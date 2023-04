Kazachstan też walczy z kryzysem zbożowym. Problemem przemyt z Rosji

Podobnie jak w Polsce, rolnicy w Kazachstanie zmagają się z kryzysem zbożowym. Pszenica kosztuje o połowę mniej niż w ubiegłym roku. Czynnikiem negatywnie wpływającym na opłacalność działalności tamtejszych rolników stał się w ostatnim czasie przemyt zboża z Rosji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dane przedstawione w połowie marca br. podczas konferencji Eurasian Agricom wskazują, że tylko w obecnym sezonie sprzedażowym z Rosji do Kazachstanu przewieziono ponad 2 mln ton. Zboże jest wwożone na teren Kazachstanu, następnie legalizowane jako kazachstańskie, by zasilało rynki Azji Środkowej. Tak trafia m.in. do Uzbekistanu, Tadżykistanu i Afganistanu.

Wedle informacji Kazachstańskiego Związku Zbożowego większość dostaw zboża z Rosji do Kazachstanu jest przemycana, a sprzedaje się je bez podatku VAT. Według Alihana Talgatbeka ze Związku Przetwórców Zbóż straty państwa związane z nielegalnym procederem są szacowane na około 500 mln USD rocznie.

Podaż pszenicy w Kazachstanie jak i w Rosji po ubiegłorocznych zbiorach była wyższa niż w latach wcześniejszych, co jest dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na ceny pszenicy na rynku kazachstańskim.

Celem przeciwdziałania nielegalnym praktykom ministerstwo rolnictwa wprowadziło 10 kwietnia zakaz importu pszenicy transportem drogowym na okres sześciu miesięcy. Rozporządzenie dotyczy zarówno członków zdominowanej przez Moskwę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jak i państw trzecich. Kazachstańska Agencja informacyjna Agro Info wskazuje, że po raz pierwszy w historii współczesnego Kazachstanu jego władze zdecydowały się na zakaz importu pszenicy ze wszystkich krajów świata. Zakaz nie dotyczy materiału siewnego.

Pszenicę można wwozić innymi rodzajami transportu, np. koleją - fracht tą drogą łatwiej kontrolować. Rosyjskie lobby zbożowe w ostatnim kwartale 2022 r. wskazywało, ze tranzyt zboża przez Kazachstan tym rodzajem transportu nie jest opłacalny ze względu na stawki oferowane przez koleje kazachstańskie.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma