Kazachstan wybrał prezydenta. Rosja może z nim wiele nie ugrać

Kasym-Żomart Tokajew wygrał przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie, co oznacza kontynuację zapoczątkowanego przez niego politycznego resetu. O względy 9. największego państwa świata walczą wszyscy - Europa, Rosja i Chiny.

Jak wynika z wstępnych danych, w przedterminowych wyborach prezydenckich w Kazachstanie urzędujący prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdobył ok. 82 proc. głosów.

W ten sposób społeczeństwo wyraziło po raz kolejny poparcie dla zainicjowanych przez Tokajewa w styczniu reform, mających na celu decentralizację i demokratyzację państwa.

Rozwój wydarzeń w Kazachstanie obserwuje bacznie Europa, która liczy na kazachskie surowce, Rosja, która dba o swoje wpływy w rejonie Azji Centralnej oraz Chiny, które są kolejnym wielkim sąsiadem Kazachstanu ze swoimi interesami w tym kraju.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie odbyły się 20 listopada 2022 roku. Były to siódma elekcja prezydencka od czasu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku.

Pierwotnie głosowanie prezydenckie miało się odbyć w 2024 roku, a wybory parlamentarne - w roku 2025. Ale we wrześniu tego roku Tokajew wezwał do przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, stwierdzając, że nowy mandat jest potrzebny do utrzymania tempa reform po czerwcowym referendum.

Wybory, które miały przypieczętować ustrojową transformację Kazachstanu

Przypomnijmy, że czerwcowe referendum poświęcone było zaproponowanemu przez prezydenta Tokajewa pakietowi reform, które zmieniły prawie 1/3 konstytucji Kazachstanu.

Reformy miały przede wszystkim na celu wzmocnienie roli parlamentu w ustroju państwa i odejście od „superprezydenckiego” systemu, ustanowionego jeszcze przez poprzedniego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa.

W praktyce oznaczało to odebranie części władzy głowie państwa - przy jednoczesnym wzmocnieniu uprawnień parlamentu. Jedną ze zmian w konstytucji przegłosowanych w ogólnokrajowym referendum stało się też wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat, ale przy odebraniu mu prawa do reelekcji.

Jak deklarował prezydent Tokajew, w ten sposób otworzyć się ma nowy rozdział w historii Kazachstanu, który został przez niego nazwany "drugą republiką". Symboliczną zmianą, która miała podkreślić koniec kultu Ełbasy (jak tytułowany był pierwszy prezydent niepodległego Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew) była zmiana nazwy stolicy - z Nur-Sułtan na z powrotem Astanę.

Formalnym zaś przypieczętowaniem ustrojowej transformacji Kazachstanu miały być przedterminowe wybory prezydenckie, które właśnie się odbyły.

Udział w nich wzięło sześciu kandydatów. Zgodnie ze wstępnymi wynikami, opublikowanymi przez Centralną Komisję Wyborczą 21 listopada, urzędujący prezydent Kasym-Żomart Tokajew zebrał prawie 82 proc. głosów.

Z oficjalnych danych wynika, że frekwencja w wyborach wyniosła prawie 70 proc. Co ciekawe, najwyższą odnotowano w regionie Zhetisu - 81,42 proc., a najniższą - na poziomie zaledwie 28,7 proc. - w Ałmatach, dawnej stolicy, największym i najbardziej kosmopolitycznym mieście Kazachstanu.

- To bardzo ważny i historyczny dzień. Decydujemy o przyszłości naszego kraju - mówił po oddaniu głosu prezydent Tokajew.

Prezydent Tokajew zaczyna nową, siedmioletnią kadencję. Zapowiada dalsze reformy

Po zmianach w konstytucji prezydent Tokajew będzie sprawował swoją funkcję przez 7 lat - bez prawa do reelekcji. Odpowiadając w dniu wyborów na pytanie jednego z dziennikarzy, czy siedem lat wystarczy, aby spełnić wszystkie obietnice złożone narodowi, Tokajew powiedział, że jest to długi okres w życiu każdego człowieka, dlatego wierzy on, że uda się przeprowadzić wszystkie reformy.

- Najważniejsze, że w naszym kraju nie będzie monopolu na władzę - podkreślał Tokajew.

