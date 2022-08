Kazachstan wciąż rozlicza styczniowe rozruchy. Rośnie niezadowolenie społeczne

Po ponad siedmiu miesiącach od tragicznych w skutkach styczniowych protestów wciąż nie zakończyło się śledztwo w sprawie rozruchów, w których zginęło 241 osób. Pierwsze opublikowane informacje, dotyczące tzw. "powstania styczniowego" w Kazachstanie wciąż pozostawiają bez odpowiedzi wiele z pytań, co może powodować wzrost społecznego niezadowolenia i spadek zaufania do władzy.

Po opanowaniu styczniowej rewolty ulicznej w kazachskich metropoliach pojawiły się liczne wątpliwości co do środków użytych wtedy przez władze. Ze szczególną krytyką spotkało się wezwanie jednostek wojskowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (w praktyce rosyjskich). Siłom porządkowym nieuzasadnione użycie przemocy.

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zapowiedział transparentne śledztwo z dopuszczeniem obserwatorów zagranicznych, wyjaśnienie wszystkich spornych kwestii oraz bezwzględne ukaranie winnych.

Niedawno ogłoszone informacje o dotychczasowych ustaleniach śledczych niewiele wyjaśniają, co może powodować wzrost społecznego niezadowolenia i spadek zaufania do władz.

Przypomnijmy fakty. 2 stycznia 2022 r. doszło w Żangaozenie do wybuchu społecznego niezadowolenia. Iskrą, która spowodowała erupcję gniewu, była skokowa podwyżka cen LPG z 50 tenge (0,12 USD) do 120 tenge (0,27 USD). Fala rozruchów szybko rozlała się na inne miasta, w tym byłą stolicę - Ałmaty, najważniejszy finansowo-biznesowy ośrodek republiki.

To właśnie w tym mieście doszło do eskalacji przemocy, ataków na budynki publiczne, w tym lotnisko, niszczenia mienia prywatnego i starć z policją. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdecydował o wezwaniu międzynarodowych sił Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), powołując się na zewnętrzną ingerencję, której celem było rzekomo przejęcie władzy w państwie.

Co ustalili śledczy? Po 7 miesiącach pierwsze wyniki

Po ponad siedmiu miesiącach od wydarzeń śledztwo nie zostało ukończone, ale ogłoszono pierwsze, wstępne wyniki. Na konferencji prasowej 1 sierpnia Muchtar Kazajew, zastępca szefa departamentu śledczego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przedstawił raport o skutkach rozruchów.

Zginęło w nich 241 osób, w tym 19 członków służb bezpieczeństwa. Śledztwo wykazało, że 149 spośród ofiar straciło życie w wyniku bezpośredniego udziału w atakach na budynki publiczne, a 20 to przypadkowe ofiary wymiany ognia między siłami bezpieczeństwa a uzbrojonymi napastnikami. Kolejnych 6 osób zmarło w areszcie. Jak doszło do śmierci pozostałych osób, nie zostało jeszcze wyjaśnione.

Zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległo 71 budynków rządowych i ponad 700 pojazdów, w tym znaczna liczba aut policyjnych, karetek pogotowia i wozów strażackich. Straty prywatnego biznesu obejmuje uszkodzenia ponad 1500 nieruchomości. Wartość zniszczeń wciąż jest szacowana.

Policja zarejestrowała 4642 przypadki łamania prawa, w tym 2500 kradzieży, między innymi rabunku magazynów z bronią, 418 aktów chuligańskich, 199 przypadków niszczenia mienia i 26 napadów. Śledztwem objęto prawie 15 tys. osób. Zidentyfikowano 1731 osób poszkodowanych w rozruchach, a wartość kompensat oszacowano wstępnie na 340 mln tenge (ponad 700 tys. dolarów). Do tej pory zamknięto 969 postępowań, z których 594 skierowano do sądu, a wobec 92 osób już zostały orzeczone wyroki.

Osobne śledztwo prowadzone jest w sprawie kradzieży broni palnej. Do tej pory przejęto 1860 sztuk, w tym 475 służbowej i 379 cywilnej. Pozostałą część stanowi broń sportowa i nieustalonego pochodzenia. Wciąż jednak nie udało się odzyskać 2089 sztuk broni.

Winna zagranica? Układ został rozbity

Władze Kazachstanu wybuch społecznego niezadowolenia od początku przedstawiały jako skutek działalności sił zewnętrznych. Już w trakcie trwania zamieszek władze oficjalnie ogłosiły, że przyczyną eskalacji zdarzeń od pokojowych demonstracji do ataków na budynki rządowe, kradzieże broni i starcia z siłami porządkowymi są niezidentyfikowane siły spoza republiki. To umożliwiło prezydentowi wystąpienie o interwencję sił rozjemczych w ramach OUBZ.

Prezydent Tokajew wykorzystał zamieszki do umocnienia swojej władzy i wyrwania się spod “opieki” Nursułtana Nazarbajewa, który go namaścił na stanowisko głowy państwa. Tuż po zakończeniu rozruchów Tokajew dokonał głębokich zmian personalnych w aparacie bezpieczeństwa, a także wśród wysoko postawionych osób działających na styku polityki i biznesu. Chodziło tu przede wszystkim o rozbicie tzw. układu Nazarbajewa, byłego prezydenta, który przez ponad 20 lat rządów stworzył gęstą sieć podległych mu powiązań polityczno-biznesowych.

