produkcji ropy naftowej i kondensatu gazowego, a także za 15 proc. gazu ziemnego i gazu towarzyszącego. Rurociągami należącymi do firmy transportowane jest 56 proc. ropy naftowej w Kazachstanie. Udział ropy naftowej rafinowanej przez kazachstańskie rafinerie wynosi 81 proc.

"KazMunayGas to jedna z największych firm naftowych w regionie Morza Kaspijskiego. Spotkanie z nowym prezesem koncernu było okazją do omówienia potencjalnych płaszczyzn współpracy i budowy dobrych, partnerskich relacji" - napisał na Twitterze Daniel Obajtek.

"KazMunayGas to jedna z największych firm naftowych w regionie Morza Kaspijskiego. Spotkanie z nowym prezesem koncernu było okazją do omówienia potencjalnych płaszczyzn współpracy i budowy dobrych, partnerskich relacji" - napisał na Twitterze Daniel Obajtek.

Z kolei strona kazachska informowała, że rozmowy dotyczyły obiecujących obszarów współpracy, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Daniel Obajtek przedstawił kierownictwu KMG możliwości Orlenu w zakresie automatyzacji przemysłu rafineryjnego, rozwoju petrochemii i wprowadzenia technologii ograniczających emisje. Strona polska jest również zainteresowana dostarczaniem kazachskiej ropy na potrzeby koncernu Orlen.

Jednak nie tylko na szczeblu państwowym i wielkiego biznesu następuje ożywienie relacji między Polską i Kazachstanem. Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika, że importem surowców, zwłaszcza węgla, z tego kraju interesuje się obecnie więcej firm, niż miało to miejsce przed wojną. Przypomnijmy, że Kazachstan zajmuje 10. miejsce na świecie pod względem eksportu tego surowca.

Amerykanie szukają sojusznika w Azji Centralnej

Potencjał gospodarczy i surowcowy, ale przede wszystkim polityczny w Kazachstanie dostrzegają również Stany Zjednoczone, o czym świadczą liczne w ostatnim czasie wzajemne wizyty.

Wystarczy wspomnieć kwietniową wizytę podsekretarz Uzry Zeyi w Nur-Sułtan i Ałmatach, podczas której amerykańska polityk zapewniała, że USA zrobią wszystko, by kazachska gospodarka nie odczuła negatywnych skutków działań zachodu podejmowanych przeciwko Rosji.

Miesiąc później do Kazachstanu z szeroką delegacją przybył także Donald Lu, sekretarz stanu ds. Azji Południowej i Centralnej. Z oficjalnych informacji wynika, że tematem rozmów były wzajemne relacje obu krajów.

O bezpieczeństwie energetycznym z kolei rozmawiał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Kazachstanu Mukhtarem Tieberdi, podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych.

- USA będą wspierać swoich partnerów, w tym Kazachstan, i pomagać w minimalizowaniu negatywnych skutków wprowadzanych przez Zachód sankcji na Rosję - zapewniał podczas spotkania Blinken, dziękując Tileuberdiemu za pomoc, jaką zarówno władze kazachstańskie, jak i społeczeństwo udzielają Ukrainie.

Przebywając w USA, wicepremier Kazachstanu spotkał się także z sekretarzem ds. energii Davidem Turkiem. Jak dowiadujemy się z kazachskich relacji z tych rozmów, Tileuberdi podkreślał, że Kazachstan jest wiarygodnym partnerem nie tylko w sektorze energetycznym, ale także w działaniach ograniczających rozprzestrzenianie broni jądrowej.

Kazachstan się zmienia

Amerykańsko-kazachskiemu zbliżeniu pomaga zainicjowana przez prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa ustrojowa transformacja, która ma doprowadzić do oczekiwanej przez Zachód demokratyzacji państwa. Kazachstan wielokrotnie był oskarżany o ograniczanie swobód obywatelskich.

Już 5 czerwca odbędzie się ogólnonarodowe referendum konstytucyjne, dotyczące zaproponowanych przez prezydenta Tokajewa szerokich zmian w ustawie zasadniczej. Będzie to historyczne wydarzenie, bo po raz pierwszy obywatele Kazachstanu będą mogli zdecydować w bezpośrednim głosowaniu o losach swojego kraju.

Pakiet reform dotyczy 33 artykułów - około jednej trzeciej wszystkich artykułów konstytucji, co świadczy o skali proponowanych przez prezydenta Tokajewa zmian.

Celem jest przekształcenie ustroju Kazachstanu z systemu superprezydenckiego w "system prezydencki z silnym parlamentem". Oprócz ograniczenia uprawnień prezydenta i wzmocnienia roli parlamentu, kazachstańskie władze chcą także wprowadzić bezpośrednie wybory na wszystkich szczeblach administracji, przywrócić instytucję Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiany zakładają także apolityczność prezydenta, który po wyborze na urząd będzie musiał zrzec się legitymacji partyjnej. Tokajew już tak postąpił, rezygnując z członkostwa w partii Amanat. Ponadto członkowie rodziny prezydenta nie będą mogli sprawować żadnych stanowisk politycznych ani zasiadać we władzach publicznych firm.

- Jako państwo kładziemy nacisk na decentralizację władzy, przeprowadzoną w bezprecedensowy sposób. Korupcja i nepotyzm nie będą już tolerowane. Koncentracja władzy i kumulacja majątku w rękach nielicznych muszą się skończyć, jeśli kraj ma się rozwijać - tak w kwietniu tłumaczył konieczność reform prezydent Tokajew.

- Wkraczamy w nową erę demokratycznej transformacji Kazachstanu. Najważniejsze instytucje w państwie, w tym urząd prezydenta, parlament, lokalne administracje, tak samo jak system prawny, zostaną solidnie zreformowane - obiecał prezydent.

Geopolityczna zmiana

Takiej zmiany od dawna oczekiwał Zachód, który apelował o demokratyzację państwa. Teraz, dzięki zainicjowanym przez Tokajewa reformom, już nic nie stoi na przeszkodzie, by zacieśniać relacje.

To ożywienie zainteresowania Zachodu Kazachstanem z pewnością nie umyka uwadze Rosji, która obecnie wybitnie potrzebuje sojuszników.

- Rosja nie odda łatwo Azji Centralnej, to jest oczywiste. Potwierdza to kwietniowe spotkanie w Moskwie w formacie C5+1 (Azja Centralna + Rosja). Tematem przewodnim było dalsze rozwijanie współpracy gospodarczej i transgranicznej, a także potrzeba rozwiązania problemu energetycznego i bezpieczeństwa regionalnego w związku z pogłębiającą się niestabilnością Afganistanu. Nie było oczywiście mowy o politycznych i gospodarczych skutkach „specjalnej operacji wojskowej” w Ukrainie - mówi WNP.PL Jerzy Olędzki, ekspert Instytutu Boyma specjalizujący się w zagadnieniach geopolitycznych Azji Centralnej.

Działania Rosji trafiają teraz jednak w Kazachstanie na mniej podatny grunt, bo wyraźnie widać w tym kraju zmianę w geopolitycznej orientacji. Kazachstan, dotychczas mocno związany politycznymi, gospodarczymi, a nawet wojskowymi - poprzez OUBZ - więzami z Rosją, stawia teraz już nie tylko na wielkiego sąsiada. Przesadą byłoby jednak nazwanie tej zmiany prozachodnią, ponieważ Kazachstan wyraźnie stara się znaleźć swój "złoty środek", nie zrywając odwiecznych więzów z Rosją, ale nawiązując partnerstwo z Zachodem.