Taka wygrana obecnego prezydenta w przyspieszonych wyborach nie powinna dziwić. Jak wskazywał jeszcze przed wyborami w analizie dla WNP.PL Instytut Boyma, opozycja w Kazachstanie praktycznie nie istnieje, co potwierdzają wyniki wyborów, w których pozostali kandydaci uzyskali po kilka procent głosów.

Najsilniejszy kandydat opozycji, Żanbołat Mamai, ostatnich osiem miesięcy spędził w więzieniu z zarzutami zorganizowania nielegalnej demonstracji ku pamięci ofiar styczniowych rozruchów. Dodatkowo jego Demokratyczna Partia Kazachstanu wciąż nie doczekała się legalizacji.

Pozostałe partie opozycyjne są rozproszone, słabe, nieprzygotowane do starcia z machiną wyborczą rządzących partii i nie mają rozpoznawalnego albo popularnego wśród społeczeństwa kandydata.

Wielka demokratyzacja u boku wielkiego i groźnego sąsiada

Tymczasem nowy-stary prezydent Kazachstanu szedł do przedterminowych wyborów z jasno określonym planem zmian w państwie, jaki ogłosił tuż po styczniowych rozruchach, w których zginęło 238 osób.

- Razem zbudujemy Nowy Kazachstan - powiedział prezydent tuż po stłumieniu krwawych rozruchów, których rozliczanie trwa do dzisiaj.

Jednym z ważniejszych elementów reformy, oprócz wspomnianych już zmian ustrojowych, było ukrócenie nepotyzmu w kręgach władzy oraz wzmocnienie niezależności władz regionalnych. Elementem decentralizacji ma być także reforma podatkowa, dzięki której w ręce akimów, czyli lokalnych przywódców, trafią środki, pozwalające na samodzielne prowadzenie lokalnej polityki.

Prezydenckie reformy zakładają także aktywizację polityczną społeczeństwa i głęboko zakrojone zmiany sądownictwa na wzór państw zachodnich. Demokratyzacji państwa służyć mają także inne reformy, mające chociażby na celu odbiurokratyzowanie sektora publicznego, zwiększenie udziału w tworzeniu prawa pozarządowych organizacji publicznych czy zwiększenie niezależności mediów.

Jak podkreślają władze, ten polityczny reset ma przede wszystkim nie dopuścić do powtórki z „powstania styczniowego”, jak określane są wydarzenia z początku 2022 r., w których doszło do ulicznych zamieszek.

Dla samych Kazachów to także próba wzmocnienia państwa w czasie, gdy północny sąsiad, Rosja wywołała wojnę, która rodzi również obawy o bezpieczeństwo Kazachstanu.

Oczy całego świata zwrócone są teraz na Kazachstan

To, co się dzieje obecnie w Astanie, ma także znaczenie dla Zachodu. Kazachstan wszak to 9. największe państwo świata, w dodatku bardzo zasobne w surowce, które mogą być alternatywą dla rosyjskiej ropy i gazu.

Przypomnijmy tylko, że Kazachstan posiada ponad 250 pól gazowych i naftowych, obsługiwanych przez największe korporacje (m.in. Chevron, Total, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Gas). Ma też rezerwy ropy wynoszące 30 mld baryłek, co czyni z niego największego producenta ropy w Azji Środkowej.

Dotychczas prezydent Tokajew umiejętnie unikał opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron w nowym geopolitycznym konflikcie, który podzielił świat po ataku Rosji na Ukrainę.

Co prawda w stłumieniu styczniowych rozruchów Moskwa pomogła Tokajewowi, ale Kazachstan nie tylko nie stanął po stronie potężnego sąsiada, gdy ten napadł na Ukrainę, lecz wprost odmówił poparcia samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, co było swojego rodzaju sprzeciwem wobec polityki Putina. Co więcej, administracja prezydencka podjęła działania mające na celu uniezależnienie kazachskiego eksportu ropy naftowej od rosyjskiej sieci przesyłowej.

Nic dziwnego zatem, że wyniki wyborów w Kazachstanie śledzi bez mała cały świat. Wszak o względy i wpływy w tym kraju zabiegają nie tylko Rosja i Europa, ale także Chiny, które są kolejnym wielkim sąsiadem Kazachstanu.