Sam Nursułtan Nazarbajew został pozbawiony stanowiska szefa Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, a dymisje objęły m.in. powiązanego z nim naczelnika i jego zastępców w Narodowej Służbie Bezpieczeństwa (KNB). Dymisje objęły też szereg ministrów mianowanych jeszcze przez poprzedniego prezydenta.

W sferze biznesowej w spółkach z kapitałem państwowym pozbawiono stanowisk wielu nominantów prezydenta Nazarbajewa. Stanowiska stracili m.in. Timur Kulibajew, mąż córki byłej głowy państwa Darigi Nazarbajewej i prezes Narodowej Izby Przedsiębiorców, Kairat Szaripbajew i Dimasza Dosanow, dwóch członków rodziny byłego prezydenta zasiadających w zarządach spółek energetycznych. Pod zarzutem defraudacji aresztowano wpływowych biznesmenów powiązanych z rodziną Nazarbajewów, Kairata Boranbajewa i Gulmirę Satybaldi.

Niespełnione obietnice, pytania bez odpowiedzi

Jednak dotychczas wątek zewnętrznej interwencji nie został wyjaśniony przez śledczych. Szczegóły śledztwa dotyczące udziału osób lub organizacji z zagranicy, jak również te dotyczące ich działalności, nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Zastępca szefa Specjalnej Służby Prokuratorskiej Biura Prokuratora Generalnego, Nurłybek Sabitow, potwierdził jedynie ogólnikowo rzekomy udział zorganizowanych grup przestępczych i członków skrajnych ugrupowań religijnych, które dopuszczały się ataków na członków służb bezpieczeństwa, blokowania dróg, podpaleń, wymuszeń i innych czynów przestępczych.

Do tej pory zatrzymano 286 podejrzanych o członkostwo w tych grupach i czynny udział w aktach przemocy. Sabitow przyznał jednocześnie, że służby śledcze wciąż nie dysponują dostatecznym materiałem dowodowym, by przekazać sprawy do sądu.

Przedstawione wyniki siedmiu miesięcy pracy specjalnej grupy śledczej i prokuratury trudno uznać za budujące. Szczególnie silny wydźwięk społeczny ma brak oficjalnego odniesienia władz do nadużyć siły oraz innych przypadków łamania praw człowieka i obywatela. Nie wyjaśnione zostały też 234 przypadki stosowania tortur wobec zatrzymanych czy zabierania rannych ze szpitali do aresztu, nie zważając na ich stan zdrowia.

Wedle danych Komitetu Helsińskiego do tej pory wszczęto śledztwo wobec zaledwie 20 funkcjonariuszy. Mogłoby się wydawać, że to właśnie te kwestie powinny zostać wyjaśnione w pierwszej kolejności, aby jak najszybciej uspokoić społeczeństwo i udowodnić, że władza faktycznie dąży do wyjaśnienia zdarzeń i ukarania wszystkich winnych.

Działania śledczych zdają się jednak skupiać na dążeniu do udowodnienia tez postawionych przez prezydenta i jego najbliższe otoczenia, aby odsunąć ciążące na nim zarzuty o bezpodstawne wezwanie sił zbrojnych OUBZ. Zgodnie z art. 4 tzw. traktatu taszkienckiego ich działania na obszarze jednego z państw członkowskich są dopuszczalne tylko w przypadku zewnętrznego zagrożenia.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi prezydenta o zapewnieniu transparentności śledztwa przez dopuszczenie zagranicznych obserwatorów, zakres ich dostępu do danych nie został sprecyzowany. Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie otrzymują informacji. Śledczy powołują się na zapisy art. 201 kodeksu postępowania karnego, który zakazuje ujawniania danych podczas śledztwa przedprocesowego. Wielu informacji nie otrzymują też nie tylko dziennikarze, ale nawet rodziny ofiar i podejrzanych ani ich prawnicy.

Nowy Kazachstan bez społecznego zaufania

Dla społeczeństwa, jak i dla organizacji międzynarodowych oraz państw demokratycznych istotna wydaje się być sprawa faktycznego przestrzegania przez władze kazachskie praw człowieka. To właśnie wyjaśnienie wspomnianych wcześniej przypadków łamania prawa przez siły bezpieczeństwa będą decydowały o wiarygodności prezydenta Tokajewa w dążeniu do umocnienia rządów prawa i zasad demokratycznych.

Styczniowe wydarzenia pokazały ponadto niski poziom społecznego zaufania do władz. Dotychczas podjęte działania mające na celu uspokojenie nastrojów społecznych miały charakter doraźny, a nie systemowy. W marcu prezydent ogłosił program Nowy Kazachstan, w którym zapowiedział zmiany w administracji, wprowadzenie przejrzystych reguł rządzenia oraz działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Miarą realizacji tych obietnic będzie między innymi rzetelne i transparentne śledztwo w sprawie ewentualnych nadużyć sił bezpieczeństwa.

