Kazachstan wprowadza elektroniczny system kontroli przepływu towarów

Nierejestrowany transgraniczny obrót towarowy generuje straty dla budżetu Kazachstnau, a przemyt dóbr podwójnego zastosowania stwarza zagrożenie objęcia republiki sankcjami wtórnymi.

Kazachstan coraz mocniej odczuwa problemy związane z niekontrolowanym przepływem towarów. Chodzi o „szarą strefę” handlu z Chinami oraz dostarczanie do Rosji urządzeń tzw. podwójnego - cywilnego lub wojskowego - zastosowania (dual-use), których dostawy na obszar Federacji są objęte unijnymi i amerykańskimi sankcjami.

Celem zapewnienia kontroli przepływu towarów w strefie wspólnego rynku w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), której członkami są Kazachstan, Kirgistan, Armenia, Białoruś i Rosja, Astana zdecydowała o wprowadzeniu elektronicznego systemu kontroli granicznej.

Na konferencji prasowej dyrektor departamentu kontroli Państwowego Komitetu Skarbowego Jełdos Sałdabajew ogłosił kompleksową modernizację wszystkich przejść granicznych na granicach Kazachstanu z pozostałymi członkami EUG, a następnie na granicach zewnętrznych z Chinami, Turkmenistanem i Uzbekistanem. Każde przejście ma zostać wyposażone w elektroniczny system kontroli przejeżdżających pojazdów oraz przechodzących osób. Pilotażowy program implementacji systemu CarGoAlem został już uruchomiony. Obecnie korzysta z niego 27 tys. osób i 90 tys. pojazdów.

Kazachski system powstał we współpracy z Chinami w ramach Khorgos International Center for Border Cooperation. Polega na wydaniu elektronicznego zezwolenia na przekroczenie granicy i przejazd przez terytorium Kazachstanu (tranzyt). CarGoAlem będzie rejestrował każdy przejeżdżający pojazd i automatycznie sprawdzał, czy taki transport został zarejestrowany.

Cel wprowadzonych zmian jest w zamierzeniach dwojaki. Z jednej strony pozwolą one zwiększyć transparentność dystrybucji, a z drugiej usprawnią proces odpraw, ograniczą kolejki oraz zminimalizuje ryzyko korupcji i błędów ludzkich. Obecnie średni czas odprawy ciężarówki to ok. dwóch godzin. Elektroniczny system ograniczy go do 25 minut, co ośmiokrotnie zwiększy przepustowość przejść granicznych.

Kazachstan porozumiał się już w sprawie wprowadzenia systemu na granicach z Chinami i Uzbekistanem, w kolejce czeka Turkmenistan. Kompleksowa modernizacja przejść i pełne uruchomienie systemu ma nastąpić do końca 2024 r. System jest też dedykowany dla potrzeb transportu kolejowego i w pierwszej kolejności będzie wprowadzony na trasie Guiyang-Ałmaty.