Kazachstan wymyka się Rosji, a my możemy to wykorzystać

Wojna na Ukrainie i globalny kryzys energetyczny wywołały zwrot w polityce zagranicznej państw Azji Centralnej. W szczególnie trudnej sytuacji geopolitycznej znalazł się Kazachstan. Graniczy z izolowaną przez Zachód Rosją, z którą jest silnie powiązany gospodarczo.

Od wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Kazachstanu rozpoczął aktywne działania dyplomatyczne ukierunkowane na Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Kreml nie zamierza łatwo oddać dominującej pozycji w Azji Centralnej.

Swoja pozycję w Kazachstanie próbują też wzmacniać Chiny.

Choć prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew inwestuje w budowę relacji z Unią Europejską, to jednocześnie w swoją pierwszą powyborczą wizytę zagraniczną udał się do Moskwy. Wynikła ona z konieczności stopniowego dystansowania się Kazachstanu od Rosji.

Gospodarcza współpraca Unii Europejskiej i Kazachstanu może pomóc w rozwiązaniu kryzysu surowcowego na naszym kontynencie. W grze są nie tylko węglowodory, ale też technologie OZE, "zielony wodór" oraz metale ziem rzadkich.

Kazachstan dywersyfikuje kierunki polityki zagranicznej

Od wybuchu wojny na Ukrainie prezydent Tokajew rozpoczął aktywne działania dyplomatyczne ukierunkowane na Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Astana stała się też miejscem intensywnych wizyt przedstawicieli władz chińskich, rosyjskich, amerykańskich i unijnych. Choć celem polityki republiki jest dywersyfikacja relacji zagranicznych, to Rosja pozostaje największym jej partnerem gospodarczym (obroty o równowartości 24,2 mld dolarów w 2021 r.) i w sferze bezpieczeństwa.

Kreml nie zamierza łatwo oddać dominującej pozycji w Azji Centralnej. Problemem dla Moskwy jest jednak kurczący się punkt podparcia dla utrzymywania tych relacji, bowiem pogrążona w kryzysie i obłożona sankcjami Rosja przestaje być wiarygodnym partnerem dla Astany, najważniejszej stolicy regionu, a już na pewno nie jest fundamentem dla przyszłego rozwoju Kazachstanu.

Tę skomplikowana sytuację wykorzystują Chiny, oferując republice parasol bezpieczeństwa wobec obaw Kazachów o realizację „ukraińskiego scenariusza” oraz zapewniając o jej niezmiennie istotnej roli w ramach połączeń infrastrukturalnych tworzonych w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI).

Istotnym kierunkiem dyplomatycznych zabiegów prezydenta Tokajewa staje się jednak Unia Europejska i jej państwa członkowskie. To z nimi Kazachstan wiąże swoją przyszłość i postrzega jako przeciwwagę dla zależności od Rosji i Chin. Pozytywne relacje Astana utrzymuje też z Waszyngtonem, który jednak ma dość ograniczone pole manewru z braku stabilnego punktu zaczepienia w regionie, po wycofaniu z Afganistanu i opuszczeniu baz w Azji Centralnej.

O ile Bruksela skupia się na budowaniu relacji gospodarczych z Astaną, to USA starają się aktywnie włączyć w proces kształtowania nowego systemu bezpieczeństwa regionalnego. Potwierdza to choćby organizowanie przez Amerykanów corocznych ćwiczeń wojskowych w Tadżykistanie, w których udział biorą również siły kazachskie, kirgiskie, uzbeckie, mongolskie i pakistańskie.

Nowy rozdział w relacjach gospodarczych Kazachstanu z Europą

Kazachstan jest obszarem zainteresowania europejskich koncernów praktycznie od chwili ogłoszenia niepodległości. Problemem jest jednak relatywnie ograniczony zakres inwestycji w sektor surowców energetycznych takich firm, jak włoski ENI, francuski Total czy brytyjski BP. Choć Astana stara się przyciągnąć inwestycje do sektora produkcji, bankowości, IT czy rolnictwa, to nadal energetyka odgrywa kluczową rolę w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych.

Raczej nie należy oczekiwać, że w najbliższych latach struktura ta miała się znacząco zmienić. Wynika to głównie ze skutków napaści Rosji na Ukrainę, w tym z bolesnego dla gospodarek wzrostu cen surowców energetycznych oraz ograniczenie ich dostępności.

W październiku z wizytą do Astany przybył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, by przedyskutować możliwe kierunki współpracy między UE a republikami Azji Centralnej.

Przewodniczący Michel uznał Kazachstan za kluczowego partnera UE i ważnego aktora dla stabilności regionalnej. Według danych Komisji Europejskiej obroty handlowe Kazachstanu z UE wyniosły w 2021 r. prawie 23 mld euro, czyli porównywalnie do wymian z Rosją.

Ta wizyta była swoistym zachęceniem europejskich firm do zainteresowania republiką i większej aktywności inwestycyjnej. Stabilnym fundamentem kształtowania relacji nadal pozostaje obszar surowców energetycznych, bowiem jest to wymuszone obecną sytuacją i w krótkiej perspektywie korzystne zarówno dla rozwoju Europy, jak i Kazachstanu.

Zielony zwrot i metale ziem rzadkich zbliżają Unię Europejską z Kazachstanem

Jednak ta współpraca energetyczna wkrótce może zostać uzupełniona o OZE. Tydzień po wizycie przewodniczącego Rady Europejskiej, do Astany przybyła minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock z Partii Zielonych. Dla RFN Kazachstan jest zdecydowanym regionalnym liderem handlowym, skupiającym aż 85 proc. obrotów handlowych naszego sąsiada z Azją Centralną. Gospodarczym celem wizyty było uzgodnienie warunków dla niemieckich inwestycji w produkcję „zielonego” wodoru.

Berlin postrzega Kazachstan jako centralny ośrodek produkcji „zielonej energii” w regionie, z ogromnym potencjałem eksportowym. Potwierdza to podpisanie porozumienia o budowie ekologicznej fabryki wodoru, zasilanej energią wiatrową i słoneczną przez instalacje szwedzko-niemieckiej firmy Svevind Energy Group. Inwestycja warta 50 mld dolarów ma docelowo zapewnić wytwarzanie do 2 mln ton wodoru w 2032 r., co stanowiłoby ok. 20 proc. całego zapotrzebowania UE (wg. prognoz na 2030).

Europa jest też zainteresowania współpracą handlową w dziedzinie produkcji metali ziem rzadkich, kluczowych we wszystkich dziedzinach nowoczesnej gospodarki, także w transformacji energetycznej Ze swojej strony Unia zobowiązała się do wspierania procesu modernizacji kazachskich kopalń i technologii oczyszczania urobku, poprzez implementację innowacyjnych metod zgodnych z normami ekologicznymi. Dla UE ważne jest zapewnienie stabilnych dostaw surowców, które uniezależnią Europę od surowców rosyjskich i chińskich.

Dodatkowo bardzo istotnym obszarem dla obu stron jest stworzenie nowych sieci dystrybucyjnych, które omijałyby Rosję oraz objętą wojną Ukrainę.

Te wizyty mają swoją kontynuację. Na początku listopada Komisja Europejska podpisała z rządem Kazachstanu umowę o rozwijaniu dostaw ekologicznie pozyskiwanego wodoru oraz surowców o ograniczonej podaży do produkcji turbin wiatrowych (neodym, kobalt i samar) i baterii do samochodów elektrycznych (lit i kobalt). Umowa ta jest kontynuacją unijnej strategii odchodzenia od paliw kopalnych i jednoczesnego włączenia Kazachstanu w proces tranzycji gospodarczej.

Warto wspomnieć, że Kazachstan może liczyć na wsparcie finansowe UE w ramach europejskiego programu Globalnych Wrót 2021-2027 (Global Gateways), których planowany budżet wynosi 300 mld euro. Globalne Wrota są próbą tworzenia alternatywy dla chińskiej Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI), ale nie ograniczają się tylko do obszaru gospodarczego.

Celem jest przede wszystkich stworzenie globalnych więzi gospodarczych między państwami dla zapewnienia zbalansowanego rozwoju, a więc z uwzględnieniem ekologii, a także wzmacniania fundamentów demokracji. Włączenie Kazachstanu do tego projektu stanowi szansę na pozyskanie dodatkowych środków na transformację gospodarczą, wzmocnienie pozytywnego wizerunku republiki na świecie oraz łatwiejszy dostęp do wspólnego rynku UE.

Przez Unię Europejską Rosja i Chiny mają powody do niepokoju

Zbliżenie Astany i Brukseli, zwłaszcza w tak newralgicznym obszarze, jak gospodarka surowcami energetycznymi oraz transformacja ekologiczna, budzi zapewne zaniepokojenie w Moskwie i Pekinie. O ile Państwo Środka ma potencjał gospodarczy, by skutecznie zabezpieczyć i rozwijać swoje interesy w Kazachstanie, o tyle Rosja, atakując Ukrainę, sama pozbawiła się narzędzi wpływu na republikę. Jedyną przewagą konkurencyjną, na której zresztą Moskwa mocno bazuje w swoich relacjach z Astaną, jest przynależność Kazachstanu do zdominowanej przez Rosję Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Traktatowe zapisy utrudniają bowiem dostęp do rynku krajów członkowskich dla państw trzecich.

Rosja wysunęła też propozycję trójstronnej (z Uzbekistanem) „unii gazowej”, ale wydaje się, że pomysł ten jest jedynie rozpaczliwą próbą zahamowania kurczenia się wpływów Kremla w regionie.